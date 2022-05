Francouz pomohl Coloradu k postupu, Florida srovnala sérii NHL s Washingtonem

New York - Hokejisté Colorada s Pavlem Francouzem v brance porazili Nashville 5:3 a po vítězství 4:0 na zápasy jako první tým postoupili do konferenčního semifinále NHL. Do vedení 3:1 v sérii se dostal Pittsburgh, jenž přehrál NY Rangers 7:2. Florida porazila Washington 3:2 v prodloužení a srovnala stav prvního kola play off na 2:2. Vyrovnání se dočkali i hokejisté Calgary, kteří vyhráli v Dallasu 4:1.

Colorado za postupem vykročilo již ve druhé minutě, kdy se ranou nad rameno brankáře Connora Ingrama prosadil Andre Burakovsky. Nashville v závěru první třetiny srovnal. Podruhé v play off se prosadil Jakov Trenin. Ruský útočník odpověděl i na druhý gól Avalanche a do třetího dějství se šlo za stavu 2:2.

Po čtyřech minutách hry se Predators poprvé dostali do vedení. Povedenou kombinaci v útočném pásmu zakončil střelou do odkryté Francouzovy branky Filip Forsberg a přiblížil domácí tým k první výhře v bojích o Stanley Cup. Závěr ale Nashvillu nevyšel, hosté se prosadili třikrát a po gólu Nathana MacKinnona do prázdné branky se mohli radovat z postupu. Francouz odchytal celý zápas, kryl 28 střel a asistencí se podílel na závěrečné trefě svého týmu.

Washington byl v duelu s Floridou blízko třetí výhře v sérii, po trefě Jevgenije Kuzněcova z 50. minuty vedl 2:1, ale Sam Reinhart si dvě minuty před koncem našel puk mezi kruhy a poslal zápas do prodloužení. To rozhodli Panthers v čase 64:57, kdy se puk odrazil ke Carteru Verhaegheovi, jenž střelou bez přípravy poslal odražený puk za Ilju Samsonova.

"Je to skvělé. Jsem rád, že jsme vyhráli a že se před naše fanoušky vracíme za vyrovnaného stavu. Budeme mít výhodu domácího prostředí, tak doufám, že ji dokážeme využít. Na nic jiného nyní nemyslím," řekl Verhaeghe, autor dvou pondělních branek.

Český obránce Radko Gudas odehrál bezmála 12 minut a připsal si čtyři hity. I on pomohl k tomu, že se Capitals propracovali jen k 16 střelám na branku Floridy. "Myslím, že jsme odehráli nejlepší zápas v dosavadním průběhu série, konečně jsme se dostali k naší hře. Dokázali jsme dobře držet puk a soupeře jsme prakticky k ničemu nepustili," pochvaloval si trenér Panthers Andrew Brunette.

Calgary uspělo v Dallasu a vyrovnalo sérii na 2:2. Flames k výhře 4:1 dovedl dvoubodový Johnny Gaudreau, který z trestného střílení vstřelil vítěznou branku. Hosté i přes enormní střeleckou aktivitu čekali na první gól až do poloviny zápasu, kdy Rasmus Andersson využil přesilovou hru nařízenou za faul Radka Faksy a poprvé překonal Jakea Oettingera. Americký brankář čelil 53 střelám a i přes tři inkasované branky byl vyhlášen druhou hvězdou večera.

Pittsburgh porazil NY Rangers vysoko 7:2 a v sérii vede 3:1. O druhé domácí výhře rozhodli Penguins ve druhé třetině, v níž skórovali pětkrát. Třemi body za gól a dvě asistence pomohl k výhře Sidney Crosby. Filip Chytil v dresu Rangers vyšel bodově naprázdno.

NHL - 1. kolo play off:

Východní konference - 4. zápasy:

Washington - Florida 2:3 v prodl.

Branky: 8. Oshie, 50. Kuzněcov – 15. a 65. Verhaeghe, 58. Reinhart. Střely na branku: 16:32. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Reinhart, 2. Bobrovskij (oba Florida), 3. Samsonov (Washington). Stav série 2:2.

Pittsburgh - New York Rangers 7:2 (1:1, 5:1, 1:0)

Branky: 12. Crosby, 24. Matheson, 24. Guentzel, 32. Friedman, 39. Heinen, 40. Carter, 53. Malkin – 3. Lafreniere, 35. Fox. Střely na branku: 41:24. Diváci: 18.392. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Guentzel, 3. Dominigue (všichni Pittsburgh). Stav série 3:1.

Západní konference - 4. zápasy:

Nashville - Colorado 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Branky: 19. a 37. Trenin, 44. Forsberg – 2. Burakovsky, 34. Makar, 49. Toews, 53. Ničuškin, 60. MacKinnon. Střely na branku: 31:38. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval tři branky z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 90,3 procenta. Diváci: 17.188. Hvězdy zápasu: 1. Makar, 2. Burakovsky (oba Colorado), 3. Trenin (Nashville). Konečný stav série 0:4.

Dallas - Calgary 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Branky: 56. Seguin – 31. R. Andersson, 48. z trestného střílení J. Gaudreau, 52. E. Lindholm, 60. Backlund. Střely na branku: 35:54. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau (Calgary), 2. Oettinger (Dallas), 3. Markström (Calgary).

Kanadské bodování play off NHL:

1. Makar (Colorado) 4 10 (3+7) 2. Marchand (Boston) 4 9 (3+6) 3. Crosby (Pittsburgh) 4 9 (2+7) 4. Perron (St. Louis) 4 7 (5+2) 5. Guentzel (Pittsburgh) 4 6 (5+1) E. Kane (Edmonton) 4 6 (5+1) Kaprizov (Minnesota) 4 6 (5+1) MacKinnon (Colorado) 4 6 (5+1) 9. Bergeron (Boston) 4 6 (3+3) Landeskog (Colorado) 4 6 (3+3) R. O'Reilly (St. Louis) 4 6 (3+3) 35. Pastrňák (Boston) 4 4 (2+2) 56. Palát (Tampa Bay) 4 3 (2+1) 84. Kämpf (Toronto) 4 2 (2+0) 118. Gudas (Florida) 4 2 (0+2) O. Kaše (Toronto) 4 2 (0+2) 151. Faksa (Dallas) 4 1 (1+0) 175. Chytil (NY Rangers) 3 1 (0+1) Nečas (Carolina) 4 1 (0+1)