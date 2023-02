Francii čeká další kolo stávek proti plánu zvýšit věk odchodu do důchodu

Paříž - Francouzské odborové svazy na dnešek svolaly třetí kolo celonárodních stávek proti důchodové reformě prosazované prezidentem Emmanuelem Macronem. Očekává se silné narušení hromadné dopravy, od pařížského metra až po letecké spoje. Úřady se připravují na to, že do ulic vyjde kolem milionu demonstrantů, napsal web franceinfo.

První dvě mobilizace proti vládnímu návrhu, který by mimo jiné zvýšil hranici pro odchod do důchodu ze 62 na 64 let, se konaly 19. a 31. ledna. Před týdnem podle ministerstva vnitra demonstrovalo po celé Francii asi 1,27 milionu lidí. Do stávky se zapojili lidé od učitelů a zaměstnanců veřejnoprávních médií až po pracovníky ropných rafinerií.

Před novým protestním dnem média varovala před rozsáhlými výpadky ve vlakové dopravě a pařížský dopravní podnik RATP nabádal potenciální cestující k práci z domova. Stávkují také letečtí dispečeři, což vede k rušení letů na francouzských letištích. Demonstrace jsou v plánu ve 190 městech a podle informací franceinfo bezpečnostní složky odhadují, že se do nich zapojí 900.000 až 1,1 milionu lidí.

Třetí kolo stávek přichází den poté, co začalo návrh penzijní reformy projednávat plénum dolní komory francouzského parlamentu. Kromě postupného zvýšení minimálního důchodového věku Macronova vláda prosazuje také rychlejší prodloužení doby, po kterou je nutné přispívat do penzijního systému pro vznik nároku na plný důchod. O reformu francouzský prezident usiluje už několik let, po loňském znovuzvolení mu situaci dále zkomplikovala ztráta většiny v Národním shromáždění.