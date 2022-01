Francouz hodil do automatu v kasinu dvě eura, vyhrál 2,6 milionu

Paříž - Třicetiletý Francouz vyhrál v neděli večer v kasinu v severofrancouzském městě Saint-Amand-les-Eaux více než 2,6 milionu eur (64,5 milionu korun) poté, co hodil do automatu pouhá dvě eura (50 korun). Příležitostný návštěvník kasina se trefil do jackpotu, uvedla agentura AFP.

Jackpot padl na 165 propojených automatech, které stojí v 38 různých kasinech. Podle provozovatele kasina se díky tomuto systému v posledních deseti letech objevilo 66 výherců, včetně 31 milionářů. Skupina vyplatila na výhrách přes 74 milionů eur. Francouz, který částku vyhrál na stroji 297, žije na severu země.

Na Nový rok odešla se šekem na částku 200.000 eur (téměř pět milionů Kč) čtyřicetiletá žena z kasina v západofrancouzském městě Saint-Malo, která do jednoho z automatů vhodila 80 centů (20 korun).