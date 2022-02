Francouz vychytal v NHL výhru, Nečas si připsal asistenci

New York - Brankář Pavel Francouz přispěl v NHL 25 zákroky k výhře Colorada 6:3 nad Winnipegem. Z českých hráčů bodoval v pátečním programu pouze Martin Nečas, který pomohl asistencí k vítězství Caroliny 4:0 nad Columbusem. Patrick Kane a Brandon Hagel vstřelili hattrick při výhře Chicaga 8:5 nad New Jersey.

Francouz pustil všechny góly v úvodní třetině. Překonali jej z dorážky Kyle Connor, tvrdou ranou zpoza levého kruhu Jevgenij Svečnikov a v oslabení udeřil Adam Lowry. Obrat Colorada z 0:3 odstartoval a řídil Gabriel Landeskog, jenž nasázel hattrick. Dvakrát se prosadil Nathan MacKinnon a zbývající gól dal Andre Burakovsky.

"Skóre bylo po první třetině špatné, ale tým si věřil a cítil, že může zápas vyhrát," uvedl trenér Colorada Jared Bednar. "Samozřejmě není jednoduché otočit z 0:3, ale od začátku jsme si vytvářeli šance. Věděli jsme, že musíme jen spravit pár věcí v obranné hře a vepředu pokračovat ve stejném stylu. Vyšlo to. Nastartoval nás úvodní gól," doplnil. Francouz od třetí inkasované branky zneškodnil všech šestnáct střel.

Colorado vede NHL se čtyřbodovým náskokem před Carolinou, která všechny čtyři góly vměstnala mezi 30. a 42. minutu a zúročila střeleckou převahu 50:19. Postupně se trefili Jordan Staal, Teuvo Teräväinen, Nino Niederreiter a Vincent Trocheck, který se dostal k puku mezi kruhy po dobrém napadání Nečase. Čisté konto si připsal Frederik Andersen.

"Nechci se vymlouvat, ale bál jsem se, že po včerejším utkání (na ledě Floridy), které bylo po všech stránkách náročné a stálo nás hodně sil, nebudeme mít dost energie. To se potvrdilo. Obyčejně říkáme, že jsme byli o půl kroku pozadu, ale tentokrát nám všude scházel dobrý krok," řekl trenér Columbusu Brad Larsen, jehož svěřenci předchozí čtyři zápasy vyhráli. Jakub Voráček, který na ledě Floridy připravil dva góly, tentokrát ani nevystřelil.

Kane a Hagel měli na kontě po dvou gólech ve 35. minutě, díky nim Chicago vedlo 1:0 a otočilo z 1:2 na 4:2. New Jersey, za které skóroval dvakrát Jesper Bratt, ztrátu smazalo, ale domácí zápas definitivě zlomili v 55. minutě. Během 41 sekund se do střelecké listiny zapsali Kirby Dach a Ryan Carpenter. Po snížení Devils na 5:6 zkompletovali při hře hostů bez gólmana Kane i Hagel hattrick střelami do prázdné branky.

V klubové historii Chicaga se stalo počtvrté od sezony 1967/68 a poprvé od roku 2003, že by dva jeho hráči vstřelili ve stejném zápase tři góly.

V obraně Chicaga, které doma předchozích sedm utkání prohrálo, nastoupil po dvou týdnech Jakub Galvas. Jeho spoluhráč Dominik Kubalík už měsíc neskóroval, v posledních deseti zápasech si připsal jen dvě asistence. Na druhé straně Pavel Zacha ani nevystřelil a od Vánoc nasbíral osm bodů (3+5) v 19 utkáních.

Karel Vejmelka plnil roli náhradníka Scottu Wedgewoodovi, který byl se 43 zákroky hlavním strůjcem výhry Arizony 3:1 nad Vegas. Kanadský gólman inkasoval jako první ve 32. minutě z hole Williama Carriera, ale ještě v prostřední třetině vyrovnal Shayne Gostisbehere a v poslední části rozhodl dvěma trefami Nick Schmaltz.

Los Angeles Kings přišli hodinu před zápasem kvůli covidovému protokolu o trenéra Todda McLellana, ale i bez něj vyhráli v Anaheimu 4:1. Hosté rozhodli v prostřední třetině, v níž i díky dvěma gólům Adriana Kempeho odskočili ze stavu 1:0 do čtyřbrankového trháku. Domácí ve zbytku zápasu už jen připravili o čisté konto Jonathana Quicka, který vychytal 350. vítězství v NHL.

"Kluci hráli velmi dobře. Říkal jsem jim, že dnes na střídačce ani trenéra nepotřebovali," uvedl McLellanův asistent Trent Yawney, který poprvé v kariéře fungoval jako hlavní kouč.

Výsledky NHL: Carolina - Columbus 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Branky: 30. J. Staal, 39. T. Teräväinen, 42. Niederreiter, 42. Trocheck (Nečas). Střely na branku: 50:19. Diváci: 17.112. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter, 2. Andersen, 3. J. Staal (všichni Carolina). St. Louis - Buffalo 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) Branky: 8. a 15. Kyrou, 40. Walman, 54. Parayko, 60. B. Schenn - 2. Cozens, 24. Okposo, 53. Tage Thompson. Střely na branku: 23:38. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou, 2. Parayko, 3. Walman (všichni St. Louis). Chicago - New Jersey 8:5 (1:2, 3:1, 4:2) Branky: 8., 35. a 60. Hagel, 22., 32. a 59. P. Kane, 55. Dach, 55. Carpenter - 38. a 56. Bratt, 10. J. Hughes, 19. Šarangovič, 49. Siegenthaler. Střely na branku: 37:36. Diváci: 19.343. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Hagel, 3. Carpenter (všichni Chicago). Colorado - Winnipeg 6:3 (0:3, 3:0, 3:0) Branky: 24., 38. a 54. Landeskog, 33. a 53. MacKinnon, 41. Burakovsky - 3. Connor, 8. J. Svečnikov, 17. Lowry. Střely na branku: 42:28. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval tři góly z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 89,7 procenta. Diváci: 18.037. Hvězdy zápasu: 1. Landeskog, 2. Ničuškin, 3. Burakovsky (všichni Colorado). Arizona - Vegas 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Branky: 44. a 60. Schmaltz, 35. Gostisbehere - 32. Carrier. Střely na branku: 32:44. Diváci: 11.934. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. Schmaltz, 3. Gostisbehere (všichni Arizona). Anaheim - Los Angeles 1:4 (0:1, 0:3, 1:0) Branky: 43. Terry - 24. a 33. Kempe, 8. Grundström, 31. Kopitar. Střely na branku: 25:32. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Kopitar (oba Los Angeles), 3. Terry (Anaheim). Tabulky NHL: Východní konference: Atlantická divize: 1. Florida 52 35 5 12 215:157 75 2. Tampa Bay 50 33 6 11 174:142 72 3. Toronto 51 33 4 14 182:142 70 4. Boston 51 30 4 17 148:141 64 5. Detroit 52 23 6 23 149:181 52 6. Ottawa 50 19 5 26 134:159 43 7. Buffalo 53 16 8 29 141:191 40 8. Montreal 52 12 7 33 121:197 31 Metropolitní divize: 1. Carolina 51 36 4 11 180:121 76 2. NY Rangers 51 33 5 13 155:128 71 3. Pittsburgh 53 31 8 14 174:146 70 4. Washington 53 28 9 16 172:149 65 5. Columbus 52 27 1 24 173:190 55 6. NY Islanders 47 19 8 20 119:132 46 7. New Jersey 52 18 5 29 157:191 41 8. Philadelphia 51 15 10 26 129:180 40 Západní konference: Centrální divize: 1. Colorado 52 38 4 10 210:148 80 2. St. Louis 51 31 6 14 184:141 68 3. Minnesota 49 31 3 15 187:150 65 4. Nashville 52 30 4 18 161:148 64 5. Dallas 51 28 3 20 147:149 59 6. Winnipeg 52 22 9 21 150:159 53 7. Chicago 53 19 8 26 134:181 46 8. Arizona 52 14 4 34 119:190 32 Pacifická divize: 1. Calgary 50 30 6 14 170:121 66 2. Los Angeles 52 28 7 17 154:144 63 3. Vegas 52 29 4 19 170:153 62 4. Edmonton 51 28 3 20 171:166 59 5. Anaheim 54 25 9 20 161:165 59 6. Vancouver 53 25 6 22 147:149 56 7. San Jose 51 23 6 22 138:161 52 8. Seattle 54 16 5 33 139:193 37