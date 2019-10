Francouz chytal v NHL poprvé od začátku a připsal si výhru

New York - Brankář Pavel Francouz chytal v NHL poprvé od úvodní minuty, pomohl Coloradu 34 zákroky k výhře 3:2 v prodoužení nad Arizonou a stal se první hvězdou zápasu. Do sobotního programu zasáhl i David Rittich, který pustil šest branek z třiceti střel a prohrál s Calgary ve Vegas 2:6. Českého gólmana jednou překonal i Tomáš Nosek.

Radek Faksa vstřelil jediný gól Dallasu, který doma podlehl Washingtonu 1:4. V dresu vítězů asistoval u jedné branky Jakub Vrána. Ondřej Palát skóroval ve druhém utkání za sebou, ale s Tampou Bay prohrál v Ottawě 2:4. David Pastrňák bodoval ve třetím utkání v řadě, tentokrát přispěl přihrávkou k vítězství Bostonu 3:0 nad New Jersey.

Francouz nastoupil v NHL doposud do dvou zápasů jako střídající hráč. Debut v soutěži si připsal v loňské sezoně před Vánoci, shodou okolností právě proti Arizoně, a pustil za půlhodinu hry jeden gól z 22 střel. I ve druhé startu proti San Jose inkasoval jen jednou a za výkony byl v obou případech chválen.

S odchodem Semjona Varlamova do New Yorku Islanders se Francouz posunul v týmové hierarchii na post dvojky a první šance v této sezoně přišla proti Arizoně. "Snil jsem o tomhle momentu celý můj život a snažil jsem se užít si každou sekundu. Jsem šťastný, že to vyšlo a že jsme vyhráli," uvedl Francouz. "Máme skvělou partu, kluci mi pomáhali, jak jen to bylo možné. Blokovali střely a hráli v obranném pásmu opravdu slušně," doplnil.

Český gólman držel čisté konto až do 50. minuty, v níž snížil Michael Grabner střelou zápěstím z pravého kruhu pod horní tyč. Zanedlouho vyrovnal zblízka Nick Schaltz. Francouz se poté blýskl zákrokem proti Phillu Kesselovi, který hrál tisící zápas v NHL, a prodloužení rozhodl Andre Burakovsky.

"Předvedl několik velmi důležitých zákroků. Tohle jsme od něho potřebovali. Jsme šťastní i za něho, že první zápas takhle zvládl. Odchytal dobrý zápas," řekl Burakovsky o Francouzovi.

Nosek, který se stal třetí hvězdou zápasu, otevřel skóre ve čtvrté minutě z dorážky. Calgary kontrovalo ve 25. minutě a dvěma góly během 33 sekund otočilo skóre. Hráči Vegas ale ještě v prostřední části třemi zásahy překlopili vedení opět na svou stranu a ve třetí třetině ho zvýraznili.

"Nedařilo se nám dostávat puk z našeho pásma, proto jsme strávili hodně času bráněním. Měli jsme i problémy s rozebíráním hráčů a hlavně jsme nehráli celých šedesát minut naplno. Jsem zklamaný, jak jsme hráli," uvedl trenér Calgary Bill Peters. Rittich, který byl v minulém utkání zvolen první hvězdou zápasu, za inkasované góly nemohl a dochytal ho celý. Svého náhradníka Cama Talbota pustí poprvé v sezoně do branky až v neděli v San Jose.

Washington vedl už od čtvrté minuty po akci Vrány, jehož střelu v přesilové hře dorazil Tom Wilson, a postupně zvýšil až na 3:0. Faksa ve 47. minutě u zadního mantinelu převzal kotouč, obkroužil branku a snížil. Konečnou podobu výsledku stanovil Alexandr Ovečkin a Washington vyhrál v Dallasu v základní hrací době po 24 letech.

"Ani si neuvědomuju, že jsem skóroval," komentoval Faksa první trefu v sezoně. "Je těžké se soustředit na takové věci, když prohrajete. Nedělá mě to šťastnějším, když vím, v jaké situaci jsme," dodal. Dallas, který byl odborníky před sezonou označován za černého koně soutěže, získal v úvodních šesti zápasech jen tři body.

Palát si sjel na přihrávku Tylera Johnsona a zblízka rychle odpověděl na vedoucí gól Ottawy. Tampa Bay i v poslední třetině vyrovnala skóre na 2:2, ale v závěrečných čtyřech minutách rozhodl Vladislav Naměstnikov dvěma zásahy o výhře kanadského klubu.

Chicago vedlo i díky asistenci Dominika Kubalíka nad Winnipegem 2:0 už ve třinácté minutě, ale nakonec prohrálo 2:3 v prodloužení. Martin Nečas přihrávkou neodvrátil porážku Caroliny 2:3 s Columbusem. Hurricanes prohráli poprvé v sezoně stejně jako Philadelphia, která neuspěla ve Vancouveru 2:3 po nájezdech. V rozstřelu se neprosadil jeden z lídrů Flyers Jakub Voráček, který v této sezoně ještě nebodoval.

Neporazitelnost drží už jenom Colorado a Edmonton, který zvítězil na ledě New Yorku Rangers i díky dvěma trefám Leona Draisaitla 4:1. Oilers vyhráli všech pět zápasů, přestože v každém z nich prohrávali. Bez bodu zůstává už jenom Minnesota, na první výhru v sezoně čeká ještě Chicago a New Jersey.

Výsledky NHL:

NY Rangers - Edmonton 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky: 19. Kakko - 54. a 60. Draisaitl, 27. Klefbom, 50. McDavid. Střely na branku: 21:27. Diváci: 17.177. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl, 3. M. Smith (všichni Edmonton).

Ottawa - Tampa Bay 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Branky: 57. a 60. Naměstnikov, 34. White, 40. Pageau - 35. Palát, 49. Witkowski. Střely na branku: 34:21. Diváci: 11.023. Hvězdy zápasu: 1. Naměstnikov, 2. Pageau, 3. White (všichni Ottawa).

Los Angeles - Nashville 7:4 (2:1, 2:0, 3:3)

Branky: 9. Amadio, 12. Kopitar, 27. Clifford, 39. Kovalčuk, 60. Iafallo, 60. D. Brown, 60. Doughty - 5. Mikael Granlund, 42. Arvidsson, 51. Duchene, 52. Sissons. Střely na branku: 38:32. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Walker, 2. D. Brown, 3. Iafallo (všichni Los Angeles).

Boston - New Jersey 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky: 4. Marchand (Pastrňák), 12. Nordström, 40. Bergeron. Střely na branku: 32:31. Diváci: 17.193. Hvězdy zápasu: 1. T. Rask, 2. Marchand, 3. Nordström (všichni Boston).

Montreal - St. Louis 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Branky: 13. Tatar, 19. Drouin, 36. Danault, 48. Lehkonen, 52. Gallagher, 58. Domi - 18. B. Schenn, 22. Blais, 33. Dunn. Střely na branku: 38:29. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher, 2. Drouin, 3. Danault (všichni Montreal).

Detroit - Toronto 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Branky: 4. J. De La Rose, 50. Helm - 10. N. Shore, 40. Michejev, 50. Kerfoot, 54. Muzzin, 58. T. Moore. Střely na branku: 27:41. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. N. Shore (Toronto), 2. J. De La Rose, 3. Abdelkader (oba Detroit).

NY Islanders - Florida 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 26. Lee, 38. Josh Bailey, rozhodující sam. nájezd B. Nelson - 6. Malgin, 54. Dadonov. Střely na branku: 28:37. Diváci: 11.421. Hvězdy zápasu: 1. Lee (NY Islanders), 2. Dadonov (Florida), 3. Varlamov (NY Islanders).

Carolina - Columbus 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 11. Haula (Nečas), 23. D. Hamilton - 11. Nutivaara, 24. Bjorkstrand, 42. Dubois. Střely na branku: 32:35. Diváci: 16.224. Hvězdy zápasu: 1. Dubois (Columbus), 2. D. Hamilton (Carolina), 3. R. Murray (Columbus).

Chicago - Winnipeg 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 5. Saad, 13. Seabrook (Kubalík) - 28. Ehlers, 52. Copp, 61. Scheifele. Střely na branku: 29:33. Diváci: 21.340. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Connor (oba Winnipeg), 3. Saad (Chicago).

Dallas - Washington 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky: 47. Faksa - 4. T. Wilson (Vrána), 28. Carlson, 44. Kuzněcov, 60. Ovečkin. Střely na branku: 25:25. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov, 2. Carlson, 3. Samsonov (všichni Washington).

Minnesota - Pittsburgh 4:7 (0:1, 2:4, 2:2)

Branky: 24. Zucker, 37. Spurgeon, 56. Hunt, 56. Kunin - 15. Hörnqvist, 24. Crosby, 32. A. Johnson, 33. Letang, 34. Blandisi, 51. Guentzel, 59. Lafferty. Střely na branku: 33:35. Diváci: 19.157. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Letang (oba Pittsburgh), 3. Spurgeon (Minnesota).

Colorado - Arizona 3:2 v prodl. (0:0, 0:0, 2:2 - 1:0)

Branky: 47. Kadri, 49. Jost, 64. Burakovsky - 50. Grabner, 57. Schmaltz. Střely na branku: 32:36. Diváci: 18.053. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval dvě branky z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 94,44 procent. Hvězdy zápasu: 1. Francouz, 2. Makar, 3. Burakovsky (všichni Colorado).

Vancouver - Philadelphia 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 25. a rozhodující sam. nájezd Pearson, 6. Boeser - 24. Twarynski, 55. Lindblom. Střely na branku: 24:32. Diváci: 18.652. Hvězdy zápasu: 1. Markström (Vancouver), 2. Twarynski (Philadelphia), 3. Tanev (Vancouver).

Vegas - Calgary 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)

Branky: 4. Nosek, 27. Mark Stone, 30. Carrier, 38. Stastny, 45. Reaves, 58. Glass - 25. R. Andersson, 25. J. Gaudreau. Střely na branku: 30:35. David Rittich odchytal celé utkání, inkasoval šest branek z třiceti střel a úspěšnost zásahů měl 80 procent. Diváci: 18.192. Hvězdy zápasu: 1. Carrier, 2. Mark Stone, 3. Nosek (všichni Vegas).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Buffalo 5 4 1 0 21:13 9 2. Boston 5 4 0 1 12:8 8 3. Toronto 6 3 1 2 24:22 7 4. Detroit 5 3 0 2 16:16 6 5. Montreal 5 2 2 1 21:21 6 6. Tampa Bay 5 2 1 2 20:17 5 7. Florida 5 1 2 2 13:20 4 8. Ottawa 4 1 0 3 12:17 2

Metropolitní divize:

1. Carolina 6 5 0 1 24:16 10 2. Washington 6 3 2 1 19:17 8 3. Pittsburgh 5 3 0 2 18:14 6 4. Philadelphia 3 2 1 0 10:6 5 5. NY Rangers 3 2 0 1 11:9 4 6. Columbus 5 2 0 3 11:18 4 7. NY Islanders 5 2 0 3 12:15 4 8. New Jersey 5 0 2 3 9:23 2

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 4 4 0 0 16:9 8 2. Winnipeg 6 4 0 2 22:19 8 3. St. Louis 5 3 1 1 17:17 7 4. Nashville 5 3 0 2 23:21 6 5. Dallas 6 1 1 4 13:19 3 6. Chicago 3 0 1 2 9:12 1 7. Minnesota 4 0 0 4 10:21 0

Pacifická divize:

1. Edmonton 5 5 0 0 22:13 10 2. Anaheim 5 4 0 1 11:6 8 3. Vegas 5 3 0 2 19:12 6 4. Calgary 5 2 1 2 14:17 5 5. Los Angeles 4 2 0 2 18:21 4 6. Vancouver 4 2 0 2 13:10 4 7. Arizona 4 1 1 2 7:7 3 8. San Jose 5 1 0 4 10:21 2