Francouzi si na karanténu zvykají pomalu

Paříž - Celá Francie je od úterního poledne v karanténě a Francouzi si pomalu zvykají na přísná opatření proti šíření koronaviru, včetně omezení pohybu. Od prvního vystoupení prezidenta Emmanuela Macrona před týdnem se vládní nařízení zpřísňovala. Zatímco v neděli šli Francouzi ještě ke komunálním volbám a Pařížané trávili slunečný den v městských parcích a na březích Seiny, v pondělí večer k uzavřeným školám, obchodům, restauracím a zákazu shromáždění nad 100 osob přibylo s platností od úterý i všeobecné omezení pohybu a veřejné dopravy či kontrola hranic, a to minimálně na dva týdny.

Lidé smí vycházet pouze s vytištěným či vlastnoručně napsaným čestným prohlášením, ve kterém je uveden jeden z povolených důvodů vycházky. Za legitimní důvody je považována cesta do práce, pokud práci není možné vykonávat z domova, cesta k lékaři, vážné rodinné důvody jako péče o blízké či předání dětí ve střídavé péči a nákup potravin. Povoleny jsou také krátké vycházky v okolí bydliště za účelem venčení domácích zvířat nebo individuálního sportu. V ulicích jsou posíleny hlídky městské policie a četníků a porušení těchto pravidel může být pokutováno.

Vyhlášení všeobecné karantény se ve Francii očekávalo již od víkendu. Především na Pařížany se v médiích a na sociálních sítích snášela tvrdá kritika za to, že navzdory doporučení podceňují situaci a neomezili společenský život. Majitelka restaurace v Boulogne-Billancourt ještě v sobotních večerních zprávách na televizním kanálu France 2 objímala své klienty a tvrdila, že se nic neděje a že nevidí důvod cokoli měnit.

Vláda na tento nedostatek disciplíny reagovala uzavřením restaurací, většiny obchodů a všech kulturních, zábavních a sportovních institucí a jiných podniků, které nejsou nezbytné pro chod země. Nedělní volby se konaly za velmi nízké účasti a krásného jarního počasí, díky kterému se pařížské trhy, parky a nábřeží zaplnily lidmi jako o běžném víkendu.

Před očekávaným pondělním vystoupením prezidenta Macrona začaly kolovat poplašné zprávy o blížícím se vyhlášení totální karantény na 45 dní. Vidina omezení volnosti pohybu a domácí samotky vedla mnohé Pařížany k přesunům na venkov, a to navzdory všem doporučením, aby lidé omezili cestování i rodinná setkání. "Nechceme zůstat zavřeni v malém bytě s dětmi," zdůvodňoval pro televizi France 2 své rozhodnutí mladý pár na nádraží Montparnasse. Na všech pařížských nádražích byl v pondělí rušný provoz, jak se mnozí Pařížané snažili na poslední chvíli opustit město.

V pondělí se už ulice Paříže oproti předchozím dnům viditelně vylidnily, zato v mnoha supermarketech bylo plno. Mnozí začali panikařit a nakupovat zásoby, v některých obchodech začaly docházet trvanlivé potraviny, těstoviny, rýže a toaletní papír. Vláda přitom neustále ujišťuje, že nedostatek potravin Francii nehrozí.

Situace je v každém městě i čtvrti jiná. Zatímco v "lepších" pařížských čtvrtích je relativní klid a dostatek, v sociálně ohroženějších čtvrtích na severu města hlásí lidé na sociálních sítích paniku a prázdné regály.

Od úterního poledne začala policie kontrolovat občany v ulicích. Mezi obyvateli Paříže se náhlá a tvrdá opatření nesetkávají vždy s pochopením. V 18. pařížském obvodu policie rozháněla lidi nakupující na trhu, protože nedodržovali povinné odstupy ve frontách a limitovaný počet klientů v obchodech a vyzývala je, aby šli domů. Zatímco v úterý policie řešila nedostatky domluvou, od středy se pokuta za nedodržování pravidel zvedla z 38 na 135 eur a ve výjimečných případech až na 375 (3700 až 10.400 Kč).

Úřady, na rozdíl od jiných zemí, nedoporučují masivní používání masek a roušek. Obojího je nedostatek a ochranný materiál je proto určen výhradně pro zdravotnický personál. Veřejnosti se doporučuje dodržovat předepsanou minimální vzdálenost jednoho metru, nedotýkat se obličeje a mýt si pravidelně ruce. Lidé, kteří roušky venku nosí, čelili v předchozích dnech často nepochopení i výsměchu.

Česká studentka Tereza Hrdličková o své zkušenosti psala ve skupině českých krajanů žijících v Paříži. "S respirátorem chodím už od středy, tak bylo zajímavé sledovat reakce. Včera jsem byla s maskou, brýlemi a rukavicemi nakoupit. Bylo to hrozné, lidé se mi smáli, jedna starší paní si mě fotila. Na koleji jsem dostala vynadáno, ať to sundám, že to prý mají nosit výhradně jen nemocní. Postupem času začali mít lidé zděšené pohledy. Od včera už se mě začali ptát, kde to mohou pořídit," napsala.

Od úterka je možné občas zahlédnout lidi v rouškách i v pařížských ulicích, ale stále je to spíš výjimka. "Byla jsem nakoupit a lidí bylo příjemně málo, ale na rozestupy či roušky kašlali," popsala situaci v centru Paříže dopisovatelce ČTK Hrdličková.

Skupina LVMH, které patří mimo jiné luxusní módní a kosmetické značky, o víkendu oznámila, že tři její francouzské továrny, které běžně vyrábí parfémy pro značky Dior, Guerlain a Givenchy, budou od pondělí vyrábět dezinfekční gel a darují ho nemocnicím, které ho mají nedostatek. LVMH slíbilo dodat pařížským nemocnicím během týdne dvanáct tun dezinfekčního gelu a pokračovat v tom tak dlouho, dokud to bude potřeba.