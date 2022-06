Francouzská levice se v červenci pokusí vyjádřit nedůvěru vládě

Paříž - Levicový blok NUPES (Nová lidová, socialistická a ekologická unie) podá návrh na vyslovení nedůvěry kabinetu premiérky Élisabethy Borneové. Blok to ohlásil na twitteru. Vláda, kterou prezident Emmanuel Macron jmenoval do funkce v květnu, předstoupí se svým programem před parlament 5. července. Vládní politici dnes ve francouzských médiích odmítli, že by prezident Macron mohl parlament rozpustit.

Zástupci NUPES po nedělních parlamentních volbách řekli, že by tato vláda měla odejít. "Za normálních okolností by paní Borneová odešla," řekl dnes ráno poslanec NUPES Manuel Bompard, podle kterého vláda pozbyla politickou legitimitu. Podle něj voliči v neděli vyslali jasný signál prezidentovi Emmanulelovi Macronovi a jeho vládě, že nesouhlasí s jejich politikou. Podobně se vyjádřili v médiích i další vysocí představitelé levicového bloku, například Alexis Corbi?re.

Koalice Spolu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nezískala v nedělních volbách většinu, s 245 mandáty je však nejsilnějším parlamentním blokem.

Pro vyjádření nedůvěry je nutný souhlas většiny členů Národního shromáždění, to znamená 289 hlasů. NUPES, která může společně s nezávislými poslanci za levici počítat se 140 až 150 hlasy, tak pro úspěch svého návrhu musí najít podporu prakticky všech budoucích parlamentních klubů mimo prezidentský blok. Ti se ale k návrhu zatím nevyjádřili.

"Emmanuel Macron je dnes menšinovým prezidentem republiky," uvedla dnes ráno šéfka Národního sdružení Marine Le Penová. Podle ní výsledek voleb znamená konec důchodové reformy, která je jedním z hlavních cílů Macronova druhého volebního období. Její strana bude mít v dolní komoře 89 poslanců a největší klub ve svých dějinách. Le Penová ohlásila, že už nebude předsedkyní strany, ale zaměří se na vedení klubu v Národním shromáždění. Strana posílí svůj vliv na chod komory. Představitelé Národního sdružení například žádají předsednictví klíčového hospodářského výboru, který má podle jednacího řádu připadnout opozici.

Představitelé prezidentského bloku dnes dopoledne odmítali tvrzení, že by se prezident Macron chystal rozpustit Národní shromáždění. To může udělat podle ústavy prakticky kdykoliv. Podle vládní mluvčí Olivie Grégoireové není tento krok nyní na stole. Podle ministra zemědělství Marca Fesneaua by voliči rozpuštění dolní komory nepochopili. Prezident dnes jedná o politické situaci s premiérkou Borneovou.