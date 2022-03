Francouz vychytal v NHL výhru, Chytil s Voráčkem přihráli na gól

New York - Hokejový brankář Pavel Francouz přispěl 28 zákroky k výhře Colorada 6:3 nad Philadelphií. Další český gólman Karel Vejmelka zastavil v pátečním programu NHL 29 střel, ale neodvrátil prohru Arizony 2:4 v Calgary. I díky přihrávce Filipa Chytila porazil New York Rangers na svém ledě Pittsburgh 5:1. Jakub Voráček si připsal asistenci při prohře Columbusu 3:4 v prodloužení ve Winnipegu.

Francouz nastoupil po týdnu a připsal si třetí výhru v řadě. Za žádný gól nemohl, dva inkasoval z dorážek a třetí ze sólového úniku. "V útoku jsme hráli velmi dobře. Neudělali jsme ani vzadu moc chyb, ale když už jsme se nějaké dopustili, tak vedly k jednoduchým gólům. To se mi nelíbilo," řekl trenér Colorada Jared Bednar.

Jeho svěřenci získali klíčový náskok mezi 14. až 19. minutou, během kterých odskočili z 1:1 na 4:1. Hlavním strůjcem úspěchu byl Cale Makar: vstřelil 23. a 24. branku v ročníku a překonal klubový rekord Sandise Ozolinše v počtu gólů vstřelených obráncem za sezonu. O rekordu se dozvěděl až od spoluhráče Mikka Rantanena na střídačce.

"Ani mi to v první chvíli nedocvaklo. Myslím na jiné věci, když jsem na ledě," uvedl Makar. Hlavou se mu honily i jeho dvě chyby, které soupeř potrestal gólem. "Jsem sám sobě největším kritikem a neodehrál jsem svůj nejlepší zápas. Statistika nevypovídá přesně o tom, jak hraju. I všechny mé góly patří týmu. I když je úžasné, co se povedlo, tak se v první řadě soustředím na to, abychom zvládli konec základní části."

Calgary položilo základ výhry během 21. až 29. minuty, kdy zlomilo třemi góly bezbrankový stav. Vejmelku, jemuž kryl opět záda Josef Kořenář, překonal nejdříve zblízka Matthew Tkachuk po přihrávce zpoza branky. Po kombinaci na jeden dotek zvýšil v přesilové hře z mezikruží Elias Lindholm a z úniku dva na brankáře upravil Johnny Gaudreau svou 200. trefou v NHL na 3:0.

Útočník Arizony Michael Carcone snížil gólem do šatny, ale ve 45. minutě vrátil Rasmus Andersson domácím z dalšího úniku tříbrankový náskok. Vladislav Koljanočok jen v závěru zkorigoval skóre a stejně jako Carcone vstřelil svůj první gól v NHL. "Na kluky jsem hrdý. Soupeř potřeboval po první třetině přidat a zlepšit se, aby nás porazil. Jsem spokojený, jak jsme celý zápas hráli a bojovali," řekl trenér Arizony Andre Tourigny.

Daniel Vladař plnil roli náhradního gólmana Calgary a na střídačce zůstal v pátek i Vítek Vaněček při výhře Washingtonu 4:3 po nájezdech v Buffalu. Rozstřel rozhodl Alexandr Ovečkin, který v základní hrací době 41. gólem sezony vyrovnal na 3:3. V obraně Capitals nastoupil potřetí v řadě Michal Kempný, ale odehrál jen pět střídání.

Rangers vedli už v páté minutě 3:0 a první gól připravil Chytil, který v předchozích čtyřech zápasech nebodoval. Český útočník zatáhl puk po pravé straně do pásma, přihrál jej mezi kruhy Alexisovi Lafrenierovi a ten střelou mezi betony otevřel skóre. Dva góly vítězů dal Chris Kreider, jenž je v tabulce střelců NHL se 44 zásahy na děleném druhém místě.

Lafreniere byl před utkáním přeřazen z elitní formace, kde hrál pravé křídlo, k Chytilovi na opačnou stranu. "Můžu hrát na obou pozicích a to nám dává v útoku více možností. Kdekoli bude potřeba, abych nastoupil, budu připraven. Dnes odehrál každý dobrý zápas," pronesl Lafreniere, jednička draftu 2020.

Voráček se podílel při hře šest na čtyři na vyrovnávacím gólu, který poslal zápas v čase 59:46 do prodloužení. Kladenský odchovanec po vyhraném vhazování přihrál na modré čáře puk Zachu Werenskému, jehož střelu dorazil Oliver Bjorkstrand. V prodloužení rozhodl o výhře Winnipegu z úniku Nikolaj Ehlers. "Naším cílem je nevzdávat se a to kluci splnili," pochválil trenér Columbusu Brad Larsen i přes prohru své svěřence.

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 63 43 6 14 258:183 92 2. Toronto 63 40 5 18 232:191 85 3. Boston 64 40 5 19 194:171 85 4. Tampa Bay 63 39 6 18 209:180 84 5. Detroit 64 26 7 31 186:240 59 6. Buffalo 65 23 9 33 174:227 55 7. Ottawa 64 23 5 36 167:209 51 8. Montreal 64 17 10 37 163:242 44

Metropolitní divize:

1. Carolina 64 42 7 15 209:154 91 2. Pittsburgh 66 39 10 17 214:177 88 3. NY Rangers 65 41 5 19 198:168 87 4. Washington 66 36 10 20 220:188 82 5. Columbus 65 32 4 29 214:243 68 6. NY Islanders 62 28 9 25 170:168 65 7. Philadelphia 65 21 11 33 167:228 53 8. New Jersey 64 23 5 36 197:233 51

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 65 46 5 14 251:181 97 2. Minnesota 62 38 4 20 231:198 80 3. St. Louis 63 35 9 19 224:180 79 4. Nashville 65 37 4 24 212:190 78 5. Dallas 63 36 3 24 188:188 75 6. Winnipeg 66 31 10 25 207:206 72 7. Chicago 65 24 9 32 175:224 57 8. Arizona 64 20 4 40 166:232 44

Pacifická divize:

1. Calgary 64 39 8 17 222:155 86 2. Los Angeles 66 35 9 22 191:186 79 3. Edmonton 65 36 5 24 222:206 77 4. Vegas 67 35 4 28 211:202 74 5. Vancouver 66 31 9 26 188:190 71 6. Anaheim 66 27 11 28 188:214 65 7. San Jose 64 28 8 28 169:203 64 8. Seattle 64 20 6 38 168:228 46