Francouzský Senát podle očekávání schválil změny v důchodové reformě

Paříž - Francouzský Senát dnes podle očekávání schválil změny v důchodové reformě. Pro se vyjádřilo 193 senátorů, 114 jich bylo proti, 38 se zdrželo hlasování. Odpoledne bude o normě ve znění, na kterém se ve středu shodla komise složená z poslanců a senátorů, hlasovat Národní shromáždění. Tam francouzská vláda nemá většinu, a schválení tak zdaleka není jisté. Důchodová reforma, kterou prosazuje prezident Emmanuel Macron a u Francouzů je podle průzkumů krajně nepopulární, bude přijata pouze v případě souhlasu obou komor parlamentu.

Reforma navrhuje posun odchodu věku do důchodu z 62 na 64 let, ale také zvedá minimální starobní důchod nebo nově započítává čas strávený na rodičovské dovolené do odpracovaných let. Od poloviny ledna debaty o reformě provázejí masivní protesty po celé Francii.