Francouz Alaphilippe je opět cyklistickým mistrem světa, Štybar dojel sedmý

Lovaň (Belgie) - Titul mistra světa v závodu s hromadným startem obhájil francouzský cyklista Julian Alaphilippe. Zdeněk Štybar obsadil v Belgii sedmé místo a postaral se o jedno z nejlepších umístění českých reprezentantů od roku 1927, kdy se jel silniční závod poprvé. Maximem v samostatné historii České republiky zůstává i nadále tři roky stará šestá příčka Romana Kreuzigera z MS v Innsbrucku.

Během dnešního šestihodinového závodu z Antverp do Lovaně bylo k vidění několik úniků, ale hlavní pole s favority je mělo bezpečně pod kontrolou. Boje o medaile se rozhořely naplno ve chvíli, kdy zbývalo do konce dvacet z celkové porce 268 kilometrů. V tu dobu se ujal taktovky Alaphilippe a nasadil pekelné tempo, jemuž nikdo další nestačil. Poslední kilometr už si užil naplno a mohl slavit, neboť do cíle přijel s více než půlminutovým náskokem. Stříbro získal Nizozemec Dylan van Baarle, bronz Dán Michael Valgren.

Mistrovství světa v silniční cyklistice - závod s hromadným startem: Muži elite (268,3 km): 1. Alaphilippe (Fr.) 5:56:34, 2. Van Baarle (Niz.), 3. Valgren (Dán.), 4. Stuyven (Belg.), 5. Powless (USA) všichni -32, 6. Pidcock (Brit.) -49, 7. Štybar (ČR) -1:06, 8. Van der Poel (Niz.), 9. Sénéchal (Fr.), 10. Colbrelli (It.) všichni -1:18, ...32. Vakoč -6:27, Černý, Kukrle (všichni ČR) nedokončili.