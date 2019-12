Francouz se stal první hvězdou zápasu, o nulu přišel v závěru

Utkání NHL Colorado - New Jersey. Vpravo hokejista New Jersey Devils Jesper Bratt, jehož střelecký pokus zastavují brankář Colorada Avalanche Pavel Francouz (uprostřed) a jeho spoluhráč Ryan Graves (vlevo).

New York - Pavel Francouz se v NHL zasloužil 37 zásahy o výhru Colorada 3:1 nad New Jersey a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Český gólman přišel o čisté konto v 56. minutě. U jediné branky hokejistů Devils, kteří v pátek prohráli posedmé v řadě, asistoval Pavel Zacha.

Colorado vedlo góly Gabriela Landeskoga a Valerije Ničuškina 2:0. V brance exceloval Francouz, ale stejně jako v minulém utkání s Philadelphií přišel o první čisté konto v NHL v závěrečných minutách. Českého gólmana překonal spoluhráč Samuel Girard, který srazil hokejkou prudkou přihrávku Mirca Muellera do vlastní branky. Výhru zpečetil při hře bez brankáře Nathan MacKinnon.

"Byl to jeden z těch zápasů, kdy vás puk trefuje a můžete si jen užívat, co se děje. Také spoluhráči odváděli dobrou práci a to mi hodně pomohlo," prohlásil Francouz, který vytáhl jeden z nejlepších zákroků v úvodu třetí třetiny. To se před ním zjevil osamocený Jack Hughes, jednička posledního draftu však neuspěla s forhendovou kličkou, protože se český gólman dokázal roztáhnout a utěsnil pravým betonem prostor u tyčky.

Francouzovi patří v lize pátá příčka v úspěšnosti zásahů (93,2 procenta) a šestá v průměru inkasovaných gólů na zápas (2,26). V sezoně má bilanci devíti výher a tří proher, z toho jedna se zrodila až v prodloužení. Colorado i díky výkonům českého brankáře ztratilo v posledních devíti utkáních pouze bod a vede Západní konferenci. "Máme silný tým a pro gólmana je skvělé chytat za takovým mužstvem," řekl Francouz.

Kapitán týmu Landeskog už minulý týden pronesl, že si týmy v lize neuvědomují, jak dobrý Francouz je. Pochvalu mu vysekl i další člen elitního útoku Mikko Rantanen, když řekl, že nepůsobí jako nováček v NHL. Francouzovy výkony ocenil i trenér Jared Bednar, který po zápase s New Jersey vyzdvihl i povahu českého gólmana.

"Nevím, jak dobře ho všichni naši fanoušci znají, ale je to dobrý a čestný člověk. Nesobecký, lidský, je to neskutečná osobnost. Je dobrým spoluhráčem, takového si přejete mít. Je také fantastické sledovat ho, jak chytá. Bojoval dlouho, aby se sem dostal, a daří se mu chytit šanci za pačesy," řekl kouč na adresu devětadvacetiletého Francouze, který nastoupil od začátku ve třetím zápase po sobě. Uzdravená jednička Philipp Grubauer mu ale už z lavičky kryl záda.

Na druhé straně New Jersey nepomohlo ani odvolání trenéra Johna Hynese. Od té doby získalo v pěti utkáních jen bod a na řadě jsou zřejmě hráčské výměny. Vedení klubu stáhlo během rozbruslení před zápasem ze sestavy svého nejproduktivnějšího hráče Taylora Halla, o němž sílí spekulace, že bude vyměněn.

"Šlo o rozhodnutí klubu," vysvětlil dočasný kouč New Jersey Alain Nasreddine. "Hráči zareagovali dobře. Řekl jsem jim, že v sázce jsou dva body a na ně bychom se měli soustředit. Na jejich nasazení si nemůžu stěžovat, každý bojoval. Nedostavil se výsledek, jaký jsme si přáli, ale hráli jsme, jak bych si představoval," dodal.

Dallas doma podlehl Vegas 2:3 v prodloužení. Zápas rozhodl Max Pacioretty z úniku v čase 60:51. "Měli jsme velice dobrou první třetinu a mizernou druhou. Ve třetí už se hra vyrovnala a v prodloužení jsme mohli rozhodnout, ale šanci jsme neproměnili. Soupeř poté využil toho, že jsme střídali," řekl trenér poražených Rick Bowness.

Výsledky NHL:

Dallas - Vegas 2:3 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 16. Fedun, 55. Jamie Benn - 25. W. Karlsson, 35. Stephenson, 61. Pacioretty. Střely na branku: 30:32. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty, 2. M. Subban, 3. Mark Stone (všichni Vegas).

Colorado - New Jersey 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 12. Landeskog, 28. Ničuškin, 60. MacKinnon - 56. Mueller (Zacha). Střely na branku: 37:38. Pavel Francouz odchytal za Colorado celé utkání, inkasoval jeden gól z 38 střel a úspěšnost zásahů měl 97,37 procenta. Diváci: 18.034. Hvězdy zápasu: 1. Francouz, 2. Landeskog, 3. MacKinnon (všichni Colorado).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 33 20 6 7 111:84 46 2. Buffalo 33 16 6 11 105:100 38 3. Montreal 32 15 6 11 104:105 36 4. Tampa Bay 30 16 3 11 108:95 35 5. Florida 31 15 5 11 107:104 35 6. Toronto 33 15 4 14 106:108 34 7. Ottawa 32 13 2 17 86:100 28 8. Detroit 33 8 3 22 72:131 19

Metropolitní divize:

1. Washington 33 23 5 5 120:95 51 2. NY Islanders 30 21 2 7 89:70 44 3. Carolina 32 19 2 11 103:86 40 4. Pittsburgh 32 18 4 10 105:85 40 5. Philadelphia 31 17 5 9 97:88 39 6. NY Rangers 31 16 3 12 100:97 35 7. Columbus 31 12 5 14 76:94 29 8. New Jersey 31 9 5 17 75:114 23

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 32 21 3 8 117:86 45 2. St. Louis 33 19 6 8 98:90 44 3. Winnipeg 32 19 2 11 94:88 40 4. Dallas 33 18 4 11 86:79 40 5. Minnesota 32 15 5 12 98:106 35 6. Nashville 30 14 5 11 101:97 33 7. Chicago 32 12 6 14 86:103 30

Pacifická divize:

1. Arizona 34 19 4 11 96:82 42 2. Edmonton 34 18 4 12 105:105 40 3. Calgary 34 18 4 12 95:100 40 4. Vegas 35 17 5 13 103:100 39 5. Vancouver 32 16 4 12 105:95 36 6. San Jose 34 15 2 17 92:120 32 7. Anaheim 32 13 4 15 83:94 30 8. Los Angeles 33 13 2 18 82:104 28