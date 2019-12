Francouzská vláda a odbory CGT na sebe znovu útočí kvůli stávce

Paříž - Stávka francouzských pracovníků státní sféry proti plánu důchodové reformy vstoupila do 25. dne a vysoké napětí mezi vládou a předním odborovým svazen CGT podle všeho nijak neopadá. Státní tajemník zodpovědný za dopravu Jean-Baptiste Djebbari i šéf CGT Philippe Martinez v rozhovorech poskytnutých nedělníku Journal du Dimanche obviňovali druhou stranu z prohlubování současné krize. Nadále pokračují výpadky v železničních spojích, v Paříži je dnes mimo provoz drtivá většina linek metra.

Zejména zaměstnanci státních drah SNCF a městských dopravních podniků se již více než tři týdny bouří proti vládnímu plánu nahradit stávající komplikovaný důchodový systém univerzálními pravidly. Změna by totiž skoncovala se speciálními režimy, které například železničářům umožňují brzký odchod do penze. Vláda chce také Francouze motivovat, aby s prací končili později než ve věku 62 let, což je zákonné minimum.

Odborový předák Martinez kabinet obvinil, že záměrně vytváří "binec" kolem důchodové reformy a zahrává si s vyhrocením sporu. "Lidé jsou skutečně naštvaní. Samozřejmě, že 24 dní bez výdělku je těžká věc. Ale tenhle konflikt je odpovědí na dva a půl roku utrpení," prohlásil. Dodal, že stávkou "vždycky něco získáme".

Podle Djebbariho zase CGT při prosazování svých cílů spoléhá na "blokování" a "zastrašování". Na část železničářů prý vyvíjí "abnormální" tlak, což zástupce vlády označuje za nepřijatelné. "Požádal jsem ředitele SNCF a (pařížského dopravního podniku) RATP, aby se měli na pozoru a podnikali rozhodné kroky vůči atmosféře zastrašování a obtěžování," uvedl Djebbari. CGT se podle něj posouvá na "extrémní levici" a snaží se Francouze klamat "mediálními výpady".

Nové kolo vyjednávání mezi vládou a odbory je v plánu na úterý 7. ledna. Pakliže stávka v dopravě do té doby neskončí, výrazně svou délkou překoná dosud rekordní 28denní protesty z přelomu let 1986 a 1987, kdy pracovníci hromadné dopravy stávkovali kvůli platům a pracovním podmínkám.

Podíl stávkujících zaměstnanců SNCF postupně klesá, přesto dnes výpadky v provozu pokračují. Počet rychlovlaků TGV na tratích je omezen na přibližně 60 procent běžného režimu, u dalších spojů jsou komplikace ještě výraznější. V Paříži se zase lidé musí obejít bez 13 z celkových 16 linek metra, přičemž naplno fungují pouze dvě. RATP ale na pondělí slibuje výrazné zlepšení situace.

Proti plánu důchodové reformy se v sobotu opět demonstrovalo v řadě francouzských měst, účast na shromážděních ale byla podle všeho poměrně nízká. Úřady hovoří o více než 10.000 protestujících napříč Francií, z toho 4500 na pařížském pochodu.