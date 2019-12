Francouz vychytal výhru, Kaše debutoval v NHL, Pastrňák skóroval

New York - Brankář Pavel Francouz kryl v NHL 32 střel, dovedl Colorado k výhře 3:1 nad Philadelphií a stal se druhou hvězdou zápasu. V dresu poražených debutoval v soutěži David Kaše. David Pastrňák vstřelil 26. gól v sezoně, ale s Bostonem podlehl v duelu dvou nejlepších týmů ve Washingtonu 2:3. Havířovský rodák alespoň předčil v přímém souboji Alexandra Ovečkina, před nímž zvýšil náskok v tabulce střelců na pět tref.

Colorado vedlo i díky dvěma gólům Mikka Rantanena 3:0 a Francouz živil až do 55. minuty naději na první nulu v NHL. O čisté konto připravila českého gólmana akce Jakuba Voráčka, po jehož přihrávce zpoza branky skóroval Claude Giroux. "Byl bych šťastný, kdybych vychytal nulu. Pokud byste mi ale před utkáním řekli, že vyhrajeme 3:1, bral bych to," uvedl Francouz.

Plzeňský rodák se zapotil zejména ve druhé třetině, ve které ho Philadelphia zasypala 17 střelami. "Chtěli vyrovnat a klíčové bylo, že jsme zůstali trpěliví. Nepanikařili jsme, drželi jsme se v našem pásmu svého systému. Snažili jsme se je nepouštět do nebezpečných pozic a hodně střel jsme také zblokovali. Druhý gól (v 37. minutě) byl velmi důležitý a po třetím (v 43. minutě) jsme si už byli jistí, že vyhrajeme," pokračoval Francouz.

Francouz je v klubu brankářskou dvojkou, po zranění Philippa Grubauera ale chytal druhý zápas za sebou. "Už jsem během kariéry zažil období, že jsem nechytal. Naučil jsem se, jak se s tím vypořádat, a to mi pomáhá. Ať hraju nebo nehraju, snažím se být připravený na každý zápas. Jsem šťastný, že můžu chytat za takovým týmem. Užívám si to," řekl.

Francouz je v lize sedmý v úspěšnosti zásahů (92,7 procenta) a v posledních sedmi zápasech, kdy chytal od začátku, ztratilo Colorado jen jeden bod. Kapitán týmu Gabriel Landeskog už před pár dny pronesl, že si týmy v lize neuvědomují, jak dobrý Francouz je. Pochvalu mu teď vysekl i další člen elitního útoku Rantanen. "Vůbec nevypadá na to, že chytá prvním rokem. V každém zápase je jak dynamit," podotkl.

Colorado se výhrou nad Philadelphií propracovalo do čela Západní konference. "Abyste podávali konzistentní výkony a vyhrávali, potřebujete nadprůměrné gólmany. Francouz po celou sezonu chytal opravdu dobře, i když nastupoval sporadicky z pozice dvojky," vyzdvihl výkony českého gólmana i trenér Colorada Jared Bednar.

Kaše strávil na ledě necelých osm minut a Francouze prověřil dvěma střelami. "Před zápasem jsem byl trochu nervózní. Hodně jsem mluvil s Jakem (Voráčkem) a radil mi, ať si zápas užiju a ať hraju jednoduše. A to jsem udělal. Je úžasné, že jsem tady, a budu tvrdě pracovat na tom, abych se tu udržel," uvedl Kaše, mladší bratr Ondřeje, který hraje za Anaheim.

Kaše nastupoval na křídle čtvrté formace a chválil ho i Voráček. "Je chytrý, dobře bruslí a dohrává souboje. Odehrál velmi dobrý zápas," řekl. "Je velmi rychlý, do hry vnáší hodně energie. Je lehké s ním hrát, protože je velmi pracovitý," vyzdvihl dvaadvacetiletého Čecha rovněž Morgan Frost, který ho zná ze společného působení na farmě.

Pastrňák otevřel v desáté minutě skóre střelou z pravého kruhu, která se na cestě do branky odrazila od břevna i tyče. Vzápětí se prosadil Patrice Bergeron, ale rozhodčí jeho branku odvolali po trenérské výzvě kvůli ofsajdu. "Na celou akci to nemělo žádný vliv, ale samozřejmě takové góly neplatí. Mrzí mě to, protože se to nestalo poprvé," uvedl útočník Jake DeBrusk, který byl v ofsajdu.

Obrat řídil ve druhé třetině dvěma trefami T. J. Oshie. Zejména gól na 2:1, u které mu asistoval Jakub Vrána, byl oku lahodící. Americký útočník se prosmýkl mezi dvěma obránci a bekhendem překonal Jaroslava Haláka.

Boston na začátku třetí třetiny vyrovnal zásluhou teče Seana Kuralyho. Ve 45. minutě ale rozhodl o výhře Washingtonu nejproduktivnější obránce soutěže John Carlson. Hráči z hlavního města USA vedou souěž už o pět bodů.

Montreal ztratil ve třetí třetině vedení 2:0, ale nakonec doma zdolal Ottawu 3:2 v prodloužení. První výhru v soutěži si připsal dvacetiletý brankář Cayden Primeau. Syn Keitha Primeaua, bývalého elitního útočníka NHL, pomohl k vítězství 35 zásahy a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Výsledky NHL:

Washington - Boston 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Branky: 25. a 29. Oshie (na druhou Vrána), 45. Carlson - 10. Pastrňák, 43. Kuraly. Střely na branku: 25:32. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Oshie, 2. Carlson, 3. Holtby (všichni Washington).

Montreal - Ottawa 3:2 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 14. Cousins, 41. Tatar, 62. Chiarot - 45. B. Tkachuk, 54. C. Brown. Střely na branku: 29:37. Diváci: 21.055. Hvězdy zápasu: 1. Primeau, 2. Chiarot (oba Montreal), 3. B. Tkachuk (Ottawa).

Colorado - Philadelphia 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 37. a 43. Rantanen, 6. Calvert - 55. Giroux (Voráček). Střely na branku: 27:33. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval jeden gól z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 96,97 procent. Diváci: 17.905. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. Francouz, 3. MacKinnon (všichni Colorado).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 32 20 6 6 109:81 46 2. Buffalo 32 15 6 11 101:97 36 3. Montreal 32 15 6 11 104:105 36 4. Florida 30 15 5 10 106:101 35 5. Toronto 32 15 4 13 104:104 34 6. Tampa Bay 29 15 3 11 105:93 33 7. Ottawa 32 13 2 17 86:100 28 8. Detroit 32 7 3 22 67:129 17

Metropolitní divize:

1. Washington 33 23 5 5 120:95 51 2. NY Islanders 29 20 2 7 86:69 42 3. Carolina 31 19 1 11 103:85 39 4. Philadelphia 31 17 5 9 97:88 39 5. Pittsburgh 31 17 4 10 104:85 38 6. NY Rangers 30 15 3 12 94:94 33 7. Columbus 30 12 4 14 76:93 28 8. New Jersey 30 9 5 16 74:111 23

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 31 20 3 8 114:85 43 2. St. Louis 32 18 6 8 94:88 42 3. Winnipeg 31 19 2 10 92:83 40 4. Dallas 32 18 3 11 84:76 39 5. Nashville 29 14 5 10 98:93 33 6. Minnesota 31 14 5 12 92:101 33 7. Chicago 31 12 6 13 84:98 30

Pacifická divize:

1. Edmonton 33 18 4 11 100:99 40 2. Arizona 33 18 4 11 91:80 40 3. Calgary 33 17 4 12 91:98 38 4. Vegas 33 16 5 12 98:94 37 5. Vancouver 31 15 4 12 104:95 34 6. San Jose 33 15 2 16 89:114 32 7. Anaheim 31 13 4 14 82:92 30 8. Los Angeles 32 12 2 18 80:103 26