Francie přešla přes Polsko do čtvrtfinále fotbalového MS, dva góly dal Mbappé

Dauhá - Obhájci titulu Francouzi porazili na fotbalovém mistrovství světa v Kataru 3:1 Polsko a postoupili do čtvrtfinále. Osmifinálový duel na stadionu Sumáma v Dauhá gólově otevřel v 44. minutě s 52 brankami nový rekordman francouzské reprezentace Olivier Giroud. Asistenci si připsal Kylian Mbappé, jenž v závěrečné čtvrthodině přidal další dvě branky a s pěti trefami se osamostatnil v čele tabulky střelců turnaje. V nastavení proměnil penaltu polský kapitán Robert Lewandowski.

"Les Bleus" oplatili soupeři porážku z dosud jediného vzájemného duelu na elitním turnaji z roku 1982 (2:3). S Polskem neprohráli poosmé v řadě a mezi osm nejlepších týmů se dostali počtvrté z posledních pěti MS. Polsko skončilo v osmifinále stejně jako před 36 lety, kdy bylo v play off naposledy.

Francouzi se ve čtvrtfinále utkají v sobotu v Chúru s vítězem zápasu Anglie - Senegal, který je na programu dnes od 20:00 SEČ.

"Nebyl to jednoduchý zápas, soupeř hrál organizovaně a hodně nám to znepříjemnil. I tak jsme si dokázali poradit, jako už tolikrát. Zase nás táhl Kylian, který si dokáže v ofenzivě poradit v každé situaci. Od začátku jsme ale hráli především jako tým, výsledek je to zasloužený," řekl v televizním rozhovoru francouzský kouč Didier Deschamps.

Polský brankář Szczesny si připsal ve skupinové fázi nejvíce zákroků (20) a bez práce nebyl ani tentokrát. V úvodní dvacetiminutovce musel zneškodnit tři pokusy zpoza vápna, favorit navíc vytěžil z tlaku i sérii rohových kopů. Po půlhodině měl velkou šanci Giroud, Dembélého střílený centr na zadní tyč ale do prázdné brány nedokázal usměrnit.

Poláci hru postupně vyrovnali a i oni začali zaměstnávat Llorise, jenž 142. startem v národním týmu vyrovnal rekordmana francouzské reprezentace Liliana Thurama. Ve 38. minutě trefil gólmana Tottenhamu z ideální pozice osamocený Zieliňski a následnou dorážku vykopl z brankové čáry Varane.

Minutu před koncem řádné hrací doby úvodního dějství přišel velký Giroudův moment. Po spolupráci s Mbappém překonal Szczesného křížnou střelou a třetím gólem na turnaji pokořil dosavadní rekord legendárního Thierryho Henryho.

"Překonat Thierryho je splněný sen. Je to výjimečné i tím, že se mi to povedlo během mistrovství světa. Hodně lidí mi připomínalo, že jsem blízko, tak teď to můžu hodit za hlavu a soustředit se plně na úspěch týmu," uvedl šestatřicetiletý útočník AC Milán.

Ještě do pauzy mohl srovnat Kamiňski, ale jeho tečovaná střela skončila těsně vedle tyče. Podobně dopadl po změně stran i Mbappé. Zajímavý průběh ve druhém poločase pokračoval, vyložených šancí už ale tolik k vidění nebylo.

Až v 74. minutě po rychlém protiútoku našel Dembélé na hranici pokutového území Mbappého a francouzský kanonýr poslal míč ránou pod břevno. Třiadvacetiletá hvězda týmu navíc v první minutě nastaveného času ze stejné pozice tentokrát na zadní tyč zaznamenala celkově devátý gól na MS, což se v tak mladém věku zatím nikomu nepodařilo.

V závěru nastavení zahrál Upamecano rukou ve vápně a sudí nařídil pokutový kop. Lewandowski stejně jako proti Mexiku neuspěl, Lloris ale při zákroku překročil brankovou čáru a penalta se opakovala. Druhý pokus už polský kapitán proměnil, čímž uzavřel svůj účet na turnaji na dvou gólech.

"Vytvořili jsme si dost šancí, některé opravdu velké. Jen škoda, že jsme hlavně v prvním poločase žádnou neproměnili. Bojovali jsme ze všech sil, na tým jsem hrdý," uvedl Lewandowski, se 78 góly nejlepší polský střelec.

Nadále platí, že Francie nikdy neprohrála osmifinále MS. Do další fáze postoupila i na šestý pokus, navíc dala zapomenout na středeční porážku 0:1 s Tuniskem ze závěrečného duelu skupiny.

Francie - Polsko 3:1 (1:0)

Branka: 74. a 90.+1 Mbappé, 44. Giroud - 90.+9 Lewandowski z pen. Rozhodčí: Valenzuela - Urrego, Moreno - Soto (video, všichni Ven.). ŽK: Tchouámeni - Bereszyňski, Cash. Diváci: 40.989.

Francie: Lloris - Koundé (90.+2 Disasi), Varane, Upamecano, T. Hernández - Tchouaméni (66. Fofana), Rabiot - Dembélé (76. Coman), Griezmann, Mbappé - Giroud (76. Thuram). Trenér: Deschamps.

Polsko: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior (87. Bednarek), Bereszyňski - Krychowiak (71. Bielik) - Kamiňski (71. Zalewski), Zieliňski, S. Szymaňski (64. Milik), Frankowski (87. Grosicki) - Lewandowski. Trenér: Michniewicz.