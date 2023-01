Francouzská vláda v reformě navrhuje posunout věk odchodu do důchodu na 64 let

Paříž - Francouzská vláda navrhuje postupně prodloužit věk odchodu do důchodu o dva roky na 64 let. Vyplývá to z návrhu důchodové reformy, který dnes na tiskové konferenci podrobně představila francouzská premiérka Elizabeth Borneová. Očekává se, že proti nepopulární reformě se vymezí opozice i odbory, napsala agentura AFP.

"Zákonný věk odchodu do důchodu budeme postupně zvedat o tři měsíce za rok, abychom v roce 2030 dosáhli 64 let," uvedla premiérka. Současný věk odchodu do důchodu je ve Francii 62 let.

Dlouho odkládaná důchodová reforma je ve Francii ožehavým tématem. Návrh podle agentury Reuters může spustit novou vlnu stávek, a také prověří schopnost francouzského prezidenta Emmanuela Macrona prosadit změny. Postupné posunutí odchodu věku do důchodu na 65 let patřilo k nosným tématům Macronovy kampaně na znovuzvolení a zůstává jedním z hlavních témat druhého funkčního období prezidenta.

První pokus o reformu Macron v roce 2020 odložil kvůli epidemii covidu-19. Nyní bude spolu s premiérkou muset revizi prosadit v parlamentu, kde nemají většinu. Vláda však učinila v závěru loňského roku několik ústupků straně Republikánů (LR), což by jí mohlo zajistit potřebné hlasy.

Na dnešní večer plánují setkání šéfové předních francouzských odborů, aby projednali svou reakci. Podle Reuters budou jednat o protestech a stávkách. Ochromujícím stávkám kvůli změnám v důchodovém systému Macronova vláda čelila už na přelomu let 2019 a 2020 při prvním pokusu o jejich prosazení.

"Jsem si dobře vědoma toho, že změna našeho důchodového systému u Francouzů vyvolává otázky i obavy," uvedla Borneová a spoluobčany ujistila, že její kabinet udělá vše proto, aby je ujistil o nezbytnosti této revize.

Francie má jeden z nejnižších věků odchodu do důchodu v průmyslovém světě, píše Reuters, a podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydává na důchody více než většina ostatních zemí.