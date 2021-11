Francie zrušila pozvání britské ministryně Patelové na schůzku o migraci

Paříž/Londýn - Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin zrušil pozvání britské ministryně vnitra Priti Patelové na nedělní schůzku v Calais, uvedla agentura AFP. Reagoval tak na dopis, v němž britský premiér Boris Johnson vyzval Francii, aby přijímala nazpět migranty, kteří se přes Lamanšský průliv dostanou do Spojeného království. Schůzka se bude zabývat ilegální migrací po středečním neštěstí, při kterém v průlivu zemřelo 27 migrantů, s nimiž se převrátila loď.

"Považujeme veřejný dopis Borise Johnsona za nepřijatelný a v rozporu s diskusemi vedenými mezi oběma stranami. V důsledku toho již není Priti Patelová zvána na nedělní jednání, které se bude stále konat za účasti Francie, Belgie, Nizozemska, Německa a Evropské komise," uvedlo v prohlášení francouzské ministerstvo vnitra.

Johnson ve čtvrtek večer požádal Francii, aby nazpět přijímala migranty, kteří do Británie připlují přes Lamanšský kanál. V dopise také vytyčil pět kroků, které jsou podle jeho názoru nutné. Obě země by podle něj měly zavést společné hlídky, které zabrání většině lodí odplout z francouzského pobřeží. Měly by si také navzájem umožnit hlídkování ve svých vodách i ze vzduchu. Premiér by do akce rád zapojit pokročilejší technologie, například speciální senzory, či prohloubil spolupráci mezi zpravodajskými službami. Francie by s Británií rovněž měla uzavřít bilaterální dohodu o navracení migrantů, uvedl v dopise Johnson.

Mluvčí francouzské vlády Gabriel Attal dopis označil za "formálně špatný a nevhodný". Darmanin nad jeho obsahem vyjádřil zklamání. Skutečnost, že byl zveřejněn, je podle něj ale "ještě horší".

"Problém přesahuje naše hranice. Proto budeme od neděle pracovat na společných řešeních s našimi evropskými partnery," řekl Darmanin AFP. "Britská vláda se rozhodla dělat domácí politiku v době, kdy by naší jedinou prioritou mělo být vyhnout se dalším tragédiím v Lamanšském průlivu. Litujeme toho," dodal. Podle ministra je důležité připomenout, že migranti pokračují v nebezpečných plavbách přes Lamanšský průliv, protože pro ně prakticky neexistuje jiný legální způsob, jak se dostat do Británie.

Francouzský námořní úřad označil středeční tragédii za nejhorší neštěstí, které postihlo migranty pokoušející se touto cestou dostat do Británie.

V posledních měsících stále stoupá počet migrantů, kteří se pokoušejí o nebezpečnou plavbu přes Lamanšský průliv. Podle oficiálních údajů ministerstva vnitra se takto letos přes kanál do Anglie dostalo zhruba 26.000 lidí. Za celý minulý rok jich bylo 8400.