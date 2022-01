Francouz vychytal druhou nulu za sebou, Pastrňák dal 20. gól

New York - Druhé čisté konto za sebou vychytal v NHL brankář Pavel Francouz, jenž pomohl 24 zákroky hokejistům Colorada k výhře 2:0 nad Chicagem. David Pastrňák vstřelil v domácím utkání Bostonu proti Anaheimu gól, přidal asistenci, ale prohru 3:5 neodvrátil. Bod za nahrávku získal také druhý český útočník v sestavě Bruins Tomáš Nosek.

Colorado zdolalo Chicago 2:0 a prodloužilo svou vítěznou sérii na sedm utkání. V domácím prostředí vyhráli hokejisté Avalanche již pošestnácté za sebou a vyrovnali pátou nejdelší sérii v historii NHL. Nejvíce domácích výher v řadě nasbírali hokejisté Detroitu, kteří v sezoně 2011/2012 na vlastním ledě zvítězili třiadvacetkrát.

Francouz pomohl Avalanche spolehlivým výkonem a 24 zákroky vychytal čtvrtou nulu v NHL. Před touto sezonou měl na kontě jeden zápas bez inkasované branky v základní části a jeden v předkole play off 2020, nyní svou bilanci během týdne zdvojnásobil.

Jednatřicetiletý český gólman proti Chicagu navázal na bezchybný výkon ze středečního zápasu na ledě Anaheimu, ve kterém kryl 34 střel. Po vleklém zranění kyčle se Francouz vrátil do NHL ve výborné formě. Po sedmi odehraných utkáních se v obou sledovaných statistikách drží mezi pěti nejlepšími brankáři soutěže.

"V posledních dvou zápasech jsem se cítil opravdu skvěle. Kluci v defenzivě odvádí výbornou práci. Obzvlášť dnes po našem prvním gólu jsme Chicago prakticky do ničeho nepustili," pochvaloval si Francouz.

"Oba naši brankáři chytají neuvěřitelně. Je jedno, jestli je v brance Darcy, nebo Frankie, oba nás dokážou v rozhodujících chvílích podržet. Je fajn vědět, že před důležitými duely, které nás čekají, máme v brance takovou sílu," chválil brankářskou dvojici Francouz-Kuemper autor druhého gólu Mikko Rantanen.

Povedený zápas odchytal také gólman Washingtonu Vítek Vaněček, který proti Vegas inkasoval jediný gól z 29 střel. Capitals i přes jeho spolehlivý výkon na body nedosáhli, protože poprvé v sezoně vyšli střelecky naprázdno.

Washington prohrál sedmý z posledních deseti duelů a v tabulce Východní konference se propadl na šestou příčku. "Pokud budou kluci dál pracovat, jak pracují, budou odměněni," řekl trenér Peter Laviolette. "Máme velkou kvalitu, jen ji musíme přenést do zápasu. I přes to, že se nám výsledkově nedaří, jsme stále na pozici, která pohodlně zajišťuje play off. Nemá cenu panikařit," uvedl útočník Tom Wilson.

Vynikající formu potvrdil Pastrňák, který ve třinácti lednových zápasech bodoval již šestnáctkrát (12+4). V dosavadním průběhu sezony pětadvacetiletý útočník nasbíral 37 bodů a dotáhl se na nejproduktivnějšího českého hráče Tomáše Hertla ze San Jose (21+16).

Boston od začátku utkání s Anaheimem ztrácel a po brankách Dereka Granta a Isaca Lundeströma prohrával v úvodu druhé třetiny 0:2. Do hry vrátila Bruins souhra českých útočníků. Nosek zavezl kotouč do útočného pásma, zbavil se bránícího hráče a povedenou křížnou přihrávkou našel Pastrňáka v ideální pozici v levém kruhu pro vhazování. Havířovský rodák ranou bez přípravy vstřelil svou 20. branku v sezoně.

Ducks inkasovaná branka nerozhodila, naopak v dalším průběhu zápasu navýšili své vedení až na 5:2. Boston po akci Pastrňáka, Mikea Reillyho a zakončujícího Erika Hauly v 57. minutě snížil, více ale nestihl a prohrál druhý z posledních čtyř duelů.

New York Rangers i bez zraněného Filipa Chytila porazili Los Angeles 3:2 po samostatných nájezdech a vyhráli pátý z posledních šesti zápasů. Jednu branku Rangers vstřelil Chris Kreider a jako první hráč v sezoně dosáhl na 30 gólů.

Pěti asistencemi se v utkání proti St. Louis blýskl útočník Calgary Matthew Tkachuk. Flames i díky jeho příspěvku porazili Blues vysoko 7:1. Z jasné výhry se radovali také hokejisté Minnesoty, kteří přehráli trápící se Montreal 8:2.

Dallas zvítězil 3:1 na ledě Philadelphie, jejíž obránce Keith Yandle se zapsal do historie. Pětatřicetiletý Američan odehrál 964. zápas v NHL v řadě, čímž vyrovnal rekord soutěže Douga Jarvise z let 1975-1987. Yandle načal svou unikátní sérii v březnu 2009 a rekord může posunout již v úterním duelu na ledě New York Islanders.

NHL:

Colorado - Chicago 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 32. Kadri, 47. Rantanen. Střely na branku: 29:24. Diváci: 16.503. Hvězdy zápasu: 1. Francouz, 2. Rantanen, 3. D. Toews (všichni Colorado). Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas a z 24 střel neinkasoval.

Calgary - St. Louis 7:1 (3:1, 4:0, 0:0)

Branky: 7. Zadorov, 13. Ch. Tanev, 16. E. Lindholm, 24. Monahan, 35. Coleman, 37. Adam Ružička, 40. J. Gaudreau - 6. Bozak. Střely na branku: 48:21. Diváci: 9039. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. J. Gaudreau, 3. Zadorov (všichni Calgary).

Minnesota - Montreal 8:2 (2:1, 3:0, 3:1)

Branky: 4. Spurgeon, 10. M. Foligno, 25. Dewar, 25. N. Sturm, 40. Zuccarello, 47. Boldy, 50. Jordie Benn, 56. K. Fiala - 2. M. Hoffman, 45. R. Pitlick. Střely na branku: 39:21. 18.104. Hvězdy zápasu: 1. N. Sturm, 2. Dewar, 3. Spurgeon (všichni Minnesota).

Washington - Vegas 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka: 26. Amadio. Střely na branku: 34:29. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Lehner (Vegas), 2. Vaněček (Washington), 3. Amadio (Vegas). Vítek Vaněček odchytal za Washington 58 minut a 45 sekund, inkasoval 1 branku z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 96,6 procenta.

NY Rangers - Los Angeles 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0)

Branky: 20. Kreider, 55. Goodrow, rozh. náj. A. Fox - 32. B. Lizotte, 40. Iafallo. Střely na branku: 30:36. Diváci: 15.666. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Panarin (oba NY Rangers), 3. J. Quick (Los Angeles).

Philadelphia - Dallas 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky: 33. Provorov - 18. Hintz, 57. Peterson, 59. Pavelski. Střely na branku: 28:36. Diváci: 14.868. Hvězdy zápasu: 1. Peterson, 2. Hintz (oba Dallas), 3. Yandle (Philadelphia).

Boston - Anaheim 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Branky: 28. Pastrňák (T. Nosek), 36. T. Hall, 57. Haula (Pastrňák) - 10. D. Grant, 22. Lundeström, 32. Getzlaf, 47. T. Terry, 51. Pateryn. Střely na branku: 26:27. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Lindholm, 2. Getzlaf, 3. Rakell (všichni Anaheim).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 42 28 5 9 170:122 61 2. Tampa Bay 43 28 5 10 149:123 61 3. Toronto 38 25 3 10 129:100 53 4. Boston 39 24 2 13 122:107 50 5. Detroit 42 18 6 18 113:139 42 6. Buffalo 41 13 7 21 111:142 33 7. Ottawa 35 12 3 20 98:125 27 8. Montreal 41 8 7 26 90:154 23

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 43 28 4 11 132:110 60 2. Pittsburgh 41 26 5 10 139:108 57 3. Carolina 38 27 2 9 136:91 56 4. Washington 43 23 9 11 139:118 55 5. Columbus 39 18 1 20 121:139 37 6. New Jersey 40 15 5 20 117:140 35 7. NY Islanders 34 14 6 14 80:91 34 8. Philadelphia 42 13 8 21 103:144 34

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 40 29 3 8 167:118 61 2. St. Louis 42 25 5 12 147:116 55 3. Nashville 43 26 3 14 134:118 55 4. Minnesota 38 25 3 10 149:115 53 5. Dallas 39 21 2 16 115:120 44 6. Winnipeg 38 17 7 14 111:114 41 7. Chicago 42 15 7 20 99:137 37 8. Arizona 40 10 4 26 89:152 24

Pacifická divize:

1. Vegas 42 25 2 15 146:125 52 2. Anaheim 44 21 7 16 130:126 49 3. Los Angeles 43 21 6 16 121:118 48 4. Calgary 37 19 6 12 120:94 44 5. San Jose 42 21 2 19 115:131 44 6. Edmonton 37 19 2 16 122:126 40 7. Vancouver 41 18 4 19 103:116 40 8. Seattle 41 13 4 24 110:148 30

Kanadské bodování NHL:

1. Ovečkin (Washington) 43 58 (29+29) 2. Draisaitl (Edmonton) 37 58 (28+30) 3. Huberdeau (Florida) 42 58 (16+42) 4. McDavid (Edmonton) 36 55 (19+36) 5. Kadri (Colorado) 37 52 (16+36) 6. Stamkos (Tampa Bay) 42 50 (20+30) 7. Rantanen (Colorado) 37 49 (22+27) 8. Kaprizov (Minnesota) 37 49 (17+32) 9. J. Gaudreau (Calgary) 37 48 (16+32) 10. Meier (San Jose) 37 46 (21+25) 38. Hertl (San Jose) 42 37 (21+16) 39. Pastrňák (Boston) 39 37 (20+17) 80. Palát (Tampa Bay) 38 30 (15+15) 104. Voráček (Columbus) 37 27 (1+26) 151. Nečas (Carolina) 34 22 (8+14) 172. Hronek (Detroit) 40 21 (4+17)

Střelci:

1. Kreider (NY Rangers) 30 branek, Ovečkin (Washington) 29, 3. Draisaitl (Edmonton) 28, 4. Matthews (Toronto) 25, 5. DeBrincat (Chicago) 24, 6. T. Terry (Anaheim) 23, 7. Rantanen (Colorado), Connor (Winnipeg) oba 22, 9. Hertl, Meier (oba San Jose), Guentzel (Pittsburgh) všichni 21, ...12. Pastrňák (Boston) 20, 45. Palát (Tampa Bay) 15.