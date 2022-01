Francouz dovedl Colorado v NHL k další výhře, zachytal si i Dostál

New York - Pavel Francouz dovedl v NHL Colorado potřetí za sebou k výhře, tentokrát 4:3 po nájezdech nad Arizonou. Český gólman chytil 23 střel a v rozstřelu ho nepřekonal žádný ze tří hráčů. Na straně poražených zůstal Karel Vejmelka na střídačce. Do pátečního programu zasáhl i Lukáš Dostál, který v soutěži před pěti dny debutoval. Odchovanec Komety se dostal do branky Anaheimu ve 43. minutě za stavu 1:6 a ve zbytku utkání pustil v Minnesotě jeden gól ze třinácti střel.

Colorado vedlo už ve 13. minutě 2:0, prosadili se Mikko Rantanem s Tylerem Jostem, a to ještě Valerij Ničuškin trefil tyč. Arizona ale otočila. Clayton Keller snížil v oslabení z úniku, poté překonali Francouze střelami bez přípravy z pravého kruhu k bližší tyči Johan Larsson a Shayne Gostisbehere. Do půl minuty vyrovnal Andre Burakovsky a v rozstřelu uspěl jen ve třetí sérii forhendovou kličkou Nazem Kadri.

Minnesota vstoupila do třetí třetiny s vedením 3:1, které během 125 sekund zvýšila na 6:1. Po slepených gólech přepustil Anthony Stolarz místo Dostálovi, jenž minule vychytal výhru 4:3 po nájezdech nad Detroitem. Český gólman po nástupu podržel tým výbornými zákroky a Anaheim snížil dvěma trefami. Další drama odmítl Matt Dumba, který vymetl z mezikruží horní růžek Dostálovy branky a upravil na konečných 7:3. Pod výhru Wild se podepsal třemi body Mats Zuccarello (2+1).

Výsledky NHL:

Colorado - Arizona 4:3 po sam. nájezdech, Florida - Dallas 7:1, Minnesota - Anaheim 7:3.