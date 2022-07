Francouz bude s fanoušky slavit zisk Stanleyova poháru příští pátek v Plzni

Praha - Příští týden v pátek si hokejový brankář Pavel Francouz užije oslavy zisku Stanleyova poháru v rodné Plzni. Dvaatřicetiletý gólman získal slavnou trofej v červnu v dresu Colorada a bude mít stejně jako ostatní spoluhráči pohár na 24 hodin k dispozici. Vedle soukromé oslavy ukáže Stanley Cup i fanouškům.

"Jsem natěšený, bude to výjimečný zážitek. Pohár chci ukázat rodině a kamarádům, ale pochopitelně také co největšímu počtu fanoušků," uvedl Francouz v tiskové zprávě. S hokejovými příznivci se potká v pátek odpoledne na nádvoří Plzeňského Prazdroje, kde bude od 13 do 16 hodin připraven i doprovodný program.

Fanoušky čekají soutěže v hokejových dovednostech, zóna s herními konzolemi nebo škola čepování piva. "Naším cílem není sterilní slavnost, ale živé odpoledne pro všechny sportovní nadšence. Chceme společně oslavit výjimečný úspěch výjimečného sportovce," uvedl David Trávníček ze společnosti Sport Invest, která Francouze zastupuje a akci organizuje.

Fanoušci budou mít možnost zakoupit si suvenýry s tematikou Stanley Cupu a tradičně bude příležitost se s pohárem vyfotit. "Jsem rád, že slavit s fanoušky budu právě v pivovaru, který k Plzni neodmyslitelně patří. A rád bych pohár na místo dovezl historickým americkým džípem, protože i tento symbol mám s naším městem spojený," dodal Francouz.