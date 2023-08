Francouzský Atos jedná o prodeji své IT divize Křetínského firmě EPEI

Paříž - Francouzský technologický podnik Atos jedná o prodeji své divize Tech Foundations firmě EP Equity Investment (EPEI) českého podnikatele Daniela Křetínského. Zbaví se tak závazků za 1,9 miliardy eur (45,4 miliardy Kč), od EPEI dostane 100 milionů eur. Atos o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Společnost Tech Foundations se zabývá mimo jiné datovými centry či outsourcingem podnikových procesů. List Le Monde dříve upozornil, že by to bylo poprvé, co by Křetínský vstoupil do sektoru IT služeb.

Společnost Atos chce v rámci transakce posílit svou rozvahu posílením kapitálu o 900 milionů eur. Firma EPEI souhlasila s tím, že nakoupí akcie Atosu za cenu 20 eur za kus, a získá tak podíl 7,5 procenta. Společnost chce také vydat nové akcie za 720 milionů eur, které nabídne všem stávajícím akcionářům.

Transakce divizi ohodnocuje na dvě miliardy eur. Tech Foundations měla za loňský rok tržby 4,5 miliardy eur. Po prodeji se Atos přejmenuje na Eviden.

Le Monde o možném převzetí informoval už letos v březnu. Atos loni v červnu kvůli ztrátám zahájil restrukturalizaci.

Křetínský, který ve Francii studoval a francouzsky plynně hovoří, se v zemi už významně angažuje v energetice. Má podíly také například v novinové společnosti Le Monde a v televizní skupině TF1. Jeho firma Czech Media Invest (CMI) v dubnu také oznámila, že kupuje od mediální společnosti Vivendi francouzské vydavatelství Editis.

Akcie Atosu krátce po zahájení obchodování na burze v Paříži vykazovaly růst zhruba o deset procent nad 10,40 eura.