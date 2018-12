Štrasburk (Francie) - Francie intenzivně pátrá po 29letém muži, který v úterý večer na vánočních trzích v centru Štrasburku zastřelil tři lidi a dalších 12 zranil. Pachatelem je podle všeho štrasburský rodák a recidivista Chérif Chekatt, který byl delší dobu sledován kvůli možné náboženské radikalizaci. Pařížský prokurátor Rémi Heitz i starosta Štrasburku označili útok za teroristický. V metropoli Alsaska dnes zavládl smutek a nejistota a byly zrušeny kulturní události i školní výuka.

Do pátrání po Chekattovi je zapojeno přes 700 příslušníků ozbrojených složek. Vláda zvýšila stupeň ohrožení teroristickým útokem na nejvyšší a posílila kontroly na hranicích s Německem. To při pátrání po údajném střelci s francouzskými orgány spolupracuje.

Útočník do policejně střeženého pásma kolem vánočních trhů na štrasburském Gutenbergově náměstí pronikl asi v 19:50 SEČ a začal po návštěvnících střílet.

Thajsko potvrdilo, že jeden z mrtvých je jeho občan. Šest zraněných je v kritickém stavu. České ministerstvo zahraničí ČTK sdělilo, že v bezprostřední blízkosti střelby se nacházel i český občan, vyvázl však bez újmy. Mezi těžce zraněnými je italský rozhlasový novinář Antonio Megalizzi, jehož pachatel zasáhl střelou do hlavy.

Střelce po útoku asi hodinu pronásledovali policisté a vojáci hlídkující ve Štrasburku v rámci celostátní protiteroristické operace, pachateli se ale podařilo uniknout v taxíku. Při předchozí přestřelce s vojákem byl podle svědka zraněn na levé paži. Náměstek francouzského ministra vnitra Laurent Nuñez nevyloučil, že útočník uprchl do zahraničí.

Pravděpodobným pachatelem je muž s bohatou kriminální minulostí. Heitz informoval, že Chekatt byl ve Francii, v Německu a ve Švýcarsku 27krát odsouzen. Ve Francii byl spolu se svým bratrem Samim na seznamu osob představujících hrozbu pro národní bezpečnost, jehož polovinu tvoří podle agentury AFP islámští radikálové. Úřady se obávaly, že Chekatt mohl za mřížemi přejít k islamistickým idejím.

Ministr vnitra Christophe Castaner potvrdil, že má Chekatt bohatou kriminální minulost, několikrát byl vězněn, a to také v Německu. Poprvé byl tento člověk odsouzen ve věku 13 let. K výslechu byli předvedeni čtyři jeho nejbližší příbuzní - matka, otec a dva bratři. Jen několik hodin před střelbou se ho policisté pokusili v jeho bydlišti zatknout v rámci vyšetřování ozbrojeného přepadení spáchaného letos v létě, podezřelého už ale nezastihli.

Po útoku platila ve Štrasburku několik hodin mimořádná bezpečnostní opatření, v rámci nichž například nemohli lidé opustit budovu Evropského parlamentu, kde se v těchto dnech koná plenární zasedání. Dnes v poledne drželi europoslanci za oběti úterního útoku minutu ticha, jinak ale pokračoval program jednání podle plánu.

Radnice oznámila, že vánoční trh zůstane zavřen i ve čtvrtek, ale školy a kulturní instituce se znovu otevřou. Prezident Emmanuel Macron rozhodl navýšit počet vojáků mobilizovaných k ochraně občanů v rámci bezpečnostní operace Sentinelle z 500 na 1300. Kvůli vytíženosti bezpečnostních sil byly odloženy tři fotbalové zápasy plánované na víkend.

V pohotovosti jsou kromě těch francouzských také bezpečnostní složky v Německu. Opatření na tamních vánočních trzích se ale na rozdíl od Francie nezpřísnila. Český ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, že pro takové kroky nevidí důvod ani v případě ČR. Bezpečnostní opatření zvyšuje Itálie.

Zatím není jasné, zda atentát ovlivní hnutí takzvaných žlutých vest, které hodlají podle plánu uspořádat v sobotu ve Francii další protestní akci. Někteří z jeho příznivců šíří na sociálních sítích teorii o spiknutí, podle níž je útok součástí vládního komplotu vedeného s cílem sociální protesty utlumit. Levicový politik Jean-Luc Mélenchon se vyslovil důrazně proti šíření takových fám.

V blízkosti střelby ve Štrasburku byl Čech, nic se mu nestalo

V bezprostřední blízkosti střelby v centru Štrasburku se nacházel český občan. Nebyl zraněn ani neutrpěl žádnou jinou újmu a je v kontaktu s českým konzulátem, řekl dnes ráno ČTK Robert Řehák z tiskového odboru českého ministerstva zahraničí. Čeští diplomaté nemají dosud žádné informace, že by některý z dalších českých občanů byl v souvislosti s útokem zraněn či v ohrožení.

Lidé, kteří například mají příbuzné ve Štrasburku a nepodařilo se jim navázat s nimi kontakt, se mohou obracet buď na české velvyslanectví v Paříži, nebo v případě obavy z ohrožení života či zdraví na nouzovou linku +33607764394.

"Na místě incidentu se nacházel jeden český občan, který byl v bezprostřední blízkosti místa, kde se střílelo," uvedl Řehák. Nebyl zraněn, je mimo nebezpečí a český honorární konzulát ve Štrasburku je s ním v telefonickém kontaktu. České zastupitelské úřady ve Francii současnou bezpečnostní situaci v zemi monitorují. "Vyzýváme občany v místě k pečlivému sledování situace a dodržování pokynů policie a místních úřadů," zdůraznil Řehák.

Hamáček: Po útoku ve Francii není potřeba zvyšovat v ČR opatření

Po úterním útoku ve Štrasburku není podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) zapotřebí zvyšovat v Česku bezpečnostní opatření. Policie je preventivně posílila 1. prosince v souvislosti s vánočními svátky a trhy. Bezpečnostní složky monitorují veškeré možné hrozby v Česku i v zahraničí, dodal Hamáček na twitteru. To, že jsou současná opatření dostatečná, potvrdil i policejní prezident Jan Švejdar. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) česká vláda zvláštní kroky kvůli útoku dělat nebude.

Podle Babiše je teroristický útok ve Štrasburku tragédií i kvůli tomu, že se stal ve městě, kde sídlí Evropský parlament a další instituce. Jde o varování, řekl dnes při odchodu z jednání sněmovního hospodářského výboru. Připomněl rovněž rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého soudy budou znovu přezkoumávat zákonnost zajištění cizinců i po jejich propuštění nebo deportaci. "Přicházejí cizinci - pokud si berou naše manželky účelově - sledujeme to, ale bylo by dobré, kdyby to všichni občané naší země vnímali, že musíme naši bezpečnost hlídat, a my to i děláme samozřejmě," dodal. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v nedávno zveřejněné výroční zprávě uvedla, že zaznamenala nový trend: sjednávání účelových sňatků Češek s cizinci.

Na twitteru premiér ve francouzštině vyjádřil soustrast rodinám obětí a popřál brzké uzdravení zraněným. "Česká republika je odhodlána stále stát po boku Francie tváří tvář zbytečnému násilí a všem činům pramenícím z nenávisti," napsal.

Účast rodinám i pozůstalým vyjádřil na twitteru také ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Nikdo nemá právo své požadavky, své názory nebo své náboženství vnucovat ostatním lidem násilím. Doufám, že pachatel bude brzy dopaden a potrestán," uvedl ministr, který ve Štrasburku několik let pracoval.

V Česku platí od března 2016 první ze čtyř stupňů ohrožení terorismem, tedy bdělost. V zemi je popsáno přibližně 600 takzvaných měkkých cílů, tedy míst s vysokou koncentrací lidí, která nejsou trvale chráněna a mohla by se stát terčem například teroristického útoku. Současná opatření jsou podle policejního prezidenta adekvátní. "V současné chvíli nemáme žádné informace, které by směřovaly k přímému ohrožení našeho státu," uvedl Švejdar. Dodal, že pokud se něco změní, je policie připravena okamžitě reagovat.

I on připomněl, že od 1. prosince se opatření zvýšila v souvislosti s adventem, Vánocemi a oslavami příchodu nového roku. Potrvají do 9. ledna. Více ozbrojených policejních hlídek se pohybuje na frekventovaných místech, jako jsou vánoční trhy, veřejné koncerty, nádraží, letiště nebo pražské metro. Podobná opatření zavedla policie i v předchozích dvou letech.

Střelba u vánočních trhů v alsaské metropoli začala v úterý krátce před osmou hodinou večer. Při útoku byli zabiti dva lidé, u jednoho je diagnostikována mozková smrt a šest zraněných je v kritickém stavu. Podle pařížského prokurátora šlo o teroristický čin. Z útoku je podezřelý 29letý Chekatt Cherif, který podle médií figuruje na seznamu osob podezřelých z radikalizace. Stovky pracovníků francouzských bezpečnostních složek po něm nadále pátrají. Podle médií ujel z místa činu ve voze taxi a není vyloučeno to, že už je mimo Francii. V bezprostřední blízkosti střelby se nacházel i český občan, zraněn nebyl.