Francouzští poslanci schválili sporný zákon o opravách Notre-Dame

Paříž - Dolní komora francouzského parlamentu definitivně schválila návrh zákona o rekonstrukci pařížské katedrály Notre-Dame, kterou v dubnu poškodil požár. Zákon řeší otázku správy finančních darů na obnovu chrámu a koordinaci oprav. Opozice i odborníci jej kritizovali jako uspěchaný. Norma podle nich obsahuje příliš mnoho výjimek z urbanistických, ekologických a památkářských pravidel nebo předpisů o veřejných zakázkách.

Katedrála vzplála 15. dubna a přišla o svůj krov a štíhlou věž z 19. století. Oheň poškodil i část klenby a střešní krytiny. Prezident Emmanuel Macron poté uvedl, že by si přál, aby proslulá gotická památka byla obnovena do pěti let.

To ale mnozí experti považují za nemožné. Kritici tvrdí, že záměr šéfa Elysejského paláce je motivovaný především snahou opravit katedrálu do olympijských her v Paříži v roce 2024.

Francouzský ministr kultury Franck Riester ale v květnu během projednávání v Senátu ujišťoval, že zvláštní právní rámec je potřeba, protože situace je bezprecedentní. "Stavba, která nás čeká, je výjimečná, ambiciózní, jedinečná," řekl tehdy Riester.

Jedinci, firmy nebo různé komunity a nadace přislíbili na opravy už 850 milionů eur (21,7 miliardy Kč). "Zhruba desetina z této částky již dorazila," uvedl Riester podle serveru 20minutes.fr. Nový zákon mimo jiné počítá s tím, že daň z darů do 1000 eur (25.000 Kč) bude nižší o 75 procent.

O kontroverzním návrhu zákona, s nímž přišla vláda už několik dní po požáru, jednal před dnešním hlasováním v Národním shromáždění společný výbor senátorů a poslanců. Cílem rozhovorů bylo najít kompromis. Schválený návrh se ale podle tisku nakonec příliš neliší od původního textu.