Francouzská ekonomika loni vzrostla o sedm procent, nejvíce za 52 let

Paříž - Francouzská ekonomika díky oživení po koronavirové krizi loni vzrostla o sedm procent. Je to nejvíce za 52 let a více, než se čekalo. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil francouzský statistický úřad INSEE. Nejsilnější boom za generaci posiluje ekonomickou reputaci prezidenta Emmanuela Macrona, a to necelé tři měsíce do dubnových voleb, v nichž se všeobecně očekává, že bude podruhé kandidovat, uvedla agentura Reuters.

V roce 2020 se francouzská ekonomika kvůli přísným pandemickým omezením o osm procent propadla. Objem hrubého domácího produktu (HDP) v loňském roce byl ale v celoročním průměru o 1,6 procenta nižší než v roce 2019, tedy před vypuknutím pandemie.

V samotném čtvrtém čtvrtletí se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil proti předchozímu čtvrtletí o 0,7 procenta po mezičtvrtletním růstu o 3,1 procenta v předchozím kvartálu. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali růst v posledních třech měsících roku na 0,5 procenta.

Růst ve čtvrtém čtvrtletí podpořily zejména spotřebitelské výdaje, které se zvýšily o 0,4 procenta. Jejich růst ale zpomalil z 5,6 procenta v předchozích třech měsících, kdy se ekonomika otevřela po uzávěrách. V posledních třech měsících roku se také výrazně zvýšily podnikové investice.

"Francouzská ekonomika se okázale vzpamatovala a vymazala hospodářskou krizi," řekl televizi France 2 ministr financí Bruno Le Maire. "Stále existují některá odvětví, která mají pořád problémy, jako je cestovní ruch a hotely, ale většina se velmi silně zotavuje a vytváří pracovní místa," dodal.

Francie je po Německu druhou největší ekonomikou eurozóny. Německá ekonomika loni podle předběžných údajů spolkového statistického úřadu vzrostla o 2,7 procenta po předloňském propadu o 4,6 procenta.