Paříž - Proti plánovanému zvýšení cen pohonných hmot dnes ve Francii protestuje na více než 1000 shromážděních na 50.000 lidí. Informovala o agentura AFP s odvoláním na ministra vnitra Christopha Castanera. V Savojsku zemřela při nešťastné nehodě jedna z protestujících.

Bylo napočítáno "1083 míst napětí, kde se nachází 50.000 lidí", uvedl Castaner. V předvečer demonstrací se očekávalo až 1500 akcí a hnutí zvané žluté vesty, které nemá jednoho vůdce a nehlásí se k žádné politické straně, hrozilo blokádami silnic po celé zemi.

Blokace komunikací se nyní v jednotlivých departementech velmi různí. Obecně jsou zablokované přístupové cesty, ale ne strategické komunikace, napsala AFP s odvoláním na policii. Agentura Reuters uvedla, že "protestující se pokouší zablokovat dálnice a přístupy do skladišť paliva".

U neohlášeného zátarasu v Savojsku zemřela nešťastnou náhodou jedna z manifestujících. Najela do ní řidička, která podle francouzských médií zpanikařila. Vezla dceru k lékaři a když jí účastníci protestu začali bouchat do vozu, ve zděšení do nich najela a srazila jednu ženu. Řidička byla vzata do vazby a je v šoku.

Účelem akcí je dát najevo rozhořčení nad záměrem zvýšit od ledna daň z nafty a benzinu. Podle průzkumů to považuje za špatné 76 procent Francouzů.