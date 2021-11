Francouzský seriál a izraelské drama uspěly při rozdávání cen Emmy

New York - Francouzský komediální seriál Dix pour cent, uvedený ve Spojených státech pod názvem Call my Agent (Chci mluvit se svým agentem!), a izraelské špionážní drama Tehran, odehrávající se v íránské metropoli Teheránu, si odnesly hlavní z letošních mezinárodních cen Emmy. Uvedl to server Deadline.

Francouzský seriál v současnosti slaví úspěch na americké platformě Netflix, která podle produkce zajistila, že o seriálu vědí diváci ve dvou stovkách zemí. Výsledkem jsou dvě desítky uzavřených kontraktů o natočení místních verzí ve 20 státech, včetně Indie a Kanady, uvedl producent Michel Feller podle agentury AFP.

O letošní mezinárodní ceny Emmy usilovali nominovaní herci a producenti z 24 zemí, což bylo nejvíce od založení cen v roce 1973. Z Čechů se letos do užšího výběru nikdo nedostal, loni si ocenění v kategorii krátkých seriálů odnesl internetový seriál #martyisdead.

Slavnostní galavečer udílení cen začal hodinu po středoevropské půlnoci. Nejvíce nominací, sedm, letos získala Británie následovaná Brazílií s pětinásobnou šancí na úspěch, a Indií, která měla tři želízka v ohni. Do užšího výběru se poprvé dostal i Egypt.

Z britských nominací uspěl v kategorii nejlepší herec David Tennant, nominovaný za seriál Des, ale proslulý i například ústřední rolí v seriálu Pán času (Doctor Who). V ženské kategorii ocenění získala britská herečka Hayley Squiresová za drama Adult Material.

Mezinárodní ceny Emmy (International Emmy Awards) uděluje mezinárodní televizní akademie IATAS, americká organizace sídlící v New Yorku. Ocenění jsou určena televizním dílům neamerické produkce. Akademie dává sošky za nejlepší herecké výkony, nejlepší komediální seriál, drama, minisérii, dokumentární sérii či telenovelu.

Loni si cenu odnesla česká minisérie #martyisdead, osmidílný internetový thriller, jenž zachycuje odvrácenou stranu sociálních sítí a jejich fatální zásah do života dosud bezproblémového patnáctiletého Martina přezdívaného Marty. Natočil ho režisér Pavel Soukup podle scénáře Jaroslava T. Mišky a Jana Stehlíka. Cenu při on-line ceremoniálu převzali producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer.