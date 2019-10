Francouz kryl 44 střel a připsal si výhru, Pastrňák opět skóroval

New York - Brankář Pavel Francouz si připsal výhru i ve druhém startu v sezoně, když zneškodnil na ledě Tampy Bay 44 střel a dovedl Colorado v sobotním utkání NHL k vítězství 6:2. David Pastrňák pomohl Bostonu gólem a přihrávkou k bodu za prohru v Torontu 3:4 v prodloužení. Český útočník skóroval podeváté v ročníku a vyrovnal v čele tabulky střelců soutěže vedoucího Jamese Neala z Edmontonu.

Francouz byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Předčil ho pouze Tyson Jost, který poprvé v NHL nasázel tři branky. Autor hattricku otevřel skóre a podílel se dalšími dvěma zásahy na klíčovém trháku Colorada, které mezi 24. až 27. minutou odskočilo z 1:1 na 4:1. Díky výkonům obou hráčů se Avalanche vyhoupli na první místo v soutěži, v osmi zápasech ztratili jen bod.

"Jsem šťastný, že vyhráváme. Začátek sezony je pokaždé důležitý a nám se povedl. Musíme ale dále tvrdě makat," uvedl devětadvacetiletý Francouz, který před týdnem chytal v NHL poprvé od úvodní minuty. Tentokrát čelil nejlepšímu týmu základní části z minulého ročníku. "Byla to skvělá výzva. Byl jsem trošku nervózní, přeci jen mají hodně skvělých ofenzivních hráčů, ale bral jsem to jako příležitost a chtěl jsem si zápas užít. Byla to zábava," dodal.

Francouz inkasoval pouze po tečovaných střelách. Český gólman navíc vytáhl skvělý zákrok za stavu 1:0, když se stihl přesunout proti Ondřeji Palátovi, který střílel do odkryté branky, a zasáhl levým betonem. Na začátku třetí třetiny ho nepřekonal z trestného střílení ani Nikita Kučerov. Nejproduktivnější hráč základní části minulé sezony zkusil bekhendovou kličku a přestřelil.

"Frankie (Francouz) chytal skvěle. Předvedl několik úžasných zákroků," pochválil kapitán Colorada Gabriel Landeskog českého gólmana, který byl v zápřahu od úvodu. "Vždy člověku pomůže, když se na začátku chytí nějakými zákroky. Cítí se pak s každým dalším lépe," vysvětlil Francouz.

Boston prohrával v Torontu po šestnácti minutách 0:2 a díky Pastrňákovým akcím vyrovnal na 2:2 a 3:3. Český útočník nejdříve vybojoval v přesilové hře puk pro Bretta Ritchieho, který našel skórujícího Dantona Heinena. Sám pak vypálil bez přípravy z levého kruhu pod břevno a zajistil týmu v 56. minutě alespoň bod.

Pastrňák dal v posledních třech zápasech sedm gólů a bodoval v šestém utkání v řadě. Během úspěšné série nasbíral všechny body v této sezoně a v produktivitě soutěže je s devíti brankami a šesti přihrávkami čtvrtý.

Třiadvacetiletý útočník měl skvělou formu i na začátku minulého ročníku, kdy dal 17 gólů v 18 zápasech a vedl tabulku střelců NHL. Poté se už tolik neprosazoval a vinou zlomeného palce na levé ruce přišel o 16 zápasů, ale i tak nasázel 38 gólů.

"Je to hráč, který může atakovat hranici padesáti branek v sezoně. Záleží také, zda zůstanou on i jeho spoluhráči z formace zdraví. Ale už minulou sezonu byl blízko a vypadá to, že na ty výkony navazuje," řekl trenér Bostonu Bruce Cassidy. Kouč čelil i dotazu, zda se z českého útočníka stává elitní střelec NHL. "Myslím si, že na té cestě, aby k nim patřil, byl už loni," odpověděl.

Zápas Bostonu a Toronta ukončil obránce Morgan Rielly druhou trefou v utkání v čase 63:54 a rozhodl čtvrté prodloužení v kariéře. Více gólů v nastavení nastřílel v klubové historii z beků pouze Tomáš Kaberle, který se takto trefil sedmkrát.

Skóroval také Tomáš Hertl, který ale neodvrátil prohru San Jose 3:4 s Buffalem. Začátek třetí třetiny byl divoký. Český útočník vyrovnal tečí už po 44 sekundách, ale za necelé dvě minuty Sabres potřetí v zápase vedli o gól. Dlouho se ale neradovali, za 22 sekund bylo skóre opět nerozhodné. "Psychická pohoda byla v té chvíli na naší straně, měli jsme toho využít a přidat další gól," řekl Hertl. Místo toho rozhodl v 53. minutě Zemgus Girgensons.

Brankář Calgary David Rittich byl v osmém startu sezony poprvé střídán. Český gólman pustil v Los Angeles v první polovině zápasu čtyři branky a od začátku třetí třetiny ho nahradil Cam Talbot. Rittich, který na žádném gólu nenesl vinu, kryl 24 střel a Flames po změně v brankovišti zkorigovali v závěru výsledek na 1:4.

Gólman Vegas Marc-Andre Fleury udržel čisté konto v Pittsburghu, se kterým získal tři Stanley Cupy, a dovedl tým k výhře 3:0. První gól dal Paul Stastny, zbývající přidali do prázdné branky William Karlsson a Mark Stone.

Kouč vítězů Gerard Gallant ale vyzdvihl i obětavou hru Tomáše Noska. "Tlačili nás a Fleury nás podržel několika neskutečnými zákroky. Ale také Nosek zblokoval několik těžkých střel, stejně tak někteří naši obránci. To jsou ohromně důležité příspěvky pro tým," řekl. Nosek, centr čtvrtého útoku Vegas, je letos i produktivní, dal už tři branky v osmi zápasech.

Výsledky:

New Jersey - Vancouver 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 15. J. Hughes. Střely na branku: 24:25. Diváci: 13.818. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Blackwood (oba New Jersey), 3. Demko (Vancouver).

St. Louis - Montreal 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

Branky: 7. Schwartz, 60. Perron - 6. Weal, 21. Gallagher, 24. Drouin, 32. Suzuki, 60. S. Weber. Střely na branku: 34:25. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Drouin, 3. Suzuki (všichni Montreal).

Toronto - Boston 4:3 v prodl. (2:1, 0:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 6. a 64. Rielly, 16. Timashov, 43. Kerfoot - 20. DeBrusk, 42. Heinen (Pastrňák), 56. Pastrňák. Střely na branku: 29:46. Diváci: 19.394. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Timashov (oba Toronto), 3. Pastrňák (Boston).

Tampa Bay - Colorado 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

Branky: 18. Gourde, 52. Hedman - 4., 24. a 27. Jost, 26. Landeskog, 47. Kadri, 55. Rantanen. Střely na branku: 46:24. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval dvě branky z 46 střel a úspěšnost zásahů měl 95,65 procent. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Jost, 2. Francouz, 3. C. Wilson (všichni Colorado).

Philadelphia - Dallas 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Branky: 1. Couturier - 7. Hintz, 14. Lindell, 42. Perry, 59. Heiskanen. Střely na branku: 39:16. Diváci: 18.003. Hvězdy zápasu: 1. Perry, 2. Hintz, 3. Bishop (všichni Dallas).

Pittsburgh - Vegas 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 24. P. Stastny, 59. W. Karlsson, 60. Mark Stone. Střely na branku: 29:24. Diváci: 19.610. Hvězdy zápasu: 1. M. Fleury (Vegas), 2. Jarry (Pittsburgh), 3. W. Karlsson (Vegas).

Columbus - NY Islanders 2:3 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 13. S. Jones, 38. Jenner - 9. Barzal, 17. Dal Colle, 61. B. Nelson. Střely na branku: 36:34. Diváci: 15.276. Hvězdy zápasu: 1. Greiss (NY Islanders), 2. S. Jones (Columbus), 3. B. Nelson (NY Islanders).

Arizona - Ottawa 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Branky: 8. Capobianco, 9. Ekman-Larsson, 30. Garland, 42. Söderberg, 60. Crouse - 43. Naměstnikov, 45. Tierney. Střely na branku: 27:36. Diváci: 17.125. Hvězdy zápasu: 1. Garland, 2. Capobianco, 3. Söderberg (všichni Arizona).

Nashville - Florida 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 0:2, 2:0 - 0:0)

Branky: 50. Josi, 54. Turris - 34. Malgin, 40. Connolly, rozhodující sam. nájezd Trocheck. Střely na branku: 27:30. Diváci: 17.534. Hvězdy zápasu: 1. Trocheck (Florida), 2. Turris, 3. Ellis (oba Nashville).

Los Angeles - Calgary 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Branky: 2. Toffoli, 21. Carter, 26. Kopitar, 29. Kovalčuk - 58. Backlund z tr. střílení. Střely na branku: 36:24. David Rittich odchytal za Calgary čtyřicet minut, inkasoval čtyři branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 85,71 procenta. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Carter, 2. Quick, 3. Martinez (všichni Los Angeles).

San Jose - Buffalo 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Branky: 16. Meier, 41. Hertl, 43. Sörensen - 13. M. Johansson, 38. Mittelstadt, 43. Skinner, 53. Girgensons. Střely na branku: 32:35. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. M. Johansson, 2. Skinner, 3. S. Reinhart (všichni Buffalo).

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Buffalo 9 7 1 1 34:21 15 2. Boston 8 5 2 1 22:18 12 3. Toronto 9 5 1 3 35:31 11 4. Montreal 8 4 2 2 31:26 10 5. Tampa Bay 8 4 1 3 29:27 9 6. Florida 8 3 3 2 26:31 9 7. Detroit 8 3 0 5 19:28 6 8. Ottawa 7 1 1 5 16:27 3

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 9 6 0 3 32:23 12 2. Washington 9 5 2 2 31:28 12 3. Carolina 9 6 0 3 30:25 12 4. NY Islanders 8 5 0 3 21:20 10 5. Columbus 8 3 2 3 18:26 8 6. New Jersey 8 2 2 4 19:31 6 7. Philadelphia 6 2 1 3 15:19 5 8. NY Rangers 5 2 0 3 15:19 4

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 8 7 1 0 35:21 15 2. Nashville 8 4 1 3 32:31 9 3. St. Louis 8 3 3 2 24:29 9 4. Winnipeg 9 4 0 5 27:33 8 5. Chicago 5 2 1 2 15:15 5 6. Dallas 10 2 1 7 21:31 5 7. Minnesota 7 1 0 6 14:29 2

Pacifická divize:

1. Edmonton 8 7 0 1 31:20 14 2. Anaheim 8 6 0 2 22:14 12 3. Vegas 9 6 0 3 32:21 12 4. Arizona 7 4 1 2 21:13 9 5. Calgary 9 4 1 4 24:26 9 6. Vancouver 7 4 0 3 22:15 8 7. San Jose 8 3 0 5 21:28 6 8. Los Angeles 8 3 0 5 24:32 6

Kanadské bodování:

1. McDavid (Edmonton) 8 17 (5+12) 2. J. Carlson (Washington) 9 17 (3+14) 3. Draisaitl (Edmonton) 8 16 (6+10) 4. Pastrňák (Boston) 8 15 (9+6) 5. Mark Stone (Vegas) 9 12 (6+6) 6. Marchand (Boston) 8 12 (4+8) 7. Crosby (Pittsburgh) 9 12 (4+8) Scheifele (Winnipeg) 9 12 (4+8) 9. Laine (Winnipeg) 9 12 (3+9) 10. Rantanen (Colorado) 8 11 (5+6) 90. Hertl (San Jose) 8 6 (3+3) 131. Vrána (Washington) 9 5 (3+2) 143. Nečas (Carolina) 9 5 (2+3) 151. O. Kaše (Anaheim) 8 5 (1+4) 168. Palát (Tampa Bay) 8 4 (3+1) 173. Nosek (Vegas) 9 4 (3+1) 197. Zacha (New Jersey) 7 4 (1+3)