Francouzský prezident Macron má pozitivní test na koronavirus

Paříž - Francouzský prezident Francie Emmanuel Macron má pozitivní test na koronavirus. Půjde na sedm dní do domácí karantény, pracovat bude z domova. Všechny jeho pracovní schůzky v nadcházejících dnech, které by vyžadovaly fyzickou účast, včetně plánované cesty do Libanonu, jsou zrušené, píší francouzská média s odvoláním na prohlášení Elysejského paláce.

"V souladu s aktuálními hygienickými nařízeními, která jsou platná pro všechny, půjde prezident republiky na sedm dní do domácí karantény. Bude i nadále pracovat a svých povinností se zhostí na dálku," uvádí tisková zpráva.

Diagnóza byla stanovena pomocí RT-PCR testu, prezident ho podstoupil po prvním projevu příznaků nemoci. Průběh nemoci je u 42letého Macrona mírný. Doposud není jasné, kde se mohl nakazit, minulý týden se účastnil summitu EU v Bruselu, ve středu jednal s portugalským premiérem. Z preventivních důvodů půjde do karantény také francouzský premiér Jean Castex.