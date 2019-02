Paříž - Francie dnes povolala do Paříže ke konzultacím svého velvyslance v Itálii kvůli pokračujícím diplomatickým přestřelkám mezi Římem a Paříží. Informovala o tom mluvčí francouzského ministerstva zahraničí, která zároveň vyzvala představitele italské vlády, aby se od "neopodstatněných útoků" a "skandálních výroků" vrátili k dřívějším přátelským a konstruktivním vztahům.

"Francie je už několik měsíců cílem opakovaných neopodstatněných útoků a skandálních tvrzení," uvedla mluvčí Agnes von der Muhllová. "Mít neshody je jedna věc, ale manipulovat vzájemnými vztahy kvůli volbám je věc jiná... Všechny tyto aktivity vytvářejí závažnou situaci, která vzbuzuje otázky ohledně záměrů italské vlády vůči Francii," dodala.

Napětí ve vztazích mezi Francií a Itálií trvá už několik měsíců a živí ho zejména výroky představitelů nové italské vlády, která vznikla loni díky dohodě dvou populistických stran. Prvním impulsem k neshodám byla migrace. Italská strana si opakovaně stěžuje například na to, že francouzské policejní hlídky překračují bez povolení hranice a odvážejí zachycené migranty zpět do Itálie nebo na to, že kontroly francouzských celníků ve vlacích mířících z Itálie do Francie způsobují zpoždění mezinárodních spojů. Od nástupu nové vlády stojí navíc na italské straně práce na rychlodráze, která má spojit Turín a Lyon.

Rozhořčení v Paříži vzbudila i nevybíravá kritika nejvyšších francouzských představitelů včetně prezidenta Emmanuela Macrona, kterou v posledních měsících nešetří zejména šéfové dvou italských vládních stran a vicepremiéři Matteo Salvini a Luigi Di Maio. Salvini například nazval Macrona "mizerným prezidentem", oba politici pak několikrát Francii pranýřovali za to, že dostatečně nepodílí na zvládnutí velkého počtu migrantů. Naposledy vzbudil tento týden rozruch Di Maio, který se k nevoli Paříže setkal se zástupci protestního hnutí tak zvaných žlutých vest.