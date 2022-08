Francouzský tenista Mannarino ukončil ve Winston-Salemu čekání na titul

Winston-Salem (USA)/Granby (Kanada)- Francouzský tenista Adrian Mannarino ve finále ve Winston-Salemu porazil 7:6 a 6:4 Lasla Djereho ze Srbska. Čtyřiatřicetiletý Francouz se stal nejstarším vítězem v historii turnaje a titulu se dočkal po třech letech. Ruska Darja Kasatkinová v kanadském Granby vyhrála svůj druhý srpnový turnaj WTA.

"Tak tohle jsem nečekal. Zejména po prvním zápase," řekl na webu ATP Mannarino, který v úvodním kole odvrátil čtyři mečboly. Poté už ale na cestě za druhým titulem v kariéře neztratil ani jeden set.

"Přijel jsem sem s tím, abych tady odehrál pár zápasů před startem US Open. A mám samozřejmě radost, že jsem dokázal mnohem víc," přidal Mannarino, který si finále naposledy zahrál před dvěma lety.

Mannarino, který první titul získal v roce 2019 na trávě v Hertogenboschi, se ve Winston-Salemu navíc stal nejstarším vítězem v historii turnaje. Dosavadního rekordmana Rakušana Jürgena Melzera překonal o dva roky.

"To ale pro mě není moc důležité. Mám radost, že jsem získal titul bez ohledu na to, kdo vyhrál přede mnou a komu se to povede po mně," prohlásil Mannarino, kterého nyní v prvním kole US Open čeká Nizozemec Gijs Brouwer.

Premiérový ročník turnaje v Granby hraný jako součást WTA Tour ovládla Darja Kasatkinová jako nejvýše nasazená. Ruská tenistka v Kanadě zdolala ve finále 6:4, 6:4 Darju Savilleovou z Austrálie a získala svůj druhý srpnový titul.

Pětadvacetiletá Kasatkinová vyhrála začátkem měsíce turnaj v San Jose a díky tomu se posunula na životní 9. místo žebříčku. Na dalších turnajích v Torontu a Cincinnati prohrála hned první zápas, ale v generálce na US Open se opět vrátila na vítěznou vlnu a vybojovala šestý titul v kariéře.

O tři roky starší Savilleová marně bojovala o titul ve svém prvním finále od roku 2017, kdy v New Havenu vyhrála svůj jediný turnaj. Moskevská rodačka přesto zažívá vydařenou sezonu po operaci achillovky z loňského února a díky slušným výsledkům se posunula z 627. na současné 73. místo žebříčku.

Turnaj mužů ve Winston-Salemu

(tvrdý povrch, dotace 823.420 dolarů)

Dvouhra - finále:

Mannarino (Fr.) - Djere (Srb.) 7:6 (7:1), 6:4.

Turnaj žen v Granby v Kanadě

(tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů)

Dvouhra - finále:

Kasatkinová (1-Rus.) - Savilleová (9-Austr.) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - finále:

Barnettová, Nichollsová (Brit.) - Dartová, Van Der Hoek (Brit./Niz.) 5:7, 6:3, 10:1.