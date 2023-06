Francie se potýká s další neklidnou nocí

Paříž - Požáry, výtržnosti a střety s policií hlásilo dnes večer několik francouzských měst včetně Marseille či Toulouse. Zejména mladí Francouzi vyšli do ulic poté, co policie v úterý při silniční kontrole zastřelila 17letého mladíka. Francie ve snaze zabránit rozsáhlým nepokojům vyslala do ulic měst desítky tisíc policistů, násilí propuklo v Nanterre na severozápadě Paříže, na předměstí Lyonu nebo v Lille. Protesty se konaly i v předchozích dnech.

Navzdory vládním výzvám ke klidu a slibům, že bude obnoven pořádek, se dnes večer na pařížském předměstí Nanterre po odpoledním pokojném pochodu na počest mladíka, který byl identifikován pouze jako Nahel M., valil z aut dým a hořely odpadky, napsala agentura AP.

Francouzský ministr vnitra Gerald Darmanin dnes uvedl, že počet policistů v ulicích bude více než čtyřnásobný - nasazeno dnes bylo na 40.000 příslušníků bezpečnostních složek. V okolí Paříže úřady v podvečer preventivně zastavily autobusovou a tramvajovou dopravu.

V jihofrancouzském přístavu Marseille vyrazily do ulic stovky lidí, kteří v centru města zapalovali popelnice. Většinu ze zhruba 400 shromážděných rozehnala policie, tři osoby zadržela. V severofrancouzském Lille a jeho okolí, kde se podle listu Le Monde odehrálo několik menších izolovaných incidentů, bylo k 22:00 zadrženo 24 lidí. Nad Toulouse na jihozápadě Francie pomohlo davy lidí rozehnat bouřlivé počasí, z některých míst ale i přes déšť stoupá kouř. Na lyonském předměstí Vaulx-en-Velin se večer ozývaly výbuchy a výkřiky, píše Le Monde. "Je to válka," uvedl podle listu přítomný mladý muž.

Několik měst včetně Clamartu a Neuilly-sur-Marne na předměstí Paříže v obavách před nepokoji zavedlo od dneška do začátku příštího týdne zákaz nočního vycházení.

Sedmnáctiletý Nahel přišel o život v úterý ráno krátce poté, co ho policie zastavila při řízení vozu. Když odmítl uposlechnout její výzvu a znovu se rozjel, jeden z policistů po něm z bezprostřední blízkosti vystřelil. Mladý muž, který má severoafrické kořeny, zranění krátce poté podlehl. Francie v reakci na jeho smrt zažila už dvě noci násilných protestů.