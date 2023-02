Francouze dělily v NHL čtyři minuty od nuly, Hertl si připsal dvě asistence

New York - Pavel Francouz chytil 36 střel a necelé čtyři minuty jej dělily v NHL od čistého konta, ale s Coloradem nakonec podlehl v Pittsburghu 1:2 v prodloužení. Tomáš Hertl dvěma druhými asistencemi pomohl San Jose k výhře 4:3 v prodloužení na ledě Tampy Bay. Chicagu nestačilo 23 zákroků Petra Mrázka a podlehlo Anaheimu 2:3 v prodloužení.

Colorado vedlo od poloviny zápasu po střele Nathana MacKinnona z mezikruží. Pittsburgh odpověděl v 57. minutě, gól byl připsán Bryanu Rustovi. Prodloužení rozhodl v čase 63:36 Kris Letang střelou z levého kruhu nad Francouzovu lapačku. V brankářském duelu jej tak předčil Casey DeSmith, který kryl 41 střel.

Francouz si u vyrovnávacího gólu vybral smůlu. Při pokusu o vypíchnutí puku hokejkou se dostal mimo brankoviště, navíc se kotouče zmocnil Jason Zucker a pohotově vypálil. Pokus domácího útočníka šel mimo, ale Jevgenij Malkin poslal puk rychle od zadního mantinelu před branku, kde se odrazil do brusle Bryana Rusta a betonu vracejícího se Francouze.

"Byl to šťastný odraz. Ale to se stává, když nahazujete puky na branku a snažíte se dělat vše, co je ve vašich silách, abyste ho tam nějak dotlačili," komentoval vyrovnávací gól Rust, od jehož brusle puk původně mířil vedle branky. "Ukázali jsme charakter a zdolali poslední šampiony. To je dobré znamení směrem k další části sezony," doplnil. Pittsburgh drží ve Východní konferenci poslední místo do play off.

Hertl si připsal první bod v sedmé minutě za vyhrané vhazování, po kterém Erik Karlsson vyrovnal na 1:1. Tampa Bay kontrovala ještě v úvodní třetině trefami Braydena Pointa, ale San Jose zápas otočilo. Na přelomu druhé a třetí třetiny se prosadili Jonah Gadjovich a Timo Meier, který rozhodl i prodloužení. Při vítězné akci poslal Hertl puk z rohu kluziště na modrou čáru Karlssonovi, jenž se zbavil rychlým manévrem obránce a předložil kotouč Meierovi pře odkrytou branku.

Tampa Bay tak neodčinila den starý výprask 1:7 od Floridy a přišla o sérii dvanácti domácích výher. "Dobře jsme nastoupili, diktovali hru a prvních dvacet minut jsme dělali, co jsme chtěli. Poté ale zápas zlomily speciální formace, ty nám ztratily zápas," vysvětlil kouč Tampy Bay Jon Cooper. Jeho svěřenci využili jednu početní výhodu z šesti, San Jose skórovalo ve dvou ze tří přesilových her.

V Chicagu padly v základní hrací době všechny branky ve druhé třetině. Domácí vedli zásluhou Jasona Dickinsona a Setha Jonese 1:0 a 2:1. Mrázka překonali z dorážky Brett Leason a střelou z pravého kruhu Jayson Megna. Zápas rozhodl Frank Vatrano, který se dostal před českého gólmana a bekhendem poslal puk nad jeho lapačku.

"Tři třetiny jsme je přehrávali," povzdechl si trenér Chicaga Luke Richardson. "Strávili jsme hodně času v útočném pásmu, pravděpodobně nejvíce ze všech zápasů v sezoně. Kontrolovali jsme tam puk, dobře se pohybovali. Srážely nás ale přihrávky navíc, chyběl nám zabijácký instinkt. Také jejich gólman (Anthony Stolarz) chytal dobře," hledal kouč příčinu prohry.

Detroit podlehl doma Edmontonu 2:5. Dominik Kubalík mohl v 52. minutě vyrovnat na 3:3, ale neuspěl v úniku s bekhendovou kličkou. Vítězství Oilers, kteří získali v posledních devíti zápasech 17 z 18 možných bodů, řídil dvěma góly Warren Foegele.

Hokejisté New York Islanders porazili Seattle 4:0 a vyhráli počtvrté v řadě. Všechny góly padly v úvodních 26 minutách a tu poslední vstřelil Bo Horvat, který se po výměně z Vancouveru prosadil v novém působišti poprvé. Ilja Sorokin si připsal díky 23 zákrokům druhou nulu v řadě, pátou celkově a v této statistice vede NHL s Darcy Kuemperem z Washingtonu.

NHL:

Pittsburgh - Colorado 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 57. Rust, 64. Letang - 31. MacKinnon. Střely na branku: 38:42. Pavel Francouz odchytal za Colorado celé utkání, inkasoval dva góly z 38 střel a úspěšnost zásahů měl 94,7 procenta. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Letang, 2. DeSmith (oba Pittsburgh), 3. MacKinnon (Colorado).

Tampa Bay - San Jose 3:4 v prodl. (3:1, 0:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 10. a 17. Point, 3. Colton - 37. a 63. Meier (na druhou Hertl), 7. E. Karlsson (Hertl), 44. Gadjovich. Střely na branku: 37:22. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Meier (San Jose), 2. Point (Tampa Bay), 3. E. Karlsson (San Jose).

Detroit - Edmonton 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Branky: 11. Bertuzzi, 40. Veleno - 24. a 32. Foegele, 24. McLeod, 56. Nugent-Hopkins, 58. E. Kane. Střely na branku: 32:27. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Foegele, 2. Nugent-Hopkins, 3. Campbell (všichni Edmonton).

NY Islanders - Seattle 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Branky: 8. Bolduc, 19. Holmström, 24. Parise, 26. Horvat. Střely na branku: 28:32. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Sorokin, 3. Pageau (všichni NY Islanders).

Nashville - Vegas 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Branky: 6. Duchene - 7. Amadio, 7. Carrier, 12. Kessel, 23. Stephenson, 59. Pietrangelo. Střely na branku: 17:30. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Stephenson, 2. Carrier, 3. Kessel (všichni Vegas).

Chicago - Anaheim 2:3 v prodl. (0:0, 2:2, 0:0 - 0:1)

Branky: 22. Dickinson, 34. S. Jones - 29. Leason, 36. Megna, 63. Vatrano. Střely na branku: 29:26. Petr Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval tři branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 88,46 procenta. Diváci: 18.292. Hvězdy zápasu: 1. Vatrano, 2. Megna, 3. Leason (všichni Anaheim).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 51 39 5 7 192:111 83 2. Toronto 52 31 8 13 175:141 70 3. Tampa Bay 50 32 2 16 179:152 66 4. Buffalo 50 26 4 20 186:170 56 5. Florida 53 25 6 22 185:184 56 6. Ottawa 50 24 3 23 151:159 51 7. Detroit 49 21 8 20 147:165 50 8. Montreal 51 20 4 27 134:189 44

Metropolitní divize:

1. Carolina 51 34 8 9 173:136 76 2. New Jersey 50 33 4 13 176:135 70 3. NY Rangers 50 28 8 14 162:133 64 4. Washington 53 27 6 20 166:152 60 5. Pittsburgh 50 25 9 16 163:154 59 6. NY Islanders 54 27 5 22 154:145 59 7. Philadelphia 52 21 9 22 143:164 51 8. Columbus 51 15 4 32 131:198 34

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 52 29 10 13 176:135 68 2. Winnipeg 52 32 1 19 166:137 65 3. Colorado 49 27 4 18 152:135 58 4. Minnesota 49 27 4 18 153:141 58 5. Nashville 49 24 6 19 138:146 54 6. St. Louis 51 23 3 25 156:185 49 7. Arizona 51 17 6 28 134:179 40 8. Chicago 49 15 5 29 120:179 35

Pacifická divize:

1. Vegas 52 30 4 18 165:149 64 2. Seattle 50 29 5 16 177:155 63 3. Los Angeles 53 28 7 18 173:183 63 4. Edmonton 51 29 4 18 192:164 62 5. Calgary 51 24 10 17 161:157 58 6. Vancouver 50 20 4 26 169:198 44 7. San Jose 52 16 11 25 161:199 43 8. Anaheim 52 17 6 29 130:210 40