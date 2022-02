Francouz vychytal v NHL výhru, Nečas si připsal asistenci

New York - Hokejový brankář Pavel Francouz přispěl v NHL 25 zákroky k výhře Colorada 6:3 nad Winnipegem. Z českých hráčů bodoval v pátečním programu pouze Martin Nečas, který pomohl asistencí k vítězství Caroliny 4:0 nad Columbusem. Patrick Kane a Brandon Hagel vstřelili hattrick při výhře Chicaga 8:5 nad New Jersey.

Francouz pustil všechny góly v úvodní třetině. Překonali jej z dorážky Kyle Connor, tvrdou ranou zpoza levého kruhu Jevgenij Svečnikov a v oslabení udeřil Adam Lowry. Obrat Colorada z 0:3 odstartoval a řídil Gabriel Landeskog, jenž nasázel hattrick. Dvakrát se prosadil Nathan MacKinnon a zbývají gól vstřelil Andre Burakovsky.

Colorado vede NHL se čtyřbodovým náskokem před Carolinou, která všechny čtyři góly vměstnala mezi 30. až 42. minutou a zúročila střeleckou převahu 50:19. Postupně se trefili Jordan Staal, Teuvo Teräväinen, Nino Niederreiter a Vincent Trocheck, který se dostal k puku mezi kruhy po dobrém napadání Nečase. Čisté konto si připsal Frederik Andersen.

Kane a Hagel měli na kontě po dvou gólech ve 35. minutě, díky kterým Chicago vedlo 1:0 a otočilo z 1:2 na 4:2. New Jersey, za které skóroval dvakrát Jesper Bratt ztrátu smazalo, ale domácí zápas definitivě zlomili v 55. minutě. Během 41 sekund se do střelecké listiny zapsali Kirby Dach a Ryan Carpenter. Po snížení Devils na 5:6 zkompletovali při hře hostů bez gólmana Kane i Hagel hattrick do prázdné branky.

V obraně Chicaga nastoupil po dvou týdnech Jakub Galvas. Jeho spoluhráč Dominik Kubalík už měsíc neskóroval, v posledních deseti zápasech si připsal jen dvě asistence. Na druhé straně Pavel Zacha ani nevystřelil a od Vánoc nasbíral osm bodů (3+5) v 19 utkáních.

Výsledky NHL: Carolina - Columbus 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Branky: 30. J. Staal, 39. T. Teräväinen, 42. Niederreiter, 42. Trocheck (Nečas). Střely na branku: 50:19. Diváci: 17.112. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter, 2. Andersen, 3. J. Staal (všichni Carolina). St. Louis - Buffalo 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) Branky: 8. a 15. Kyrou, 40. Walman, 54. Parayko, 60. B. Schenn - 2. Cozens, 24. Okposo, 53. Tage Thompson. Střely na branku: 23:38. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou, 2. Parayko, 3. Walman (všichni St. Louis). Chicago - New Jersey 8:5 (1:2, 3:1, 4:2) Branky: 8., 35. a 60. Hagel, 22., 32. a 59. P. Kane, 55. Dach, 55. Carpenter - 38. a 56. Bratt, 10. J. Hughes, 19. Šarangovič, 49. Siegenthaler. Střely na branku: 37:36. Diváci: 19.343. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Hagel, 3. Carpenter (všichni Chicago). Colorado - Winnipeg 6:3 (0:3, 3:0, 3:0) Branky: 24., 38. a 54. Landeskog, 33. a 53. MacKinnon, 41. Burakovsky - 3. Connor, 8. J. Svečnikov, 17. Lowry. Střely na branku: 42:28. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval tři góly z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 89,7 procenta. Diváci: 18.037. Hvězdy zápasu: 1. Landeskog, 2. Ničuškin, 3. Burakovsky (všichni Colorado). Arizona - Vegas 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Branky: 44. a 60. Schmaltz, 35. Gostisbehere - 32. Carrier. Střely na branku: 32:44. Diváci: 11.934. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. Schmaltz, 3. Gostisbehere (všichni Arizona). Anaheim - Los Angeles 1:4 (0:1, 0:3, 1:0) Branky: 43. Terry - 24. a 33. Kempe, 8. Grundström, 31. Kopitar. Střely na branku: 25:32. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Kopitar (oba Los Angeles), 3. Terry (Anaheim). Tabulky NHL: Východní konference: Atlantická divize: 1. Florida 52 35 5 12 215:157 75 2. Tampa Bay 50 33 6 11 174:142 72 3. Toronto 51 33 4 14 182:142 70 4. Boston 51 30 4 17 148:141 64 5. Detroit 52 23 6 23 149:181 52 6. Ottawa 50 19 5 26 134:159 43 7. Buffalo 53 16 8 29 141:191 40 8. Montreal 52 12 7 33 121:197 31 Metropolitní divize: 1. Carolina 51 36 4 11 180:121 76 2. NY Rangers 51 33 5 13 155:128 71 3. Pittsburgh 53 31 8 14 174:146 70 4. Washington 53 28 9 16 172:149 65 5. Columbus 52 27 1 24 173:190 55 6. NY Islanders 47 19 8 20 119:132 46 7. New Jersey 52 18 5 29 157:191 41 8. Philadelphia 51 15 10 26 129:180 40 Západní konference: Centrální divize: 1. Colorado 52 38 4 10 210:148 80 2. St. Louis 51 31 6 14 184:141 68 3. Minnesota 49 31 3 15 187:150 65 4. Nashville 52 30 4 18 161:148 64 5. Dallas 51 28 3 20 147:149 59 6. Winnipeg 52 22 9 21 150:159 53 7. Chicago 53 19 8 26 134:181 46 8. Arizona 52 14 4 34 119:190 32 Pacifická divize: 1. Calgary 50 30 6 14 170:121 66 2. Los Angeles 52 28 7 17 154:144 63 3. Vegas 52 29 4 19 170:153 62 4. Edmonton 51 28 3 20 171:166 59 5. Anaheim 54 25 9 20 161:165 59 6. Vancouver 53 25 6 22 147:149 56 7. San Jose 51 23 6 22 138:161 52 8. Seattle 54 16 5 33 139:193 37