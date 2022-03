Francouzské firmy musí okamžitě odejít z Ruska, vyzval poslance Zelenskyj

Paříž - Francouzské firmy musí okamžitě opustit ruský trh, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v on-line vystoupení francouzským poslancům. Obléhaný ukrajinský Mariupol a jeho vybombardovanou nemocnici přirovnal ke francouzskému Verdunu, dějišti jedné z největších bitev první světové války. Poslance požádal o minutu ticha k uctění památky obětí války na Ukrajině a také o další obranné vybavení pro Ukrajinu, aby se mohla bránit ruské agresi.

"Víte dobře, co se děje na Ukrajině, proč se to děje a kdo za to může," řekl Zelenskyj. Stejně jako v projevech k jiným zahraničním parlamentům i zde apeloval na místní reálie, konkrétně na francouzské národní heslo volnost, rovnost, bratrství. "Aby svoboda vyhrála, musí být dobře vyzbrojená," řekl Zelenskyj a pořádal o další pomoc.

Prezident ve své řeči vyjmenoval několik konkrétních firem, například automobilku Renault nebo potravinářský řetězec Auchan, které podle něj mají odejít z Ruska. "Musí přestat financovat ruskou válečnou mašinérii, vraždění dětí a žen, znásilňování. Hodnoty mají vyšší cenu než zisky," prohlásil Zelenskyj.

Před Zelenského projevem si vzali slovo předsedové obou komor francouzského parlamentu. Předseda Národního shromáždění Richard Ferrand připomněl, že Zelenského první zahraniční cesta po zvolení do čela Ukrajiny vedla právě do Francie.

"Poprvé v historii hostíme prezidenta země ve válce, z obléhaného hlavního města," uvedl na začátku projevu šéf Senátu Gérard Larcher. "Ukrajina patří do evropské rodiny," dodal a vyzdvihl hrdinnost ukrajinského lidu a jejich prezidenta.

V parlamentu během Zelenského projevu seděli dva ze tří poslanců, kteří kandidují na prezidenta Francie. Krajně pravicová kandidátka na prezidentku Marine Le Penová se sice původně omluvila, po kritických komentářích ale přeorganizovala svůj program a v sále sedí. Zelenského dnes poslouchal i krajně levicový Jean-Luc Mélenchon. Komunistický kandidát Fabien Roussel se kvůli úmrtí v rodině omluvil.