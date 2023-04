Francouzi očekávají rozhodnutí Ústavní rady o reformě na barikádách

Paříž - Francouzská Ústavní rada dnes v podvečer zveřejní své rozhodnutí o osudu nepopulární důchodové reformy, část veřejnosti ale na verdikt nečekala a opět vyšla do ulic. Kvůli nesouhlasu s vládní reformou brzy ráno členové odborů CFDT zablokovali obří překladiště potravin u Štrasburku, rozlícený dav postavil barikády na klíčových křižovatkách v Rouenu, a zastavil tak dopravu. Některé barikády jsou v plamenech, píše server deníku Le Figaro. Podle deníku Le Monde je zcela zablokované také centrum Marseille nebo průmyslová zóna u přístavního města Le Havre.

Ústavní rada, obdoba ústavního soudu, rozhoduje o tom, zda je reforma v souladu s ústavou. Zákon může schválit jako celek, posvětit ho s výhradami k některým částem nebo ho zcela zamítnout. Schválení nebo alespoň zachování posunu odchodu věku do důchodu ze 62 na 64 let by bylo vítězstvím prezidenta Emmanuela Macrona a vlády premiérky Élisabeth Borneové. Pokud se tak stane, podle mluvčího vlády bude zákon vyhlášen během zhruba dvou týdnů, platit by měl od léta.

Pokud by rada reformu smetla ze stolu, bylo by to vítězství pro levicovou opozici a demonstranty v ulicích, kteří mají podporu odborů. Vláda by musela celý legislativní proces zahájit znovu nebo normu zahodit. Radu by k tomu mohly vést výhrady k procesu schvalování s omezením času projevů zákonodárců, prosazení vládou bez souhlasu dolní komory nebo absence informací, na kolik lidí by některé změny v systému dopadly. Tento scénář je ale podle odborníků i médií velmi nepravděpodobný, píše BFM TV.

Opozice má navíc v ohni ještě jedno želízko - podala totiž návrh na uspořádání referenda o zákazu posunu hranice pro odchod do důchodu nad 62 let. Pro uspořádání referenda jsou velmi přísné podmínky a rada rozhodne, zda téma referenda spadá do oblastí, o nichž je možné uspořádat plebiscit. Pokud by Ústavní rada tento návrh schválila, stály by před opozicí ještě další podmínky pro samotné uspořádání. Aby se referendum mohlo konat, musela by s tím souhlasit desetina oprávněných voličů, zhruba 4,9 milionů lidí, a stvrdit to podpisem. Ty by pořadatelé museli nasbírat do devíti měsíců.

Oba verdikty jsou na sobě nezávislé, takže Macron může zákon vyhlásit i ve chvíli, kdy bude opozice sbírat podpisy pro referendum, poznamenává BFM TV. Otázkou však je, zda by Macron takové rozhodnutí ustál politicky, vzhledem ke statisícům lidí v ulicích, dodává Le Monde.