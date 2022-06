Francouzské volby jsou těsné, Macron může doufat ve většinu

Paříž - První kolo francouzských parlamentních voleb skončilo podle průzkumů francouzských médií velmi těsným výsledkem. Koalice Spolu prezidenta Emmanuela Macrona a levicová formace Nová lidová, socialistická a ekologická unie (NUPES) Jeana-Luka Mélenchona získaly podle odhadů shodně mezi 25 a 26 procenty hlasů. Macronova centristická aliance má velkou šanci zůstat největší parlamentní silou a může dokonce získat i většinu v Národním shromáždění. Agentury AFP či Reuters ale upozorňují, že po prvním kole nemá prezidentův tábor většinu 289 křesel zdaleka jistou. Rozhodující pro rozdělení 577 mandátů bude výsledek druhého kola voleb, které se bude konat za týden.

Podle průzkumů zveřejněných francouzskými médii má Macronova centristická formace Spolu šanci získat největší počet křesel v Národním shromáždění. Spodní hranice odhadů ale uvádí zisk pod hranicí parlamentní většiny, která činí 289 mandátů. Sondáž agentury Ipsos - Sopra Steria přisuzuje Spolu 255 až 295 křesel, průzkum společnosti Elabe 260 až 300 křesel. NUPES v počtu křesel zaostává. Podle Ipsos - Sopra Steria má šanci získat 150 až 190 křesel, společnost Elabe ji přisuzuje 170 až 220 křesel. Rozdíl mezi procentním ziskem a konečným ziskem mandátů je způsoben složitým systémem francouzských parlamentních voleb, které jsou dvoukolové.

Po sečtení 69 procent okrsků mírně vede Spolu s bezmála 25 procenty hlasů, druhá je NUPES s 22,5 procenta hlasů.

Druhé kolo se uskuteční v obvodech, kde žádný kandidát nezíská 50 procent odevzdaných hlasů a současně 25 procent hlasů všech registrovaných voličů. Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšší podporou či kandidáti, kteří získali alespoň 12,5 procenta hlasů všech voličů.

Mélenchon uvedl, že "prezidentská strana byla poražena". Vyzval voliče, aby levicovou koalici znovu podpořili v druhém kole a "definitivně odmítli nechvalné záměry" prezidentského tábora. Premiérka Élisabeth Borneová uvedla, že prezidentská koalice má týden na to, aby v druhém kole získala "silnou a jasnou většinu". Podle ní jsou v sázce základní hodnoty francouzské republiky. Vyzvala k mobilizaci proti extrémům. "Republika neznamená štvát jedny lidi proti druhým," uvedla premiérka.

Třetí nejsilnější silou v Národním shromáždění bude podle odhadů pravicová koalice Republikánů a centristických stran, kterým průzkumy přisuzují 50 až 80 křesel. V preferencích je ale třetí Národní sdružení (RN) Marine Le Penové s 19 procenty hlasů.

Média se zaměřila také na výsledky jednotlivých politiků. Do druhého kola se nedostal neúspěšný krajně pravicový prezidentský kandidát Éric Zemmour, zatímco Le Penová, která se v prezidentských volbách probojovala do druhého kola, získala kolem 50 procent hlasů. Do čela klání se ve svých obvodech dostali premiérka Borneová i ministr vnitra Gérald Darmanin. Oba ale zřejmě budou muset zabojovat o mandát v druhém kole.

Volební účast bude zřejmě nejnižší za posledních 20 let. K urnám přišla podle odhadů méně než polovina oprávněných voličů (47,7 procenta).