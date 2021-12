Francouzi vedou vášnivou diskusi o přijatelnosti konzumace husích jater

Paříž - Ve Francii se v posledních měsících vede vášnivá debata o tom, zda je přijatelné jíst gastronomickou delikatesu zvanou foie gras, tedy husí játra. Ochránci zvířat usilují o jejich zákaz kvůli násilnému krmení zvířat, které je nezbytné pro vznik této pochoutky. Některé francouzské radnice husí játra přestala podávat na recepcích, které pořádají, aby tak ukázaly svůj odmítavý názor. Kuchaři naopak o tuto tradici nechtějí přijít, informovala francouzská média.

Foie gras se na jídelníček většiny Francouzů dostává během oslav a svátků, včetně těch vánočních. Radnice města Lyon foie gras na svých akcích zakázala loni v září a její rozhodnutí tehdy prošlo téměř bez povšimnutí. Ještě dříve se ke stejnému kroku rozhodly třeba Štrasburk nebo Grenoble. Jejich přístup chválí organizace na ochranu zvířat PETA, která aktivně oslovuje radnice velkých měst ve snaze přimět je ke stejnému kroku.

Proti zákazu husích jater se naopak staví kuchaři a provozovatelé restaurací. Zákaz jejich podávání označují za "skandál", PETA podle nich problematiku démonizuje. Šéfkuchaři oslovení stanicí BFM TV mluví o "komunikační kampani" a "velké ztrátě pro Lyon, hlavní město gastronomie". Narážejí tím na skutečnost, že Lyon se proslavil svými restauracemi.

K zákazu foie gras se podle listu Le Figaro od příštího roku schyluje v New Yorku. Britská vláda chce zakázat jeho prodej na svém území a kuchaře vyzývá, aby při přípravě jídel používali veganskou náhražku vyrobenou z droždí, oleje a koření.

"Je to jako bychom ve Francii odsuzovali Brity za to, že jedí pudink a Nory za fermentované sledě. Jsou to výrobky, které jsou součástí našeho kulturního dědictví, kvůli kterým sem jezdí turisté," říká Marie-Pierre Péová, předsedkyně sdružení výrobců foie gras. "Když to takto půjde dál, v restauraci už vám nabídnou leda plátek ananasu nebo melounu," dodává.