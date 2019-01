Ostrava - Francouzská zpěvačka Zaz vystoupí na letošním ročníku Colours of Ostrava. Na festivalu poprvé zpívala před sedmi lety, tentokrát představí nové album nazvané Effet miroir. ČTK to řekl mluvčí přehlídky Jiří Sedlák. Festival se v Dolních Vítkovicích uskuteční od 17. do 20. července. Mezi hlavní hvězdy budou patřit The Cure nebo Florence + The Machine.

"Pro naše návštěvníky to bude skvělá příležitost vidět, kam se zpěvačka hudebně za těch několik let dostala. Zároveň prostě Zaz od první chvíle milujeme pro její neutuchající energii, bezprostřednost, optimismus a nezapomenutelné koncerty," uvedla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Zpěvačka podle Sedláka okouzlila svět písničkami, ve kterých se snoubí tradice cikánského jazzu, francouzského šansonu, melodického popu, swingu, pouličního šramlu s příchutí latiny a flamenca. Zájem nebudí ale jen hudbou, v mnoha komentářích se vyjadřuje k dění ve světě, nepřestává trvat na humanistických hodnotách a ochraně přírody. Založila také neziskovou organizaci Zazimut, s cílem rozvíjet vzdělání a podporovat akce vedoucí ke vzájemnému respektu mezi lidmi.

Osmnáctý ročník festivalu bude od 17. do 20. července 2019 opět v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Prvními oznámenými jmény jsou The Cure, Florence + The Machine, Mariza a Lewis Capaldi. Program na 20 scénách nabídne přes 350 programových bodů - vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel také diskuse při mezinárodním fóua Meltingpot, dále divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.