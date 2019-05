Francouz čelil narážkám, ať není první, kdo dostane gól od Italů

Bratislava - Jen patnáct zákroků stačilo při utkání českých hokejistů s Itálií Pavlu Francouzovi k tomu, aby uhájil čisté konto. Brankáři současného výběru si na turnaji premiérově zachytali už všichni tři, Francouzovi ale hrozilo, že bude tím prvním, jehož pokoří v Bratislavě nováček z Itálie. Vyslechl si na toto téma i několik narážek z vlastních řad, ale dokázal odolat.

Italové šli do zápasu po více než 355 minutách bez vstřeleného gólu mezi elitou. Čekali dlouhých 735 dnů od 13. května 2017, kdy skórovali v Kolíně nad Rýnem při porážce 1:4 s Německem. A čekají dál. "Samozřejmě jsem to věděl, že na tomto šampionátu ještě nedali gól. Trošku mě kluci popichovali, abych to náhodou nebyl zrovna já, kdo ten první gól dostane," přiznal Francouz s úsměvem při rozhovoru s novináři.

"Ale hokej je samozřejmě sport, při kterém se to tam může nějak nešťastně odrazit, může se stát chybička a oni ten gól dříve, nebo později dají. Chtěl bych na jejich adresu říct, že předvedli srdnatý výkon a bylo vidět, jak chtějí, a dali to toho maximum, co mají. Chtěl bych smeknout klobouk, že to nezabalili a bojovali, i když ke konci jim to tam napadalo a bylo to pro ně kruté," doplnil Francouz.

Osmadvacetiletý plzeňský rodák si připsal 15 úspěšných zásahů, místy ale přečkal šance soupeřů s dávkou štěstí. Nebo zásahu spoluhráčů jako za stavu 2:0 ve druhé třetině, kdy zakončoval ve velké šanci Ivan Deluca. Dmitrij Jaškin stihl do jeho střely vložit na poslední chvíli hůl a přizvedl tak puk, který se možná ještě otřel o horní tyčku, ale skončil mimo Francouzovu branku.

"Bavili jsme se o tom hned v tunelu, když jsme šli do kabiny po druhé třetině. Já mu děkoval, že mě zachránil, ale on mi hned říkal, že zachránil i sám sebe, protože to byl jeho hráč. Super moment a jsem mu vděčný," ocenil Francouz.

Italové ale měli i další šance. "Myslím, že v první třetině jsme měli drtivou převahu a v podstatě celou jsme ji strávili u nich. Mohlo to trošku svádět k tomu, že je už po první třetině hotovo. Ale výsledek byl paradoxně jen 1:0. Italové nejspíš vycítili šanci, snažili se dát úplně všechno do začátku druhé třetiny a třeba s tím ještě něco udělat a trošku nás znervóznět. Naštěstí jsme jim pak utekli o pár gólů a pak bylo znát, že zápas kontrolujeme," připomněl Francouz.

Místy se ale musel trochu nudit. "Pár takových zápasů už jsem na šampionátech zažil, takže jsem tak nějak tušil, do čeho dneska jdu. A věděl jsem, že to bude tento typ utkání, kdy soupeř nemá tolik střel, ale může mít třeba nějaké přečíslení nebo podobně. Chystali jsme se na to a musím říct, že kluci k tomu přistoupili na sto procent zodpovědně."

Pohled na spoluhráče před sebou si užíval. "Kluci si to v útoku užili, občas si to dávali krásně do prázdné branky a gólman Italů chytil ještě spoustu stoprocentních šancí. Hráli výborně dopředu a užívali si to u nich v útočné zóně, ale na druhou stranu pořád mysleli na zadní vrátka a moc toho Italům nedovolili. Patří jim velké díky, že to takovým způsobem zvládli," pochválil tým Francouz, který se představil na šestém MS a do pátého zasáhl v utkání.

Byl moc rád, že dostal příležitost naskočit do utkání. "Člověk se samozřejmě cítí jinak, když může být s tím týmem a být na ledě, více ho to vtáhne. Jsem určitě rád, že jsem si dnes mohl zachytat a zvládli jsme to takovým super způsobem," pochvaloval si Francouz, jenž posílil tým ze zámoří po vyřazení Colorada a připojil se až v neděli.

Potěšilo ho, že se hned při premiéře na MS trefil Milan Gulaš. "Guly je vynikající hokejista a je trošku zvláštní, že si připsal první start na mistrovství až teď, ale měl dlouhodobě smůlu, vždy se mu něco přihodilo a ta nominace mu nevyšla. Jsme za něj všichni hrozně rádi, protože si to zaslouží. Je to výborný hráč a výborný člověk," řekl Francouz.