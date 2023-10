Francouzské věznice jsou bezradné, stovky dronů doručují drogy i zbraně

Paříž - Většinou pod rouškou noční tmy, jen s tichým bzučením, přistávají ve francouzských věznicích nikým nezpozorované stroje. Malé drony řízené zvenčí vozí zločincům drogy, zbraně či mobilní telefony, které se k nim legální cestou nedostanou. Ostraha věznic je zoufalá a zvládne odhalit jen malou část z nich, píše list Le Monde. Věznice proto plánují nasazovat rušičky signálu.

Na konci září se francouzské policii podařilo zadržet čtyři muže, z toho tři bratry, kteří organizovali síť rozvážející do věznic v západní části země. Do čtyř káznic se jim podařilo dostat půldruhého kilogramu drog a spoustu mobilních telefonů. Tento policejní úspěch je ale podle úřadů spíš výjimečný. Letos již registrovaly věznice po celé zemi na 600 přeletů či pokusů o ně. Za celý loňský rok to přitom byly necelé tři desítky.

"Je to úplná pohroma, katastrofa. Zadržet se podaří sotva deset procent zásilek doručovaných drony. Šance na jejich odhalení je téměř nulová," řekl Le Monde odpovědný úředník z věznice v Bordeaux Ronan Roudaut.

Mezi zásilky oblíbené vězni patří vedle mobilních telefonů či střelných zbraní drogy: kokain a především hašiš. Podle jeho anglického slangového pojmenování ostatně již získala doručovací služba svou přezdívku "Uber shit". Obvyklá hmotnost zásilek je mírně přes půl kilogramu.

Drony se ve věznicích většinou objevují v noci, aby měly větší šanci skrýt se před kamerami.

"Na videozáznamu jsme viděli, jak dron přilétá na úroveň okna vězeňské cely, poškozenou mříží se ven vysune ruka a zamává kusem látky. A zásilka je doručena," popsala obvyklý způsob provedení akce dozorkyně z věznice v Nimes Mathilde Carillová.

Zločinci jsou podle policie schopni celou akci řídit ze své cely pomocí mobilního telefonu. Jednoduše si objednají drogu, kurýr ovládající dron ji může i během několika minut doručit. Platba většinou probíhá také přes telefon. Příjemci zásilek pak přeprodávají drogy dalším vězňům, většinou za tří až čtyřnásobné ceny, než se platí na svobodě.

Lidé řídící drony někdy pocházejí přímo z gangů, k nimž patří i objednavatel. Čím dál častěji jsou to však specializované skupiny, které nabízejí své služby vězňům na zakázku. A jejich podnikání jim nese slušné zisky: při ojedinělých úspěšných zátazích u nich policie objevila luxusní vozy, drahé šperky či tisíce eur v hotovosti.

Francouzské úřady analyzovaly situaci a chystají protiofenzivu. Přinejmenším část věznic chtějí vybavit rušičkami signálu dronů. Do konce roku by zařízení v hodnotě čtvrt milionu eur (přes šest milionů korun) mělo dostat 50 věznic, v příštím roce další."Tato technologie se teprve vyvíjí, ale už dnes dosahuje úspěšnost rušení signálu okolo 90 procent," vypočítal šéf správy věznic Laurent Ridel.