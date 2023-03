Francii zasáhla desátá generální stávka, v ulicích hlídkuje 13.000 policistů

Paříž - Ve Francii se dnes koná již desáté kolo stávek proti nepopulární penzijní reformě, která mimo jiné zvyšuje věk odchodu do důchodu. Od chvíle, kdy vláda schválila zákon bez hlasování v parlamentu, demonstrace provázejí rostoucí násilnosti, při nichž utrpělo zranění mnoho příslušníků bezpečnostních složek, ale i protestujících. Podle ministerstva vnitra dnes v ulicích bude 13.000 policistů, z toho 5500 v Paříži. Ráno byla přerušena železniční doprava, protestující také zablokovali silnice v okolí Rennes a Nantes, uvedla agentura AFP.

Blokády a demonstrace, které narušují dodávky pohonných hmot v některých francouzských regionech a zasáhly také fungování logistických skladů, pokračují již několikátý den v řadě. V pondělí bylo ve Francii uzavřeno nebo fungovalo na sníženou kapacitu nejméně šest ze sedmi rafinerií a byly zablokovány terminály na zkapalněný zemní plyn (LNG).

Devatenáctiletá studentka Yasmine Mounibová ze severní Francie uvedla, že souhlasí s požadavky stávkujících, kteří požadují zrušení reformy. "Ale mohli by nechat ranní vlaky pro středoškoláky a vysokoškoláky: stojí mě to vzdělání," řekla a dodala, že vstává ve čtyři hodiny ráno, aby dorazila na osmou hodinu, ale stejně nepřijede včas.

Paříž zasaženou stávkou popelářů stále hyzdí tisíce tun odpadků, které večer slouží jako palivo pro skupiny výtržníků. I dnes jsou stejně jako při předchozích manifestacích zrušené některé lety a zavřené některé školy.

Ve francouzské metropoli stávkující železničáři s hořícími světlicemi a vlajkami vtrhli na jedno z hlavních nádraží v metropoli, Gare de Lyon, a zablokovali vlakové koleje. Někteří nesli transparenty s nápisy: "Policie mrzačí. My neodpouštíme!".

Francouzský úřad pro civilní letectví (DGAC) dnes požádal letecké společnosti, aby ve čtvrtek a v pátek zrušily část svých letů, zejména na pařížském letišti Orly, kvůli stávce leteckých dispečerů proti důchodové reformě. Tato preventivní opatření, která DGAC požaduje již jedenáctý a dvanáctý den po sobě, se budou týkat ve čtvrtek 20 procent letů na letištích Orly, v Marseille a v Toulouse a v pátek 25 procent letů na Orly a 20 procent letů v Lyonu a dalších městech.

V pondělí se prezident Emmanuel Macron, jehož popularita prudce klesla, sešel v Elysejském paláci s premiérkou Élisabeth Borneovou a zástupci své vlády. Prezident řekl, že je třeba "pokračovat v oslovování" odborů.

Premiérka si vytyčila dva cíle: "uklidnit zemi" a "urychlit reakce na očekávání Francouzů". Odbory, které varovaly před tím, že se jim protesty mohou vymknout z rukou, se však nehodlají vzdát a požadují stažení zákona.

Během posledního celostátního dne protestů minulý týden ve čtvrtek malé skupinky anarchistů rozbíjely výlohy obchodů, demolovaly autobusové zastávky a vyplenily restauraci McDonald's v Paříži, podobné násilnosti se odehrály i v dalších městech. Většinou ale byly protestní akce, které se konají již od ledna, i doprovodné průchody poklidné.

Ministr vnitra Gérald Darmanin v pondělí varoval, že dnes hrozí "velmi vážné riziko" dalších násilností v hlavním městě i mimo něj. Policie doporučila majitelům obchodů na trase pařížského protestního shromáždění, aby na celý den zavřeli.

Důchodová reforma je podle vlády nezbytná, jinak hrozí krach důchodového systému. Kromě zvýšení věku odchodu do důchodu se má zvýšit i počet odpracovaných let nutných pro získání plné výše penze. Díky reformě ale mají získat možnost dřívějšího odchodu do důchodu lidé, kteří začali pracovat velmi mladí nebo vykonávali vysoce náročné povolání, například v hlučném prostředí či v noci. Nově se má také započítávat mateřská či otcovská dovolená a například zvýšit minimální starobní důchod.