Francouz a Vaněček vychytali v NHL vítězství, čtyři Češi asistovali

Utkání NHL San Jose - New Jersey. Na snímku zleva Nikita Okhotyuk, český útočník Tomáš Hertl a český brankář Vítek Vaněček v San Jose v Kalifornii 16. ledna 2023. ČTK/AP/Josie Lepe

New York - Brankář Vítek Vaněček pomohl v NHL hokejistům New Jersey 29 zákroky k vítězství na ledě San Jose 4:3 po samostatných nájezdech. Asistencí přispěl k páté výhře Devils za sebou Ondřej Palát. Jednu přihrávku si připsal i domácí útočník Tomáš Hertl a 40. bodem v sezoně se osamostatnil na druhém místě v bodování českých hokejistů. Pavel Francouz přispěl 26 zásahy Coloradu porazit Detroit 6:3.

Palát v zápase proti San Jose připravil druhou branku New Jersey, kterou dal Nico Hischier, a bodoval podruhé za sebou. V šesti duelech po návratu po zranění třísel má bilanci 0+2. Hertl asistoval u branky Erika Karlssona, který v závěru první třetiny v přesilovce poslal Sharks do vedení 2:1.

Sharks o výhru přišli v čase 59:50, kdy při risku bez brankáře vyrovnal na 3:3 Jack Hughes. Rozstřel rozhodl slovenský útočník Tomáš Tatar. Skvělý zákrok v poslední sérii nájezdů vytáhl Vaněček, který forhendovou kličku Alexandra Barabanova zneškodnil parádním skokem.

"Nebyla to hezká výhra, ale dobré týmy musí zvládat i zápasy, ve kterých se jim nedaří," řekl Tatar. "Hráli jsme třetí zápas za čtyři dny a museli jsme se vyrovnat s únavou. S výkonem ale nemůžeme být spokojení ani tak," dodal bývalý hráč Detroitu a Montrealu.

Francouz dostal potřetí za sebou přednost před Alexandarem Georgijevem a dovedl Colorado ke druhé výhře. Detroit po dvou třetinách s obhájcem Stanley Cupu prohrával už 1:5. Jednu asistenci si v dresu Red Wings připsal obránce Filip Hronek a zaznamenal 31. bod v sezoně.

"Důležité bylo, že jsme i za stavu 5:0 hráli pořád stejně. Některé týmy by začaly hrát na krásu a soustředily by se jen na útočení. My se toho dokázali vyvarovat, a proto jsme si došli pro výhru," chválil týmový přístup k zápasu gólman Francouz.

Detroit i přes prohru 3:6 nezanechal v Denveru špatný dojem. "S výsledkem nemohu být spokojený, ale výkon nebyl zdaleka tak špatný. Soupeře jsme přestříleli a řekl bych, že jsme měli více šancí. Soupeř ale odehrál několik dobrých přesilovek a pár jeho hráčů mělo opravdu povedený den. V tom byl hlavní rozdíl," řekl trenér Red Wings Derek Lalonde.

Filip Chytil pomohl New York Rangers asistencí k výhře 3:1 na ledě Columbusu. Český útočník vylepšil svou sezonní bilanci na 24 bodů za 12 gólů a stejný počet nahrávek.

Důležitou postavou Rangers byl slovenský brankář Jaroslav Halák, který zneškodnil 24 střel a v posledních čtyřech zápasech, ve kterých nastoupil, vychytal čtyři výhry. "Dnes večer předvedl několik skvělých zásahů. Hlavně v závěru kryl několik pokusů z velmi nebezpečných pozic," chválil sedmatřicetiletého gólmana útočník Rangers Barclay Goodrow.

V souboji druhého s třetím týmem Západní konference vyhrál Dallas na ledě Vegas 4:0 a dostal se o bod před svého soupeře. Jake Oettinger kryl 27 střel Golden Knights a vychytal třetí čisté konto v sezoně.

Počtvrté za sebou prohráli hokejisté Anaheimu, kteří podlehli Pittsburgh 3:4 v prodloužení. Penguins se v tabulce Východní konference posunuli před NY Islanders na osmé místo. Islanders o pozici zajišťující play off přišli kvůli domácí prohře s Washingtonem 3:4 v prodloužení.

Shodně 4:1 vyhrály oba floridské celky. Tampa Bay uspěla v Seattlu a Panthers získali dva body na ledě Buffala. Tři branky připravil nejproduktivnější hráč Floridy Matthew Tkachuk, jenž rozšířil svou sbírku na 56 bodů a upevnil si pozici v první desítce ligového bodování.

Výsledky NHL

Boston - Philadelphia 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) Branky: 5. a 41. Pastrňák (na první Zacha a Krejčí), 16. a 25. Zacha (na obě Krejčí), 24. Marchand, 49. Grzelcyk (Pastrňák). Střely na branku: 29:29. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Krejčí, 2. Zacha, 3. Swayman (všichni Boston). Buffalo - Florida 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Branky: 52. Tuch - 5. Montour, 29. Bennett, 41. Lundell, 59. Verhaeghe. Střely na branku: 29:34. Diváci: 15.251. Hvězdy zápasu: 1. Bennett, 2. M. Tkachuk (oba Florida), 3. Tuch (Buffalo). Colorado - Detroit 6:3 (2:0, 3:1, 1:2) Branky: 19. a 24. Makar, 36. a 46. MacKinnon, 6. Lehkonen, 31. Compher - 39. Copp, 44. Chiarot (Hronek), 60. Seider. Střely na branku: 27:29. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval tři branky z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 89,7 procenta. Diváci: 18.117. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Makar, 3. Rodrigues (všichni Colorado). San Jose - New Jersey 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 0:0, 1:2 - 0:0) Branky: 17. Meier, 20. E. Karlsson (Hertl), 46. Bonino - 1. Graves, 41. Hischier (Palát), 60. J. Hughes, rozhodující sam. nájezd Tatar. Střely na branku: 32:41. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval tři branky z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 90,7 procenta. Diváci: 13.293. Hvězdy zápasu: 1. Meier, 2. Eyssimont (oba San Jose), 3. Hischier (New Jersey). Seattle - Tampa Bay 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) Branky: 51. Dunn - 19. Bellemare, 47. Paul, 59. Hagel, 60. Hedman. Střely na branku: 23:31. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Paul (Tampa Bay), 2. Grubauer, 3. Dunn (oba Seattle). Nashville - Calgary 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Branky: 9. Josi, 15. Pärssinen - 39. Zadorov. Střely na branku: 29:39. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Pärssinen, 2. Saros, 3. Josi (všichni Nashville). Pittsburgh - Anaheim 4:3 v prodl. (1:1, 1:0, 1:2 - 1:0) Branky: 5. Zucker, 29. Malkin, 60. Rust, 61. Guentzel - 18. Henrique, 52. Klingberg, 56. Zegras. Střely na branku: 46:29. Diváci: 17.785. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Rust (oba Pittsburgh), 3. Zegras (Anaheim). Columbus - NY Rangers 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) Branky: 42. Peeke - 13. Zibanejad, 20. Goodrow, 32. Kravcov (Chytil). Střely na branku: 23:33. Diváci: 17.024. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Kakko (oba NY Rangers), 3. Peeke (Columbus). NY Islanders - Washington 3:4 v prodl. (2:0, 1:2, 0:1 - 0:1) Branky: 5. S. Aho I, 14. M. Martin, 24. Fasching - 31. Hathaway, 34. Wilson, 46. Oshie, 65. Orlov. Střely na branku: 30:35. Diváci: 16.344. Hvězdy zápasu: 1. Orlov, 2. Wilson (oba Washington), 3. M. Martin (NY Islanders). St. Louis - Ottawa 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Branky: 6. Neighbours, 16. Acciari - 34. Stützle. Střely na branku: 20:31. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Neighbours (Ottawa), 2. Binnington (St. Louis), 3. B. Tkachuk (Ottawa). Vegas - Dallas 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Branky: 6. Jamie Benn, 33. Kiviranta, 48. R. Suter, 60. Seguin. Střely na branku: 27:35. Diváci: 17.895. Hvězdy zápasu: 1. Jamie Benn, 2. Oettinger, 3. Kiviranta (všichni Dallas). Tabulky NHL: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 43 34 4 5 166:94 72 2. Toronto 44 26 7 11 147:117 59 3. Tampa Bay 42 28 1 13 152:122 57 4. Florida 45 21 4 20 148:153 46 5. Buffalo 42 21 2 19 160:146 44 6. Detroit 42 18 7 17 131:145 43 7. Ottawa 43 19 3 21 126:139 41 8. Montreal 44 18 3 23 116:162 39 Metropolitní divize: 1. Carolina 44 27 8 9 141:120 62 2. New Jersey 44 29 3 12 156:116 61 3. NY Rangers 45 25 7 13 144:120 57 4. Washington 46 24 6 16 148:129 54 5. Pittsburgh 43 22 6 15 139:130 50 6. NY Islanders 45 23 4 18 136:124 50 7. Philadelphia 44 18 7 19 122:143 43 8. Columbus 43 13 2 28 110:170 28 Západní konference: Centrální divize: 1. Winnipeg 44 29 1 14 147:114 59 2. Dallas 45 26 7 12 156:119 59 3. Minnesota 42 24 4 14 134:118 52 4. Colorado 42 22 3 17 131:121 47 5. St. Louis 45 22 3 20 141:160 47 6. Nashville 43 20 6 17 120:127 46 7. Arizona 43 13 5 25 115:158 31 8. Chicago 41 11 4 26 94:154 26 Pacifická divize: 1. Vegas 45 28 2 15 147:130 58 2. Seattle 43 26 4 13 159:134 56 3. Los Angeles 46 25 6 15 154:157 56 4. Edmonton 45 24 3 18 164:149 51 5. Calgary 45 21 9 15 140:135 51 6. Vancouver 43 18 3 22 149:170 39 7. San Jose 45 13 9 23 137:172 35 8. Anaheim 44 12 5 27 103:185 29 Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 45 83 (37+46) 2. Draisaitl (Edmonton) 43 68 (26+42) 3. Pastrňák (Boston) 43 62 (35+27) 4. Kučerov (Tampa Bay) 42 62 (17+45) 5. J. Robertson (Dallas) 45 60 (29+31) 6. T. Thompson (Buffalo) 42 58 (31+27) 7. E. Karlsson (San Jose) 45 58 (14+44) 8. M. Tkachuk (Florida) 42 56 (22+34) 9. J. Hughes (New Jersey) 44 55 (29+26) 10. Rantanen (Colorado) 42 53 (29+24) 51. Hertl (San Jose) 43 40 (14+26) 57. Nečas (Carolina) 44 39 (17+22) 93. Krejčí (Boston) 38 34 (11+23) 105. D. Kubalík (Detroit) 42 31 (13+18) 110. Hronek (Detroit) 42 31 (7+24) 140. Zacha (Boston) 43 28 (7+21) 172. Chytil (NY Rangers) 37 24 (12+12) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 37 branek, 2. Pastrňák (Boston) 35, 3. T. Thompson (Buffalo) 31, 4. Horvat (Vancouver), Ovečkin (Washington) oba 30, 6. Rantanen (Colorado), J. Hughes (New Jersey), J. Robertson (Dallas) všichni29, 9. Draisaitl (Edmonton), Caufield (Montreal), Scheifele (Winnipeg) všichni 26, ...44. Nečas (Carolina) 17, 74. Hertl (San Jose) 14, 89. D. Kubalík (Detroit) 13.