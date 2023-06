Francouzská prokuratura obvinila policistu, který zastřelil mladíka

Paříž - Francouzská prokuratura dnes z úmyslného zabití obvinila policistu, který v úterý zastřelil 17letého mladíka, napsala agentura Reuters. Incident v zemi vyvolal nepokoje a násilnosti, a ještě více posílil dlouhodobé stížnosti na policejní násilí a systematický rasismus bezpečnostních sil v zemi.

"Veřejný státní žalobce dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro legální použití zbraně," prohlásil na tiskové konferenci prokurátor Pascal Prache.

Na videu, které koluje na sociálních sítích a agentura Reuters ověřila jeho pravost, je vidět, jak dva policisté stojí vedle vozu Mercedes AMG a jeden z nich zblízka střílí na mladistvého řidiče, který se snaží odjet. Mladík, kterého zprávy identifikují jen jménem Nahel M., krátce poté na následky zranění zemřel.

Policista přiznal, že vystřelil smrtící ránu, a vyšetřovatelům řekl, že chtěl zabránit automobilové honičce. Obával se prý, že by mohl být zraněn on nebo jiná osoba poté, co se mladík údajně dopustil několika dopravních přestupků.

Prokurátor z Nanterre uvedl, že Nahel byl policii známý tím, že již dříve nerespektoval příkazy k zastavení. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu prohlásil, že střelba je neodpustitelná. Dnes v Nanterre proti policejnímu zákroku protestovaly tisíce lidí, předměstím Paříže také už druhou noc otřásaly nepokoje a hořely tam automobily.

V Nanterre zahájila matka zastřeleného mladíka pietní průvod

V Nanterre na severozápadě Paříže dnes odpoledne začal "bílý průvod", pieta za 17letého Nahela M. zastřeleného policistou při dopravní kontrole. Průvod zahájila mladíkova matka Mounia, která měla na sobě bílé tričko s nápisem Spravedlnost pro Nahela, informují francouzská média.

Stovky shromážděných vyšly po třídě Pabla Picassa, většina lidí byla také oděna v bílém a někteří nesli transparenty s nápisy Není spravedlnosti, není míru, Všichni nenávidí policii nebo Už nikdy více, popsal list Le Monde.

"Je třeba, aby celý svět viděl, že když pochodujeme za Nahela, pochodujeme za všechny, kteří u sebe neměli kameru," prohlásila matka zastřeleného na začátku průvodu.

Mezi stovkami, podle stanice BBC možná i tisíci, shromážděnými v průvodu byli i vysoce postavení politici, například šéf levicové strany Nepodrobená Francie (LFI) Manuel Bompard nebo šéfka strany Evropa Ekologie - Zelení (EELV) Marine Tondelierová.

Mladík přišel o život v úterý ráno krátce poté, co ho policie zastavila při řízení vozu. Když odmítl uposlechnout její výzvu a znovu se rozjel, jeden z policistů po něm z bezprostřední blízkosti vystřelil. Mladý muž, který má severoafrické kořeny, zranění krátce poté podlehl. Francie v reakci na jeho smrt zažila dvě noci násilných protestů.

Nedlouho před začátkem "bílého průvodu" Nahelova matka hovořila s francouzskými novináři. "Můj život, mé srdce mi bylo ukradeno. Chybí mi, je to tak bolestivé," řekla Mounia.

Ministr vnitra Gérald Darmanin řekl stanici BFM TV, že na bezpečnost v Paříži dnes dohlíží 5000 policistů, ve zbytku Francie jich bude rozmístěných dalších 35.000. Střety demonstrantů se strážci zákona si zatím vyžádaly 170 zranění, z toho žádná vážná.

Protestující v několika městech opět zapalovali auta

V několika francouzských městech v noci na dnešek opět propukly nepokoje a výtržnosti, hořela auta i budovy. Hněv davu vyvolala policejní dopravní kontrola, při níž zemřel 17letý mladík. Epicentrem dění je Nanterre na severozápadním předměstí Paříže, potyčky mezi protestujícími a policií zažilo také Toulouse nebo Lille. Demonstranti zapálili i autobus, tramvaj nebo budovu radnice. Policie zadržela 150 lidí, oznámil dnes ráno ministr vnitra Gérald Darmanin. Demonstranti se pokusili osvobodit vězně ze zařízení ve Fresnes na jihu Paříže, píše Le Monde. Prezident Emmanuel Macron na 8:00 svolal meziresortní krizovou radu, uvedla AFP. Francouzské úřady ve středu vyzvaly ke klidu a na riziková místa poslaly policejní posily.

Ve Viry-Châtillon na jižním předměstí francouzské metropole skupina lidí zapálila autobus, předtím ale nechala cestující vystoupit. V nedalekém Clamartu hořel jeden vůz tramvaje. V Nanterre vzplála řada převrácených aut a na policisty létaly dělbuchy a dlažební kostky. Policie reagovala použitím slzného plynu a gumových projektilů. Rovněž v Nanterre lehly popelem stavební buňky v místě, kde se buduje nová škola.

Po Seine-Saint-Denis se přemisťovalo několik skupin výtržníků, policii bránili v postupu zapálenými popelnicemi. Hořela auta i obchody, došlo na rabování. Skupinky napadly policejní komisařství a poškodily radnici. Policie s nimi bojovala přes tři hodiny.

"Noc nesnesitelných násilností proti symbolům republiky: zapálené nebo poškozené radnice, školy, komisařství, 150 zadržených. Podporuji policisty, strážníky a hasiče, kteří tomu s odvahou čelí. Ti, kteří nevolali po klidu, styďte se," napsal na twitteru Darmanin.

Mladík přišel o život v úterý ráno krátce poté, co ho policie zastavila při řízení vozu. Když odmítl uposlechnout její výzvu a znovu se rozjel, jeden z policistů po něm z bezprostřední blízkosti vystřelil. Mladý muž, který má severoafrické kořeny, zranění krátce poté podlehl, policista je kvůli zásahu ve vazbě. Francouzský prezident Emmanuel Macron situaci, kdy policista střílel na teenagera, označil za "neomluvitelnou"

Ochránci lidských práv tvrdí, že ve francouzské policii je zakořeněný rasismus, což prezident Macron doposud odmítal.

Reuters s odvoláním na policii píše, že za letošní rok jsou tři případy střelby se smrtelnými následky při policejních dopravních kontrolách, loni jich bylo rekordních třináct. Většina těchto obětí po roce 2017 byli černoši nebo lidé arabského původu.