Francouzi do 55 let po první dávce AstraZeneky dostanou druhou dávku jinou

Paříž - Francouzi mladší 55 let, kteří dostali první dávku očkování od společnosti AstraZeneca, dostanou druhou dávku od jiného výrobce, uvedl dnes francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran. Ve Francii se očkuje také přípravky Pfizer/BioNTech a Moderna. Véranovo rozhodnutí později potvrdil francouzský lékový úřad HAS, píše AFP.

HAS pozastavil podávání vakcíny AstraZeneca lidem do 55 let 19. března kvůli výskytu ojedinělých případů krevních sraženin v některých evropských zemích. Od začátku února do rozhodnutí HAS zdravotníci ve Francii podali přípravek téměř 600.000 lidem, patří mezi ně i sám ministr Véran, kterému je 41 let. Ve Francii dnes také začalo vyšetřování smrti muže ve středních letech, který 22. března zemřel na následky trombózy týden po očkování přípravkem od AstraZeneky.

"Je zcela logické říct, že nedoporučujeme vakcínu AstraZeneca lidem do 55 let, než se o ní dozvíme více (...) a pokud jste již dostali první dávku a je vám méně než 55 let, nabídneme vám s odstupem 12 týdnů jinou vakcínu, která bude na bází mediátorové RNA," uvedl Olivier Véran.

Technologii mediátorové RNA používají vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderna. Naopak přípravek AstraZeneca je vektorová vakcína, která je vyrobena z viru.

Pro používání vakcíny AstraZeneca jen pro určité věkové skupiny se rozhodly i další země. V Británii se s ní očkují jen lidé nad 30 let, v Německu nad 60 let a ve Švédsku nad 65 let, připomíná AFP.