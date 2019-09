Francouzi se v Invalidovně loučili se zesnulým Jacquesem Chirakem

Paříž - Tisícovky lidí dnes přišly do pařížské Invalidovny, kde měla veřejnost možnost rozloučit se s bývalým prezidentem Jaquesem Chirakem, který zemřel ve čtvrtek ve věku 86 let. Lidé se podepisovali do kondolenční knihy, která tam byla přenesena z Elysejského paláce. Při nesení rakve se střídali Chirakovi osobní strážci. V pondělí, které bude dnem smutku, bude bývalý prezident pohřben po zádušní mši, na níž se čekají tři desítky světových státníků. Českou republiku zastoupí předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Ačkoli dnešní loučení v Invalidovně bylo ohlášeno až na odpoledních 14 hodin, lidé přišli s velkým předstihem a čekali před budovou několik hodin navzdory dešti, mnozí vyjadřovali velké sympatie a dojetí.

Konvoj s rakví vyjel ze sídla rodiny na ulici Tournon před 13:00 a Chirakův zeť Frédéric Salat-Baroux řekl, že rodina trvala na tom, aby se v nesení rakve vystřídali všichni členové Chirakovy ochranky.

V kondolenční knize, která byla ve vstupní hale prezidentského paláce od čtvrtka, jsou zápisy tisícovek lidí.

V Invalidovně lidé tiše postáli před rakví potaženou francouzskou i evropskou vlajkou pod velkým portrétem Chiraka. Někteří udělali rukou gesto na rozloučenou, jiní se pokřižovali a další si pořídili selfie, informovala agentura AFP.

"Jsem židovského původu, pro nás je tak důležité, že uznal odpovědnost francouzského státu za pronásledování Židů za druhé světové války," řekl podle agentury AP Rémy Clovel, jeden z truchlících z Paříže.

Nicole Patsová z pařížského předměstí Boulogne-Billancourt označila Chiraca za obyčejného člověka. "Podíval se na vás, usmál se na vás a měl vás rád. Měli jste dojem, že patříte k jeho rodině," řekla žena. Podle AFP se odpoledne u Invalidovny vytvořila mnohasetmetrová fronta lidí.

Chirac stál v čele státu v letech 1995 až 2007 a získával novou přízeň občanů i po odchodu z úřadu. Francouzi ho podle průzkum agentury Ifop označují spolu se Charlesem de Gaullem za nejlepšího prezidenta země.

Rakev byla umístěna u vchodu do katedrály svatého Ludvíka, která je součástí komplexu Invalidovny. Přítomni byli i Chirakovi příbuzní. Lidé dostávali desetistránkovou brožuru s názvem Jacques Chirac par ses mots (Jaques Chirac svými slovy), kterou připravila exprezidentova rodina. "Měli jste ho rádi, respektovali jste ho. Byl součástí vašeho mládí, vaší představy o Francii. Byl bratrem, otcem, pomyslným přítelem. Pokusme se s ním znovu sejít prostřednictvím jeho vlastních slov," stojí v předmluvě publikace.

Na pondělí Francie vyhlásila národní smutek. Za účasti prezidenta Emmanuela Macrona bude v pařížském kostele Saint-Sulpice zádušní mše, na níž budou i zahraniční státníci a bývalí francouzští prezidenti François Hollande, Nicolas Sarkozy a Valéry Giscard d'Estaing. Ze zahraničí se očekávají prezidenti Ruska Vladimir Putin, Německa Frank-Walter Steinmeier, Itálie Sergio Mattarella a Konga Denis Sassou Nguesso. Přijet má také předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a premiéři Belgie, Libanonu a Maďarska Charles Michel, Saad Harírí a Viktor Orbán. Ze Chirakových politických vrstevníků se mše zúčastní bývalý německý kancléř Gerhard Schröder nebo bývalý předseda španělské vlády José Luis Rodríguez.

Přijít chce také krajně pravicová politička Marine Le Penová, jejíž otec Chiraka označoval za nepřítele. Podle agentury AFP se o tom rodina dověděla z tisku a účast Le Penové není vítána, i když protokolárně na ni má šéfka Národního sdružení právo.

Chirac bude v pondělí pohřben jen za přítomnosti rodiny na hřbitově Montparnasse do hrobu, kam byla uložena Chirakova starší dcera Laurence, která zemřela v roce 2016 ve věku 58 let. Na francouzském velvyslanectví v Praze bude v pondělí odpoledne k dispozici kondolenční kniha.