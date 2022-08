Francouzské úřady zvažují, že zbloudilou běluhu přepraví do oceánu

Paříž - Francouzské úřady zvažují, že běluhu severní, která zabloudila do řeky Seiny, převezou zpět do oceánu. Je ale také možné, že kytovce ponechají v nádrži se slanou vodou, dokud se nezlepší jeho zdravotní stav. S odvoláním na úřady to uvedla agentura Reuters.

Běluha, která obvykle žije v arktických nebo subarktických vodách, minulý týden zabloudila do Seiny a v současné době se nachází téměř 70 kilometrů od Paříže. Nyní je uzavřena ve zdymadle a ochránci zvířat jí o víkendu podali vitamíny a antibiotika. Zvíře má podváhu a na jeho těle se navíc objevily malé skvrny.

"Zdá se, že je možné uvažovat o převozu zvířete do moře. Dříve jsme to vylučovali, protože se nám zdálo, že je příliš slabé na to, aby to zvládlo, ale nyní nám veterináři a skupiny zabývající se volně žijícími zvířaty radí, že by mohlo být v zájmu běluhy se o to pokusit," sdělila úřednice z departementu Eure v Normandii Isabelle Dorliatová-Pouzetová.

Dodala, že alternativou by bylo ponechat kytovce nějakou dobu v nádrži se slanou vodou, aby se zlepšil jeho zdravotní stav.

"Naším cílem je toto zvíře zachránit, takže musíme nastudovat, jak to udělat, a vyvarovat se chyb. Bude to obtížné, ale naším cílem je, aby se dostalo do moře," dodala.

"Zdravý rozum by velel zvíře pustit, ale zdá se, že je stále slabší a slabší," řekla 75letá obyvatelka nedalekého města Marie-France Vigreuxová.

Odborníci si lámou hlavu nad tím, proč běluha zabloudila tak daleko na jih od svého přirozeného prostředí.

Koncem května se do Seiny dostala vážně nemocná kosatka, pokusy o její záchrany selhaly. Plán navést čtyřmetrového samce zpět do oceánu pomocí nahraných kosatčích zvuků selhal a odborníci později dospěli k závěru, že byl vážně nemocný.