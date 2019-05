Francouz: Jsem natěšený, ale Patrik se Šimonem chytají dobře

Bratislava - Brankářská posila hokejové reprezentace ze zámoří Pavel Francouz už se cítí být v dobré pohodě a na šestém mistrovství světa v kariéře vyhlíží zápasové vytížení. Připustil ale, že trenéři prozatím nemají moc důvodů ke změně, neboť jeho parťáci v týmu Patrik Bartošák a Šimon Hrubec chytají dobře.

Osmadvacetiletý Francouz absolvoval v Bratislavě od neděle, kdy se k mužstvu připojil, čtyři tréninky. "Určitě není nuda trénovat, je to zábava. Každopádně už se cítím dobře a jsem natěšený. Každým dnem je to lepší, včetně toho časového posunu, s nímž jsem se potřeboval srovnat. Je to dobré. Takovéhle velké přesuny jsme zažívali i v KHL, takže je na to člověk nachystaný," uvedl Francouz v rozhovoru s novináři.

Zatím ale ještě netušil, kdy se bude moci předvést v brankovišti při utkání. "Tyhle informace nemám. Je to spíš otázka na trenéra. Každý hráč chce hrát samozřejmě, co nejdříve přijede, a co nejvíc zápasů. Na druhou stranu musím říct, že Bart (Bartošák) i Šimon (Hrubec) chytají velice dobře, takže uvidíme, jaká bude situace. Já budu každopádně dělat to nejlepší pro tým, co bude třeba," ujistil Francouz.

Češi už mají za sebou souboje s dvěma hlavními favority skupiny Švédskem a Ruskem. Mezitím hráli ještě s Norskem. Nyní budou následovat zápasy proti Lotyšsku, Itálii a Rakousku. A ve všech bude výběr kouče Miloše Říhy výrazným favoritem.

"Je to v takových zápasech hlavně pro brankáře těžké, protože tam nemáte tolik práce, pak se stane třeba nějaká chybička a čelíte nepříjemné situaci, ale tak to prostě je. Zrovna Lotyši, kteří nás čekají ve čtvrtek, však nejsou nijak slabým soupeřem, každým rokem jdou nahoru a mají spoustu hráčů hrajících v Evropě. Beru je jako vyrovnaného soupeře," řekl Francouz.

Na závěr skupiny přijde na řadu obhájce stříbra Švýcarsko. Pro české hokejisty by mělo jít o optimální test před očekávaným postupem do čtvrtfinále. "Myslím si, že je to jen dobře. Člověk si zase zvykne na ten fofr, na jiný level. A bude to dobrá příprava na vyřazovací boje," konstatoval Francouz.