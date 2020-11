Francie, Itálie, Británie hlásí méně nově nakažených než v sobotu

Praha - Británie, Francie a Itálie dnes oznámily další tisíce potvrzených případů koronaviru, dnešní bilance jsou však nižší než v sobotu. S odvoláním na úřady těchto zemí, které mají v absolutních číslech jedny z nejvyšších přírůstků infekcí v Evropě, o tom informovala agentura Reuters. Španělský premiér Pedro Sánchez dnes ohlásil, že země začne od ledna s očkovacím programem.

Španělsko a Německo jsou podle šéfa španělské vlády prvními evropskými zeměmi, které představily kompletní plán podání vakcíny proti viru SARS-CoV-2. Na jejím vývoji nyní pracují desítky společností po celém světě.

"Vakcína by měla být podána podstatné části populace během první poloviny roku (2021)," uvedl Sánchez. Madrid plánuje zavést jednotnou celostátní strategii a vakcínu nejprve podat "prioritním skupinám". Kompletní plán chce premiér v úterý představit kabinetu.

Více než 46milionové Španělsko má po Francii v absolutních číslech druhou nejvyšší bilanci nakažených v Evropě. Koronavirus se zde prokázal u 1,5 milionu lidí, z nichž jich bezmála 47.000 zemřelo.

V 66milionové Francii dnes počet nakažených vzrostl o 13.157 na 2,14 milionu. O den dříve země ohlásila bezmála 18.000 nových infekcí. Podle tamního ministerstva zdravotnictví zemřelo dalších 215 infikovaných pacientů. Francie od počátku epidemie registruje na 48.732 úmrtí v souvislosti s onemocněním.

Z oficiálních statistik Spojeného království vyplývá, že se zde koronavirus potvrdil u dalších 18.662 lidí. O den dříve se nakazilo 19.875 lidí. Do 28 dní od pozitivního testu v zemi zemřelo 398 lidí, přičemž tato bilance zahrnuje i 141 pacientů, jejichž úmrtí nebylo kvůli chybě v systému obsaženo v sobotních datech.

Itálie za posledních 24 hodin zaznamenala 28.337 dalších nakažených, o den dříve to bylo přes 34.000. Dnešní bilance vychází z 188.747 vyhodnocených vzorků, uvedlo italské ministerstvo zdravotnictví, přičemž o den dříve země provedla 237.225 testů.

Celkem se v zemi s 60 miliony obyvatel od prvního potvrzeného případu v únoru koronavirus prokázal u 1,4 milionu lidí. Zemřelo zde 49.823 infikovaných, z toho 562 za poslední den.

V České republice, která má zhruba 10,7 milionu obyvatel, přibylo za sobotu dalších 3187 případů nákazy. Ačkoliv mají země jižní a západní Evropy v absolutních číslech vyšší denní přírůstky nakažených, list The New York Times ve svých statistikách uvádí, že zatímco se v Česku koronavirem v průměru za posledních sedm dní nakazilo okolo 42 lidí na 100.000 obyvatel, ve Francii je to 33 lidí na 100.000 obyvatel, v Británii 32 a ve Španělsku 30. Itálie si v tomto srovnání vede o něco hůře než Česko s okolo 56 potvrzenými případy na 100.000 obyvatel.