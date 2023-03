Francie: Při pondělních protestech proti důchodové reformě zadrženo na 300 lidí

Paříž - Při protestech proti důchodové reformě bylo v pondělí ve Francii zadrženo téměř 300 lidí, z toho 234 v Paříži. Podle agentury AFP to dnes oznámily policejní zdroje. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu promluví k národu v rozhovorech pro televize TF1 a France 2, uvedly dnes rozhlasová stanice France Info a televize BFM.

Francouzská vláda v pondělí těsně ustála hlasování o vyslovení nedůvěry a současně prosadila krajně nepopulární penzijní reformu, která mimo jiné postupně zvyšuje věk odchodu do důchodu ze 62 na 64 let. Dá se očekávat, že několikatýdenní protesty proti reformě budou pokračovat také v příštích dnech.

Francouzská policie zadržela stovky lidí, když též v pondělí pokračovaly protestní akce, některé z nich i poté, co Macronova vláda večer přežila hlasování o vyslovení nedůvěry. Pro Macrona znamená výsledek hlasování úlevu, soudí agentura Reuters. Pokud by vláda hlasování neustála, znamenalo by to současně potopení důchodové reformy. Spojení hlasování o vládě a osudu důchodové reformy vyplývalo z použití ústavního článku, jímž se vláda vyhnula parlamentnímu hlasování o samotné důchodové reformě.

Zloba ve společnosti byla ovšem patrná i po hlasování poslanců Národním shromáždění. Protestující vyšli do ulic měst v celé Francii. Opoziční poslanci prohlašovali, že běh věcí ještě zvrátí a odbory ohlásily na čtvrtek celonárodní akci.

Podle Reuters by měl vládu znepokojovat velký počet mladých lidí na demonstracích. Z televizních záběrů je patrné, že policie v pondělí proti protestujícím použila i slzný plyn. V některých městech zasahovaly speciální policejní jednotky na motocyklech.

Na některých bulvárech v centru Paříže hasiči v pondělí likvidovali požáry odpadků, které se v ulicích nahromadily kvůli stávce pracovníků komunálních služeb. Podle agentury AFP museli hasiči mimo jiné kvůli požárům popelnic v metropoli zasahovat 240krát.

Pondělní hlasování o nedůvěře vládě bylo těsnější, než se čekalo. Vládu nakonec podrželo 278 zákonodárců, ale jen devět hlasů chybělo k 287 nutným sesazení vlády. Macron dnes má jednat s premiérkou Élisabeth Borneovou, šéfy obou komor parlamentu a poslanci ze svého politického tábora o východiscích z politické krize. Francouzská vláda se mezitím snaží zamezit nedostatku pohonných hmot, neboť protestů a stávek se účastní i pracovníci ropných společností.