Francie pláče, Argentina se raduje po strhujícím finále MS ve fotbale

Paříž/Buenos Aires - V ulicích francouzských i argentinských měst byly po nedělním finále fotbalového mistrovství světa vidět slzy. Ale zatímco v Argentině to byly emoce vyvolané vítězstvím, Francie se zmocnil smutek po nervy drásajícím zápase, který média vzhledem k jeho průběhu označila za jízdu na horské dráze a který skončil francouzskou porážkou.

Do ulic Buenos Aires se po tříhodinovém finále, které po nerozhodném výsledku 3:3 Argentina vyhrála na pokutové kopy, vyhrnuly statisíce lidí. Po tvářích se jim řinuly slzy radosti, které byly začátkem bujarých oslav, napsal zpravodajský server The Washington Post. Auta troubila a cizí lidé se objímali.

Ve čtvrti Colegiales se logopedka Angeles Usovichová po závěrečném pokutovém kopu rozplakala, padla na kolena na chodník a zavolala svému otci, aby vítězství oslavila. "Aguante Argentina," křičela do telefonu. "Argentina přežila."

Dlužno říci, že obyvatelům fotbalem posedlé jihoamerické země přišel důvod k oslavám vhod. Prudce rostoucí inflace přinesla 47 milionům Argentinců těžké ekonomické časy a mnozí z nich si museli odepřít dovolenou nebo vynechat nákup hovězího masa na proslulé grilování známé jako asado.

Od zklamání k radosti a naději se přelévala nálada ve francouzských barech, kde se sešli fotbaloví fanoušci, aby společně podpořili svůj tým. Když Lionel Messi poslal Argentinu do vedení, šedovlasý Philippe Moreau v baru Le Napoléon, kde byl převážně mezi mladým publikem, jen zasténal "Ne!" a pak smířeně dodal: "Nemůžeme mu nic zazlívat. Je to Messi," napsal The Guardian.

Během posledních minut už nedokázal nikdo sedět, někteří stáli na stolech a křikem: "Modří, do toho!" a "Svoboda, rovnost, Mbappé!" povzbuzovali francouzské mužstvo.

Když už bylo po všem, shrnul pocity všech čtyřicetiletý Karim. "Nemůžeme si přece stěžovat, ne? Bojovali jsme, byli jsme hodně blízko, ke konci jsme do toho dali opravdu všechno. Tak málo chybělo, aby se to povedlo. Myslím, že můžeme být hrdí. Muselo to být jedno z nejlepších finále v historii," řekl.

Francouzům tak nakonec k vítězství nepomohlo ani symbolické gesto pařížského metra, kde dopravní podnik RATP dočasně překřtil stanici Argentina na "Francie" a na stěnách nástupiště připevnil nápisy: "Do toho, Modří!" a "Argentina-Francie, finále MS 2022".