Francouz dovedl Colorado v NHL k další výhře, zachytal si i Dostál

New York - Pavel Francouz dovedl v NHL Colorado potřetí za sebou k výhře, tentokrát 4:3 po nájezdech nad Arizonou. Český gólman chytil 23 střel a v rozstřelu ho nepřekonal žádný ze tří hráčů. Na straně poražených zůstal Karel Vejmelka na střídačce. Do pátečního programu zasáhl i Lukáš Dostál, který v soutěži před pěti dny debutoval. Odchovanec Komety se dostal do branky Anaheimu ve 43. minutě za stavu 1:6 a ve zbytku utkání pustil v Minnesotě jeden gól ze třinácti střel.

Colorado vedlo už ve 13. minutě 2:0, prosadili se Mikko Rantanem s Tylerem Jostem, a to ještě Valerij Ničuškin trefil tyč. Arizona ale otočila. Clayton Keller snížil v oslabení z úniku, poté překonali Francouze střelami bez přípravy z pravého kruhu k bližší tyči Johan Larsson a Shayne Gostisbehere. Do půl minuty vyrovnal Andre Burakovsky a v rozstřelu uspěl jen ve třetí sérii forhendovou kličkou Nazem Kadri.

"Jsem opravdu šťastný, že jsme vyhráli, ale nejsem moc spokojený se svým výkonem," řekl sebekriticky Francouz. "Není jednoduché, když na vás v zápase nejde moc střel a čekáte na každý zákrok. Přál bych si vzít zpátky třetí gól. Díky bohu, že mě spoluhráči zachránili," dodal. Colorado přestřílelo druhý nejslabší tým soutěže 47:26 a doma vyhrálo potřinácté za sebou.

Minnesota vstoupila do třetí třetiny s vedením 3:1, které během 125 sekund zvýšila na 6:1. Po slepených gólech přepustil Anthony Stolarz místo Dostálovi, jenž minule vychytal výhru 4:3 po nájezdech nad Detroitem. Český gólman po nástupu podržel tým výbornými zákroky a Anaheim snížil dvěma trefami. Další drama odmítl Matt Dumba, který vymetl z mezikruží horní růžek Dostálovy branky a upravil na konečných 7:3.

"Každý z nás byl naštvaný, když jsme prohráli pětkrát v řadě. Znovu jsme se rozjeli důležitými výhrami v Bostonu a doma s Washingtonem (obě o gól). Dnes jsme pokračovali v naší hře, opět jsme podali velmi dobrý výkon. Puky se k nám odrážely, dali jsme pěkné góly," těšilo Matse Zuccarella, který se podepsal pod výhru Wild třemi body (2+1). Domácí odskočili z 3:1 na 5:1 během čtyř sekund hracího času, klubový rekord je ještě o sekundu kratší.

Florida roznesla na svém ledě Dallas 7:1 a opět se dostala do čela soutěže. Domácí vedli ve 36. minutě 6:0 a hlavním strůjcem výhry byl Sam Bennett, který nasázel druhý hattrick v sezoně a navrch přidal asistenci. Jeho spoluhráč z útoku Jonathan Huberdeau měl opačnou bilanci (1+3). "Jsou zápasy, kdy vám do branky padne všechno. Snažíte se toho využít, protože se to nestává často. Celý tým ale hrál od začátku do konce velmi dobře," řekl Bennett.

Florida potvrdila, že doma body nerozdává. Ve své aréně zvítězila ve 20 z 23 utkání. Dallas se navíc venku trápí a v této sezoně získal na ledě soupeřů jen devět z 32 možných bodů. "Je to o sebevědomí. Netroufneme si na akce, jaké hrajeme doma. Nevím, co víc k tomu říci," řekl útočník Dallasu Radek Faksa, který byl na ledě u tří inkasovaných gólů. Na straně vítězů si Radko Gudas připsal dva kladné body a tři srážky.

Výsledky NHL:

Florida - Dallas 7:1 (2:0, 4:0, 1:1) Branky: 33., 36. a 56. S. Bennett, 4. Forsling, 9. Duclair, 26. Verhaeghe, 27. Huberdeau - 42. Hintz. Střel na branku: 39:30. Diváci: 15.022. Hvězdy zápasu: 1. S. Bennett, 2. Huberdeau, 3. Duclair (všichni Florida). Minnesota - Anaheim 7:3 (3:1, 0:0, 4:2) Branky: 15. a 41. Zuccarello, 8. Fiala, 9. Hartman, 41. Boldy, 43. V. Rask, 52. Dumba - 12. Comtois, 45. D. Grant, 47. Zegras. Střely na branku: 42:42. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 17:55 minuty, inkasoval jeden gól z 13 střel a úspěšnost měl 92,3 procenta. Diváci: 18.300. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello, 2. Boldy, 3. Hartman (všichni Minnesota). Colorado - Arizona 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0) Branky: 5. Rantanen, 13. Jost, 42. Burakovsky, rozhodující sam. nájezd Kadri - 18. Keller, 27. J. Larsson, 41. Gostisbehere. Střely na branku: 47:26. Pavel Francouz odchytal za Colorado celé utkání, inkasoval tři góly z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 88,5 procenta. Diváci: 17.072. Hvězdy zápasu: 1. Burakovsky, 2. D. Toews, 3. Rantanen (všichni Colorado). Tabulky NHL Východní konference: Atlantická divize: 1. Florida 37 25 5 7 149:109 55 2. Tampa Bay 39 25 5 9 132:112 55 3. Toronto 35 23 3 9 117:88 49 4. Boston 34 21 2 11 107:87 44 5. Detroit 38 16 5 17 101:128 37 6. Buffalo 36 11 6 19 96:126 28 7. Ottawa 30 10 2 18 83:108 22 8. Montreal 36 7 5 24 76:131 19 Metropolitní divize: 1. NY Rangers 38 24 4 10 110:94 52 2. Carolina 34 24 2 8 115:79 50 3. Washington 37 20 9 8 125:104 49 4. Pittsburgh 36 21 5 10 118:96 47 5. Columbus 35 17 1 17 114:122 35 6. New Jersey 37 14 5 18 107:129 33 7. Philadelphia 36 13 7 16 92:122 33 8. NY Islanders 29 11 6 12 67:82 28 Západní konference: Centrální divize: 1. Nashville 38 24 2 12 118:103 50 2. Colorado 34 23 3 8 147:112 49 3. St. Louis 37 22 5 10 128:99 49 4. Minnesota 34 22 2 10 129:105 46 5. Winnipeg 34 17 5 12 102:99 39 6. Dallas 34 18 2 14 98:103 38 7. Chicago 37 14 5 18 90:123 33 8. Arizona 35 8 4 23 77:133 20 Pacifická divize: 1. Vegas 39 23 2 14 138:117 48 2. Anaheim 40 19 7 14 120:117 45 3. Los Angeles 37 19 5 13 106:96 43 4. San Jose 38 20 1 17 105:117 41 5. Calgary 34 17 6 11 105:87 40 6. Edmonton 34 18 2 14 113:111 38 7. Vancouver 36 16 3 17 93:104 35 8. Seattle 36 10 4 22 98:133 24